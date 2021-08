Tomajko: Krejčího budeme nasávat jako houby. Změní pohled na Moru?

Nehrozí od hráčů přehnaný respekt vůči Davidu Krejčímu ve stylu obav, aby mu to nekazili?

„To se uvidí… (usmívá se) Nedokážu teď říct. Ale David je tak v pohodě, že mezi kluky okamžitě zapadne. Toho se nebojím.“

Je jasné, že Krejčí k sobě potřebuje schopného střelce. Bude jím na křídle Jan Káňa?

(přikyvuje) „Je to jedna z variant. Určitě se to takhle vyzkouší.“

Posilu dostanete poprvé do zápasu až v extraligové premiéře proti Mladé Boleslavi v prvním kole. Není to pozdě?

„Pro ostatní kluky to bude trošku horší, ale tak to zkrátka je. Buďme rádi, že tu David je. Jestli nastoupí desátého, tak nastoupí desátého. A my budeme dělat všechno pro to, aby toho desátého jeho lajna byla tou, která to potáhne.“

Kam až to můžete v sezoně s Davidem Krejčím vytáhnout?

„No… Chtěli bychom být lepší než minulou sezonu – přejít aspoň přes čtvrtfinále. Dostat se do play off je pro nás zásadní věc a je jedno z jakého místa. Mužstvo na to máme. S Davidem v sestavě by se kvalita měla zvednout, ale nechtěl bych vyhlašovat, že budeme hrát o titul. Hraje se 56 kol. Musíme dobře začít, udržet si formu a ke konci sezony to vygradovat. To bude náš základ. Všechny týmy posílily, očekávám nesmírně vyrovnanou soutěž.“

S Krejčím v sestavě se najednou mění náhled na Olomouc. O kolik a jaké to bude?

„Ostatní nás vnímají tak, že to na ledě umlátíme, uboucháme a že především bráníme. Ale já to tak nevidím. Míváme v utkáních dost střel, šance si také vypracujeme, akorát nejsme tolik produktivní jako ostatní. Právě v tomto by nám David měl pomoci.“

Považujete ho za typického rozdílového hráče?

„Určitě. Je potřeba si říci, jaký je David hráč. Neobjede vám tři protihráče třemi kličkami. Nemá založenou hru na tom, že někoho vymíchá. Jeho předností je perfektní čtení hry, dělá ve správný moment správné věci. To je jeho hra. V tom je neskutečný hráč i na scéně NHL.“

Je těžké hledat v olomouckém kádru hráče, kteří jeho myšlenky pochopí?

„To je úkol pro nás trenéry. Najít mu hráče, se kterými si na ledě porozumí. Jsem si jistý, že u nás takoví jsou. Jména teď ovšem radši říkat nebudu… (usmívá se) Zbývá to celé doladit.“

Krejčí v Olomouci: bude vyprodávat haly jako Jágr a zahraje si ještě za Boston?

Co role mentorská u Davida Krejčího?

„Může se to tak vyvrbit. Nevím. Není to však o tom, že s kolegou Zdeňkem Motákem za Davidem přijdeme a řekneme mu: tady máš toho a toho a poraď si s nimi.“

Nicméně do přesilovek si řekne hodně svého, že?

„Pochopitelně. K tomu si hráči vždycky musí říci své nápady a připomínky. Ať je to David Krejčí, nebo Lukáš Nahodil. Pokud hráč nevěří trenérovým tahům, těžko ho přesvědčíte. Tam musí být vzájemné souznění.“

Krejčího přítomnost určitě přitáhne další diváky, kupu nových na venkovních stadionech…

„Je fakt, že sezona bez lidí byla šílená. Nezažil jsem, že by při zápase extraligy byl slyšet trenér. Připadalo mi to jako při žákovském hokeji. Doufám, že návratem fanoušků to bude jiné. David určitě přitáhne nové diváky, ale na naše utkání doma chodili ve velkém počtu už dříve. Když se na zápasy mohlo chodit, měli jsme kapacitu naplněnou z osmdesáti procent.“

Jako hráč jste zažil vsetínskou dynastii, vyhrál mistrovství světa. Ale stejně vás Krejčího zkušenosti a prožitky z NHL vydatně posunou, souhlasíte?

„Jednoznačně. Davidova přítomnost ovlivní nejen hráče, ale i nás trenéry. My jsme strašně rádi, že takového hráče tady máme. I my budeme nasávat informace jako houby. Člověk se musí pořád učit, jako trenéři nemůžeme zamrznout.“

Krejčí kousek za Plekancem

Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec a… A na třetím místě David Krejčí. Takové je pořadí extraligových hráčů s nejbohatší praxí v NHL. Díky tomu kladenský klub s převahou vévodí žebříčku hráčů s největším počtem startů v dlouhodobé fázi elitní světové ligy. Právě před Olomoucí… Na chvostu jsou pak Karlovy Vary, v jejichž kádru nenajdete jediného hráče s uskutečněným prožitkem v nejlepší soutěži planety.

Starty v NHL podle týmů Kladno 2839

Olomouc 1327

Sparta 1200

Vítkovice 806

Liberec 649

Třinec 436

Kometa Brno 392

Plzeň 331

Pardubice 30

Zlín 25

Mountfield HK 7

České Budějovice 7

Mladá Boleslav 6

Litvínov 3

Karlovy Vary 0

Extraligoví hráči s nejvíce starty v NHL

