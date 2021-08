Kašík o Krejčím i Zlínu v roli outsidera: Sestup by byla největší ostuda

Libor Kašík dovedl Zlín do předkola play off, kde narazí na Olomouc • Pavel Mazáč (Sport)

Konečně má výstroj, která mu sedí. V minulé nesestupové sezoně ji klub Liborovi Kašíkovi (29) nezaplatil, šetřilo se fest. Dochytal ve staré a vysloužilé. Teď už byla tahle investice nezbytná. Na jeho helmě i hokejce nesmí chybět nápis „pokora“. Ve Zlíně dobře vědí, že právě na brankáři bude hodně viset záchrana Beranů v extralize. „Sestup by pro mě byla největší ostuda. A postup do play off jako malinký titul,“ říká upřímný Kašík v rozhovoru pro iSport Premium.

V předminulé extraligové sezoně měl zblízka tu čest s Jaromírem Jágrem. Legendární útočník ho pádem do brankoviště zranil a na čas vyřadil ze hry, což Libor Kašík těžce nesl. „Už je mi to asi jedno,“ usměje se s odstupem času. Bitvy se slavnou „68“ zažije od podzimu znovu, k tomu přibude David Krejčí v dresu Olomouce. S ním má zlínský gólman kouzelnou historku ze svého někdejšího působení na Hané. „Nikdy jsem to klukům neřekl,“ podotkl. Teď je pravý čas…

Umístění v extralize po titulu 2013/14 Po základní části další fáze 2014/15 6. čtvrtfinále 2015/16 7. čtvrtfinále 2016/17 11. o udržení 2017/18 9. předkolo 2018/19 9. předkolo 2019/20 10. zrušeno 2020/21 13. -

Popište, jak jste Davida Krejčího poznal.

„Když jsem hrál jako mladý v Olmiku, chodil tam v létě trénovat. Pamatuji si, že jsem stál v bráně a přemýšlel jsem, kdo to za námi přijel ze Šumperka na pomoc anebo na zkoušku. Co to zas je? (směje se) Jezdil po ledě v černých kalhotách, s černou helmou. Furt si hrál s pukem a já si říkám: Jéžišmarjá, tak vystřel.“

A dál?

„Pak vystřelil. Nebyla to ani rána, taková žába. Zaplavalo to do brány. Nějaký náhoďák, napadlo mě. Jel podruhé, potřetí…No, náhody to nebyly. V kabině se potom ptám: Kdo to přijel z toho Šumpasu? Kluci nechápali. Prý tam nikdo ze Šumperku není. Já na to, že myslím toho s černými kalhotami. A oni: Černé kalhoty měl akorát Krejčí z Bostonu.“

Trošku trapas, co?

„Hm… Začal jsem se ošívat a říkám, že jsem se spletl. Že je šikovný a tak. (usmívá se) Víte, já na obličeje moc nekoukám. Jenom chytám.“

Ani Krejčímu jste se tehdy nezmínil, jak jste ho „zazdil“?

„Vůbec. Nikomu jsem to neřekl. Bylo mi nějakých devatenáct a styděl jsem se, že jsem ho nepoznal. Později už jsme se nepotkávali.“

Jeho příchodem do extraligy vám vlastně ubyl jeden přímý konkurent. Cítíte to tak?

„Máte v hlavě nějaké týmy, které byste chtěli dostat pod sebe, a pak Olomouc vezme borce z Bostonu. (usmívá se) Když přijde hráč z NHL, kolikrát si řeknete: Ten tam hrál třetí, čtvrtou lajnu, nebude tvořivý. Jenže Krejču znám, tvořivý je. Dokáže víceméně udělat z nelajny lajnu a z nehráčů hráče. Bude jim to krásně chystat.“

Dokáže sám utáhnout celé mužstvo?

„Jeden hráč neudělá tým, ale může ho formovat a natáhnout k sobě, aby měl lepší výsledky. Když Krejča zařídí jeden, dva góly, bude se hrát líp i ostatním. Dodá jim klid, že se můžou v útoku na někoho spolehnout a přidat se k němu. Ale třeba teď bude hrát Olomouc víc v útoku než v obraně a zkusíme na ně jejich taktiku.“ (usmívá se)

Těšíte se, jak proti němu nastoupíte?

„Mám z toho samozřejmě obrovský respekt. Krejča je fakt dobrý hokejista, extraligu zkvalitní a může další hráče zase posouvat dál. Ale já se na jednotlivce speciálně nepřipravuju. Když se zaměříte například na jeho střelu v přesilovce, může to dát spoluhráči do prázdné. Musíte chytat stejně na všechny.“

Na rovinu, Zlín je považován za hlavního adepta sestupu. Vidíte to jinak?

„Samozřejmě tento názor občas zaslechnu, přečtu si to v novinách, v diskuzích. Jsme takoví outsideři.