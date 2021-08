Vítkovice: ztracená hala i šance pro mladé. Holaň chce poctivý hokej

Tvrdá a poctivá práce. Hokej, který bude soupeře bolet. Taková by měla být vizitka vítkovického týmu. „Chtěl bych hrát hokej jako v NHL, ale na to taky musíte mít vhodné typy hráčů, složení útočných trojek i obranných dvojic,“ přemítá před rozjezdem soutěže Miloš Holaň, který bude na střídačce společně s Radkem Philippem a sportovním ředitelem Romanem Šimíčkem. „Samozřejmě chceme hrát moderní hokej, napadat soupeře v každém střídání a být nepříjemní. Kéž by to tak bylo, ale nebudeme mužstvo, co bude dávat pět šest gólů za zápas. To víme i z loňska. Vsázíme na poctivou a tvrdou práci, která bude soupeře bolet. A spolehlivé gólmany. To nám může přinést body.“

Jaké jsou zásadní vítkovické otázky před rozjezdem extraligy?

1. Ztracená hala

Z úvodních deseti zápasů se Ostravané doma představí jen jednou. A to až 8. října proti Litvínovu. Ostravar Aréna je postupně vyblokovaná volejbalovým mistrovstvím Evropy mužů, tenisovým turnajem J&T Banka Ostrava Open a koncertem Marka Ztraceného.

„Neuslyšíte na to už žádné výmluvy, je to fakt,“ krčí rameny trenér Holaň. „Jestli to pro nás bude nevýhoda, nebo výhoda, to teď nevím. V hlavách jsme si to uzavřeli, musíme být na rozjezd venku připravení.“

Ve hře bylo i případné krátkodobé stěhování do Poruby nebo do Frýdku-Místku, kde už Vítkovičtí dřív také ligu hrávali. To padlo. „Samozřejmě jsme hledali možné varianty, promýšleli možnosti, jak si to zpříjemnit, přeložit nebo odehrát poblíž, ale nic z toho nevyšlo. Probírali jsme to zleva zprava, jinou variantu jsme nenašli. Bereme to jako fakt.“

V minulé sezoně nebyli Ostravané venku extra úspěšní, z 26 zápasů naplno bodovali jen osmkrát. Slabší v tomto byly jen Zlín a České Budějovice. A to se hrálo bez diváků, kdy se výhody domácího prostředí mazaly. „Po nesestupové sezoně to budou pro všechny velké nervy,“ nezastírá Holaň. „Velký strašák. Prohry se budou daleko víc řešit v hlavách hráčů i vedení, tlak na výsledky a umístění bude daleko větší. Těším se na to, chtěli bychom si zahrát play off. Pro mě osobně, a věřím, že to tak mají i hráči, je cílem play off. Být v osmičce, zažít tu pravou vřavu vyřazovacích bojů. Za tím chceme jít, postupně střádat body, ať jsme v klidných vodách. Jdeme do toho s pokorou, ale s velkou chutí!“

2. Co se bude hrát?

Gólové přestřelky se od Vítkovic čekat nedají. V přípravě zatím mají z osmi zápasů skóre 20:21, v průměru tedy 2,5 gólu na utkání. Nejvíc branek (5:4)