Formace Komety: dokonalý mix i slovenské pistole. A kdo za Vincoura?

Kometa bude stále nejvíc spoléhat na elitní řadu • FOTO: Michal Beránek (Sport) Mužstvo jednoho útoku? Už prý ne. Kometa nehodlá být v nové sezoně totálně závislá na hře elitní Holíkovy formace. „Stavěli jsme mužstvo tak, aby bylo vyváženější,“ říká majitel brněnského klubu Libor Zábranský. „Stoprocentně chceme víc využít všechny útoky a všechny hráče,“ připojuje trenér Jiří Kalous, jenž má k dispozici pět plnohodnotných lajn plus šestou, tvořenou mladíky. Každá má svoji roli. Na trio Mueller-Holík-Zaťovič se však bude Kometa dál nejvíc spoléhat. Nejen v přesilovce. „Všechny útoky umí dát gól, to je naše výhoda,“ říká Zábranského nástupce na střídačce. Jak budou vypadat útočné formace na startu extraligy?

Dokonalý mix Mueller (33 let) - Holík (29) - Zaťovič (36) Jedna z nejlepších formací v extralize, dokonalý mix. Rozdílový snajpr Peter Mueller, schopný skórovat odkudkoliv a v jakémkoliv množství. Technický stratég Petr Holík, sebevědomý mistr důvtipné přihrávky. A když dá gól, tak do hitparády. Univerzální voják Martin Zaťovič, střelec i chlap na černou práci. K tomu hlavní hecíř, kapitán, studnice dobré nálady. „Loňskou sezonu odtáhli hlavně oni. Teď by měl být kádr vyváženější,“ říká majitel klubu Libor Zábranský. Nejvíc se však pořád čeká od tohoto sehraného tria. Byť Mueller neodehrál v přípravě jediný zápas.

Slovenské pistole Haščák (34) - Krištof (27) - Horký (23) Dvě slovenské posily zvýší údernost ofenzivy. Marcel Haščák to v Brně dobře zná, pomohl ke dvěma titulům. Bude hrát křídlo Michalu Krištofovi. To je tvořivý centr na vrcholu sil, takový Holík II. Šéf druhé přesilovky. „Výborný, pracovitý, bruslivý hráč. Umí číst hru. Ukazuje, co v něm je. Už vystrkuje růžky,“ chválí kouč Jiří Kalous. Luboš Horký na bruslích létá. Když vyspraví koncovku, čeká ho průlomový ročník. Navíc může hrát na levém i pravém křídle.

(Ne)jen checking line Magee (27) - Rákos (34) - Mallet (29) Na první pohled checking line jako vyšitá. Trio borců, co dobře bruslí, napadají, střety s nimi bolí. Prostě otravní jako komáři. V přípravě je kouč držel nejvíc pohromadě. V tomto útoku je však skryto i jiné bohatství. Z Kanaďana Brandona Mageeho může být přední kanonýr, v přípravě zaujal. Když nakopne vrtuli navrátilec Alexandre Mallet, taky to smrdí gólem. A mít proti sobě „raubíře“ Rákose? To nechce nikdo v extralize. „Ta lajna může rozhodovat zápasy. Ti hráči jsou šikovní. Určitě bych je nenazýval checking line,“ tvrdí Kalous.

Drajv, talent, zkušenost Pavlík (23) - Kollár (21) - Vincour (30) Na čtvrtou formaci silná jména, dvě z nich nová. Starousedlík Tomáš Vincour start extraligy kvůli zranění nestihne. Skoro dva týdny nebyl na ledě. V klubu už byl odepsaný, ale nový trenér Kalous si ho do týmu vyžádal. Věří mu. Když mu to půjde, může se v sestavě posunout výš a dostat i čas na přesilovce. Radovan Pavlík bruslí jako ďábel, chybí mu lepší čísla. Andrej Kollár platí za velký slovenský talent. Rozbalí ho naplno?