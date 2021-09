Jandač o náročné sezoně Sparty i Krejčího návratu: Je dobře, že je v lize

Kádr se mu vydatně obměnil. Jeden útok má kompletně nový, jinak Josef Jandač hledá nové vazby. „Kluci se sehrávají. Všechno to jsou dobří hokejisti, jen je potřebujeme zabudovat do našeho systému,“ popisuje trenér Sparty. V rozhovoru mluvil o náročnosti dlouhé sezony, návratu fanoušků na tribuny i přínosu Davida Krejčího pro Olomouc.

Čeká je ročník ve stylu NHL. Klidně v něm můžou odehrát zámořskou porci 80 zápasů. Sparta má kromě extraligové porce v jízdním řádu taky Ligu mistrů a Spengler Cup. „S výhledem na takhle těžkou sezonu jsme chtěli rozpohybovat širší okruh hráčů. Zapojili jsme mladé. Když přijdou, budou už vědět, co se po nich chce. Nebudou tak vykulení,“ říká Josef Jandač . Dnes (19.35) ho čeká se Spartou třetí duel Ligy mistrů, vyzvou švédské Växjö.

Máte za sebou dva těžké zápasy s v Lize mistrů s Växjö a TPS Turku. Ukázaly vám hodně i směrem ke startu extraligy? Je to vítaná zkouška síly?

„Určitě. Na druhou stranu i zápasy s Pardubicemi a Karlovými Vary byly dost těžké, tihle soupeři nebyli horší než Växjö nebo TPS. Spíš bych řekl, že nás potkaly dva odlišné herní styly, proto je podle mě Liga mistrů dost přínosná. Zkusíte si i něco jiného. Rychlostně a hokejově jsme byli vyrovnaným soupeřem. Musíme ale zapracovat na disciplíně, pořád nás trápí hloupé fauly, navíc nám pak nejde ani hra v oslabení. Tady máme velkou rezervu.“

Během léta se vám kádr zpola obměnil, zdá se ale, že jste rychle našel jeho vhodné složení. Od začátku přípravy máte tři lajny relativně pevně pohromadě.

„Je to tak, po sezoně bylo ale změn dost. Musíme být s klukama trpěliví. Všechno to jsou dobří hokejisti, jen je potřebujeme zabudovat do našeho systému. Ve třetí lajně nám vypadl centr v podobě Lukáše Pecha, kde je ten zásah znát. První útok je jasný, druhý je kompletně nově složený. Čtvrtou pětku pořád rotujeme, hledáme vhodné hráče, kteří by to mohli hrát. Jinak ale máte pravdu, je to docela stabilní.“

Jak jste zatím spokojený s přínosem prvního útoku ve složení Michal Řepík , Roman Horák a Vladimír Sobotka ?

„Odehráli spolu snad dva zápasy. Upřímně bylo vidět, že až v Lize mistrů přepnuli na trochu jiný režim. Vzali ji jako normální soutěžní zápas. Je vidět, že to jsou zkušení hráči. Zatím to ještě úplně nevyjádřili gólově, ale u nich to přijde, toho se nebojím.“

Měl jste jasno, že k Řepíkovi s Horákem vrátíte Sobotku? Po příchodu do Sparty s nimi hrál, ale víc času u nich nakonec strávil Lukáš Rousek.

„Orientovali jsme se podle citu. Když jsme viděli, že to klukům tolik nejde a jejich hokej začíná být trochu profesorský, dali jsme tam Rousína, jehož styl hry je extrémně energický a dynamický. On dokázal rozhýbat každou pětku, hokej s ním je ale samozřejmě trochu jiný. Teď jsme se tam ale Soba rozhodli vrátit.“

Čeká vás náročný program: 56 zápasů extraligy, Liga mistrů, Spengler Cup, pravděpodobně pak play off. Plánujete, že budete v sezoně sestavou rotovat?

„Bude záležet na tom, v jakém rozpoložení tým bude. Nechci spekulovat, jestli to budeme nějak točit. Proto jsme ale i teď do přípravy zapojili víc hráčů než dřív. S výhledem na takhle těžkou sezonu jsme chtěli rozpohybovat širší okruh hráčů. Zapojili jsme mladé. Když přijdou, budou už vědět, co se po nich chce. Nebudou tak vykulení. Proto jsme třeba proti Slavii postavili jen mladé kluky. Chceme mít kam sáhnout.“

Dostane více prostoru brankář Jakub Neužil, který půjde do sezony jako dvojka za Alexandrem Salákem ?

„Určitě se do branky dostane. Kuba se za poslední rok posunul dál, sílu se budeme snažit rozložit. Chceme, aby byli oba v permanenci. Zatím to vidíme zhruba tak, že rozložení sil bude dvě třetiny zápasů Saša Salák, jedna třetina pak Kuba Neužil.“

Velkou změnou oproti minulé sezoně budou diváci na tribunách. Těšíte se na to? Několik trenérů i hráčů mi potvrdilo, že když pominul prvotní šok z prázdného hlediště, nebylo to tak špatné.

„Když se diváci vytratili z tribun, bylo to strašně divné, nezvyklé. To ticho, všechno bylo slyšet. Nikdo na to nebyl zvyklý. Postupem času se to ale změnilo, přijali jsme to a nepřemýšleli o tom. I tak se hrálo nadoraz. Popravdě jsem z toho měl strach, bál jsem se, že kvalita zápasů půjde bez lidí dolů, ale překvapilo mě, že i tak se v drtivé většině zápasů hrálo opravdu na krev. Teď jsme ale samozřejmě všichni nadšení, že se fanoušci do hlediště vrátí.“

Další změnou je také formát soutěže, kdy se vrací přímý sestup. Předposledního navíc čeká baráž. Vás by se tyto boje týkat neměly, ale stejně: co na to říkáte?

„Pro lidi je to samozřejmě atraktivní. Můžu vám ale říct, že ty nervy, jaké zažíváte, když hrajete dole v těch spodních patrech… to se třeba s hrou o titul vůbec nedá srovnat. Strašák z padáku je hroznej. V nové sezoně je ten model trochu jiný v tom, že klidně můžou spadnout dva týmy. Bude to určitě jiné než loni, kdy byl relativní klid. Bude to možná víc nervózní, svázané taktikou. Nevím, co od toho čekat. Uvidíme. Já jen pevně věřím, že se to nebude týkat Sparty.“

Do extraligy přišla hvězda v podobě Davida Krejčího , který posílil Olomouc. Myslíte si, že může jako jednotlivec výrazně změnit hru Hanáků?

„David je ohromná osobnost, hokejově i lidsky. Ve věku, kdy by ještě s klidem mohl pokračovat v NHL, se vrátí domů, aby pomohl mateřskému klubu. Moc se na něj těším, Olomouci pomůže hodně. Přinese spoustu zkušeností. Bude důležité, aby pro něj našli spoluhráče. David je výjimečný hráč, jestli ale dokáže jako jedinec změnit celý tým? Nevím. Naše liga není podle mě tak špatná, aby jeden hráč dokázal tak výrazně ovlivnit mužstvo. Stát se to ale může. Určitě budou sebevědomější, změní jim přesilovky. Je dobře, že ho v lize máme.“

