Nové zahraniční hvězdy v extralize: Slováci ze zámoří, posila Hradce i Švéd

Extraliga se rozšířila, přibylo pracovních míst. Sezona s 15 týmy do soutěže přivedla další cizineckou kolonii. Mistr z Třince zlákal do svých řad dva Slováky, kteří ještě nedávno nastupovali v NHL. Zajímavé slovenské útočníky získali i Liberec či Kometa. Mountfield HK zase sáhl po produktivním Finovi. Projděte si, kdo z cizinců přišel v létě do české nejvyšší soutěže jako hvězda.

Ahti Oksanen

28 let

útočník

Finsko

KooKoo/Finsko -> Mountfield HK

Poslední sezona: 53 zápasů, 48 bodů (22+26)

Vždycky má chuť dát gól, prásknout do puku, prosadit se, najít díru kolem brankáře. V přípravě se tedy trefoval jen do prázdné branky, vidíte, že se potřebuje trochu sžít s prostředím. Potenciál v něm je ale obrovský. Není to žádné finské turbo, o to větší má chuť se cpát do koncovky.