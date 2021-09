PROGNÓZA extraligy: hattrick Třince. Kdo překvapí a kdo vybouchne?

Už jednou Třinec titul obhájil. Nezbláznil se z vysokého očekávání, podle deníku Sport se před ním skloní extraliga i potřetí v řadě. Tentokrát to bude mít ale nejtěžší: silná je Sparta, dobře vypadá i poslední finalista z Liberce a soupisku pořádně našlapaly Pardubice. Hráčem sezony by se měl stát Petr Kváča, který měl výbornou už minulou sezonu, teď udělá další progres. Pozor by si měli dát v Českých Budějovicích. Postavili silnou soupisku, sehnali hvězdy. Ale bude to dobrý tým?

Finále: SPARTA-TŘINEC Už letos nebylo k tomuhle souboji daleko. Stačilo, aby Sparta zvládla v sedmém duelu semifinále přetlačit Liberec a vyzvala Oceláře ve zlaté šarvátce. Nepovedlo se. Napřesrok se tak ale podle nás stane. Ve Spartě během letního půstu výrazně obměnili tým, odchody převyšovaly příchody. Přesto však nemůžete říct, že by nějak výrazně oslabili. Ne. Zase budou patřit mezi favority. Pražané zase po roce ovládnou základní část, Třinec ale ve finále nezastaví a Oceláři budou slavit titulový hattrick. Ve Slezsku zvládnou těžkou šichtu, dovedou nahradit trio Stránský, Gernát, Špaček. Partu Václava Varadi čeká ještě jeden zlatý večírek. Kapitán Třince Petr Vrána předává mistrovský pohár Martinu Růžičkovi • Foto Michal Beránek (Sport)

Překvapení: LITVÍNOV Rozpočtem to není žádná přikrčená družina, která stojí nesměle v koutě a pokukuje, kdy ji ostatní pustí ke stolu. Teď už to neplatí ani z pohledu kádru. Veteráni Lukeš s Hüblem, pak parta, kterou moc neznáte? Bývávalo. Petr Straka hodně touží vyskočit z kolonky „skvěle brání a občas dá gól“. Má na to, aby přestoupil na úroveň „dává dost gólů a k tomu dobře brání“. Prostor by tady měla dostat sparťanská dvojice Sukeľ a Kudrnou. Navíc gólový chrt Jarůšek si půjde pro dvacet gólů. Když všechno sečtete, Litvínov má na sílu, aby se vydrápat výš, než všichni čekají. Může se vecpat do šestky, poškádlit favority. Podobně se dá nahlížet i na Olomouc, která je nečitelná každý rok, ale teď získala v návratu Davida Krejčího nejlepšího hráče extraligy. Když si s týmem sedne, může ho vystřelit. Další kandidáti: Olomouc, Mountfield HK, Karlovy Vary Litvínovská přestřelka: Mají Jarůšek se Stříteským raději tichou domácnost, nebo pořádnou Itálii?

Výbuch: ČESKÉ BUDĚJOVICE Na jihu Čech postavili velmi kvalitní tým. Na jména kvalita, fantazie. Rozhodně je to úplně jiná skupina, než která v minulé sezoně div nespadla i z nesestupové soutěže. Jenže sehnat hráče a udělat vítězný tým, jsou dvě odlišné věci. Ta druhá je o dost těžší. Proto Motor podle nás bude hrát hůř, než byste ho podle papírových předpokladů tipovali. Gulaš, Vondrka, Pech a Hrachovina jsou sice vítězné typy, na druhou stranu se tady v podstatě staví nové mužstvo od nuly. Bude to chtít čas, než do sebe všechno zapadne. Velké ambice má po semifinále i Mladá Boleslav, jenže zatímco týmy kolem ní posilovaly, ona se jako dravec neukázala. A zklamaný bude určitě i zlínský primátor Jiří Korec. Vyhlásil, že Zlín půjde po titulu. Ne, nepůjde. Bude hrát o přežití. Další kandidáti: Mladá Boleslav, Plzeň, Kometa Českobudějovická přestřelka: Usedli by Gulaš s Pechem spíš k partičce pokeru, nebo mariáše?

O čem se bude mluvit: SESTUP Největší strašák sezony. Nechytnete začátek, prohrajete čtyřikrát v řadě a už na vás bude ze skříně klepat. Poslední tým extraligové základní části čeká přímý padák, jízdenka do Chance ligy s minimálně roční platností. Předposledního pak baráž s vítězem nižšího patra. Proto očekávejte od prvních kol značnou nervozitu. Když byl vloni Motor od prvních dnů u dna, nepanikařil. Vlastně rovnou vyvěsil bílé vlajky. Na tohle teď můžete zapomenout. Největší aspiranti na boj o extraligový život? Za deník Sport to budou Vítkovice, Zlín a Kladno. Jaromír Jágr v téměř padesáti letech dál válčí na minovém poli. Ví, že kdekdo čeká na jeho zaváhání • Foto Michal Beránek / Sport

MVP sezony: LADISLAV ŠMÍD (Liberec) MVP. Anglicky most valuable player, česky nejhodnotnější či nejcennější hráč. Zkrátka borec, který má na výkon svého týmu obří vliv. Přesně takhle vidíme Ladislava Šmída v Liberci. Držák obrany Tygrů je konečně fit a připraven vlétnout do sezony. I bez něj klub zpod Ještědu na jaře dokráčel do finále, kde však nestačil na Třinec. Těžko můžete očekávat, že bude zase hrávat v průměru třicet minut na utkání, ale stejně bude tutově nejvytěžovanějším bekem týmu kouče Patrika Augusty. O Liberci se v boji o titul tolik nemluví, ze zálohy ale klidně může zaútočit. Další kandidáti: Michal Řepík (Sparta), Petr Kváča (Liberec), David Krejčí (Olomouc) Ladislav Šmíd je hlavní oporou liberecké obrany v posledních sezonách, kdy se vrátil ze zámoří • Foto Barbora Reichová (Sport)

Kdo nejlépe posílil: PARDUBICE Nebyla to levná akce. Pardubice do kádru dolily ohnivou vodu, doufají, že esencí vítězství. Nejvíc zvoní brankář Dominik Frodl, bek Jan Koštálek a útočníci Adam Musil, David Cienciala a Robert Říčka. Tohle je pět hráčů, kteří by měli tým posunout o stupeň výš, k medailím. Výrazně svoji soupisku vylepšil i Motor, kdo přivede Milana Gulaše, tak automaticky přestává hnízdit na dně soutěže. Dominik Hrachovina se může s Frodlem a Petrem Kváčou prát o nejlepšího gólmana ligy. Šlápl do toho i Třinec s reprezentantem Nestrašilem a slovenskou jednotkou Daňo/Marinčin. Jenže tahle parta má zacpat díry po odchodech Gernáta a Stránského. Tím pádem je otázka, jestli Oceláři vlastně posílili. To samé platí o Spartě, Kaše a Chlapík mají udržet úroveň po odchodech Tomáška a Rouska. Nejvíc se posunuly Pardubice. Další kandidáti: České Budějovice, Třinec, Sparta Muž v černém. S novými betony (a novými ambicemi) vstupuje do sezony posila v pardubickém brankovišti Dominik Frodl • Foto Foto: Ladislav Adámek/HC Dynamo Pardubice

Tip Sportu: TOP 10 bodování 1. Michal Řepík (Sparta) 71 (33+38) 2. Peter Mueller (Kometa) 68 (34+34) 3. Milan Gulaš (Motor ČB) 66 (29+37) 4. Michal Birner (Liberec) 62 (14+48) 5. Anthony Camara (Pardubice) 55 (28+27) 6. David Krejčí (Olomouc) 55 (17+38) 7. Petr Holík (Kometa) 52 (15+37) 8. Roman Horák (Sparta) 49 (20+29) 9. David Šťastný (Ml. Boleslav) 47 (27+20) 10. Tomáš Záborský (Liberec) 46 (22+24) Kam Krejčí vytáhne Olomouc a co předvede nesmrtelný Jágr se svými Rytíři?