Baďoučka zklamala měkoučká Plzeň: Pozitivum byl Furch, tím končím

Začátek fajn, pak se Plzeň zřítila do maléru. V Pardubicích prohrála 0:4, herně byla výrazně horší než domácí soubor. „Od desáté minuty jsme začali být ustrašení. Nevím, z jakého to bylo důvodu,“ komentoval první zápas sezony kouč Václav Baďouček. Nový trenérský štáb s Milošem Říhou a Tomášem Vlasákem začal nezdarem.

Jste hodně zklamaný, že jste Pardubice nedokázali víc potrápit?

„Chtěli jsme odehrát utkání daleko lépe, samozřejmě. Zklamaný jsem z toho, že jsme nebyli schopni se soupeři vyrovnat v důrazu v osobních soubojích. Byli jsme měkoučký. To se musí do dalších zápasů zlepšit.“

Cítil jste z týmu až příliš velký respekt k soupeři?

„To snad ani ne. Nechci to omlouvat, ale taky je fakt, že jsme v závěru srpna měli velké zdravotní problémy. Pardubice odehrály v pohodě přípravu a zvládly ji opravdu dobře. My se v téhle sestavě sešli v pondělí. Možná to nějakou roli hrálo, někteří kluci jsou nerozehraní. Doufám, že se to v dalších zápasech bude zlepšovat.“

Přesto jste možná zápas mohli zlomit. Za stavu 2:0 pro Pardubice nastřelil v oslabení Petr Kodýtek tyč. Takový gól by Plzeň nastartovat mohl, nemyslíte?

„Mohl, ještě jsme měli velikou šanci na konci první třetiny při naší přesilovce. To jsou chvíle, které zápasy lámou, dát na 1:0, mohli domácí být nervózní. Ale to se už bavíme o tom, co bylo. Bohužel jsme takové věci realizovat nedokázali. Domácí byli daleko efektivnější.“

Vaše ofenzivní hvězdy Bulíř, Metrl nebo Musil nedokázali výrazněji trápit defenzivu Dynama. Docházela jim po střevní viróze šťáva?

„Určitě ne, byl to první zápas. Spíš bych to naše první utkání charakterizoval tak, že důraz domácích byl nad naše síly. Kdybych měl říct jednu pozitivní věc, tak to bude Dominik Furch v bráně. Tím bych asi skončil.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:38. Hecl, 26:45. Mikuš, 39:44. Říčka, 51:16. Říčka Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal (C), Vála, J. Kolář (A), Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček (A), Blümel – Říčka, O. Roman, Cienciala – Hecl, Anděl, Rohlík. Hosté: D. Furch (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, V. Lang, J. Kindl (C), L. Kaňák – Bulíř, Mertl, Dzierkals – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – Suchý, P. Musil, Kuťák – Malát, Přikryl, Kantner. Rozhodčí Stadion enteria arena Návštěva 7280 diváků