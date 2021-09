Dynamo? Spíš Dynamit! Pardubice předvedly sílu a utnuly 10 let čekání

Mluvit o síle je jedna věc. Předvést ambice v praxi druhá, těžší. Pardubice po prvním kole hlásí, že to nevypadá zle. Případná nervozita, co se semele v ostré bitvě, se dá škrnout. Ano, Dynamo může šlapat, Plzeň smázlo. Nejde jen o výhru 4:0, podstatnější byl dominantní herní projev. „Od brankáře Dominika Frodla po poslední levé křídlo jsme podali výborný výkon,“ chválil i trenér Richard Král. Pardubice vyhrály první zápas sezony po 10 letech.

Chvílemi jste měli pocit, že jste ve vánoční reklamě na colu. Sváteční nálada, hodně červené barvy na tribunách, radost by se dala nabírat do konví. Přijel do Pardubic kamion se Santou tak brzy? Ne, jen se do arény vrátili lidi, které tak nadchnul povedený výkon domácího souboru. Euforii z hlediště chápete, přes rok se na hokej nesmělo, od roku 2011 Dynamo první zápas sezony nevyhrálo. Na dobrý start se tady čekalo deset let. Ještě jednou, DESET let!

Pardubického kouče Richarda Krále s číslem nikdo potrápit nestačil: „To jsem nevěděl. Vím, že tady byly posledních pár roků špatné začátky, ale že se první zápas takhle dlouho nepodařilo vyhrát? Nenapadlo mě to.“ Takže jste aspoň nebyl pod tlakem, že? „No.“ Pak nic neříkal, jen se usmál. Nic dodávat nemusel. Ve středu se totiž veřejně vyhlásil útok na medaile.

Každopádně Pardubice rozjely cestu za velkým plánem velmi dobře. Výhra 4:0 píše, ale ještě víc je hřeje hra. Byly dominantní. „Připravovali jsme se fyzicky i mentálně na to, že chceme vstoupit do sezony dobře. Povedlo se nám to,“ uznal pak útočník Robert Říčka.

Když vystřelil těsně před koncem, ohlédl se za sebe na kostku. Svítilo na ní, že chybí do sirény 10 sekund. V tu dobu hala stála, on chtěl přidat pátou trefu. Ovace ve stoje v zápase číslo jedna? Hokejový absťák byl cítit možná i na náměstí. Říčka se hned uvedl jako útočník s citem dávat góly. Plzeň pokořil dvakrát. Byla to změna oproti přípravě, kdy měl mraky šancí, ale netrefoval se tolik. „Měl jsem to v minulých letech někdy naopak. Sypal jsem to tam v přípravě, pak třeba 12 zápasů čekal na první gól. Nedělal jsem si z toho hlavu, důležité je, že šance máte, víte, že střelu nemáte úplně špatnou, tak si potřebujete i věřit,“ vykládal s klidem.

Plzeň ukázala sílu zhruba 10 minut, kdy vysoko napadala. Pak postupně její výkon padal. Přesto měla naději. Za stavu 2:0 se celá střídačka postavila a očima tlačila Petra Kodýtka, ať si posvítí na Dominika Frodla. Pardubického brankáře překonal, to vyšlo, jenže stejně si všichni hráči nasupeně sedli. Tyč. U všech hromů! Celkově se Plzni povedlo třikrát pláchnout při vlastním oslabení, ale ani z úniku 3 na 1 nic nebylo. Ale Kodýtkova tyč byla klíčová, to byl jediný moment, kdy se soupeř mohl vrátit do zápasu. „Nevím, z jakého důvodu jsme začali být po tom dobrém úvodu ustrašení. V celém utkání jsme prohrávali osobní souboje,“ litoval plzeňský trenér Václav Baďouček.

Od Pardubic se po mohutném letním posilování hodně očekávalo. Nerozklepaly se z toho. „Každý to má asi trochu jinak. Já se ale snažil mít hlavně čistou hlavu, vím, že když jsem uvolněný, hraju nejlepší hokej. Pomohl nám první gól, měli jsme tam hodně šancí. Ale jak jejich Dominik, tak náš Dominik chytal skvěle, jinak to mohlo být třeba 7:2,“ vypíchl Říčka plzeňského Furcha i svého Frodla.

Cítit byl i slovenský šikula Marek Hecl, který si v prvním ostrém startu za Dynamo připsal vítězný gól, navíc ještě trefil tyč. „Když to vezmu, tak od brankáře Dominika Frodla až po poslední levé křídlo jsme podali výborný výkon,“ vysekl poklonu svému týmu Král. Obyčejně se snaží hledat na výkonu nějakou mouchu, pochválit, jen pak říct i nějaké ale. Teď to nebylo potřeba. Pardubice prodaly svoji silnou soupisku. Plzeň smetly. Naladily se dobře.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:38. Hecl, 26:45. Mikuš, 39:44. Říčka, 51:16. Říčka Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal (C), Vála, J. Kolář (A), Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček (A), Blümel – Říčka, O. Roman, Cienciala – Hecl, Anděl, Rohlík. Hosté: D. Furch (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, V. Lang, J. Kindl (C), L. Kaňák – Bulíř, Mertl, Dzierkals – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – Suchý, P. Musil, Kuťák – Malát, Přikryl, Kantner. Rozhodčí Stadion enteria arena Návštěva 7280 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 1 1 0 0 0 4:0 3 2. Třinec 1 1 0 0 0 4:0 3 3. Litvínov 1 1 0 0 0 4:2 3 4. Liberec 1 1 0 0 0 1:0 3 5. K. Vary 1 1 0 0 0 4:3 3 6. Vítkovice 1 1 0 0 0 2:1 3 7. Olomouc 1 0 1 0 0 3:2 2 8. M. Boleslav 1 0 0 1 0 2:3 1 9. Sparta 0 0 0 0 0 0:0 0 10. Brno 1 0 0 0 1 3:4 0 11. Mountfield 1 0 0 0 1 0:1 0 12. Kladno 1 0 0 0 1 1:2 0 13. Zlín 1 0 0 0 1 2:4 0 14. Plzeň 1 0 0 0 1 0:4 0 15. Č. Budějovice 1 0 0 0 1 0:4 0

