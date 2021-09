SESTŘIHY: Krejčí dal gól a Olomouc vyhrála. Dominance Pardubic i Třince

Krejčí dal gól, Olomouc vyhrála v prodloužení

Hokejisté Olomouce porazili v utkání 1. kola nové extraligové sezony Mladou Boleslav 3:2 v prodloužení. Hned při premiéře po návratu z NHL skóroval za domácí hvězdný útočník David Krejčí, jenž nastoupil v elitní formaci Hanáků s Janem Káňou a Lukášem Kucserou. Oba góly hostů, kteří v duelu dvakrát vedli, dal Valentin Claireaux. O vítězství Olomouce rozhodl v oslabení Jan Knotek.

Do zápasu vstoupili lépe hosté a po pěti minutách své mírné převahy se dočkali také úvodní branky. Kotala v úniku dvou proti jednomu předložil puk před prázdnou branku Claireauxovi a francouzský útočník se nemýlil. Vzápětí mohla srovnat Krejčího formace, ale neujala se střela Kucsery a ani bekhendová dorážka Káni. Jen těsně vedle levé tyče pak proletěla střela boleslavského Kelemena a Dufkovu střelu po vhazování si pohlídal Lukáš. Z dobré pozice střílel také domácí obránce Černý, Krošelj však zasáhl.

Olomouci vyšel vstup do druhé třetiny a po 21 sekundách vyrovnala. Ondruškovo nahození od modré čáry tečoval mimo Krošeljův dosah Krejčí a připsal si hned v prvním zápase za Olomouc první branku. Těžkým zákrokem se poté prezentoval domácí brankář Lukáš, který v přečíslení dvou proti jednomu vychytal Dufka. Stejně dobrý zákrok předvedl o malou chvíli později také hostující Krošelj proti teči Nahodila.

Dobré brankářské výkony potvrzovali maskovaní muži i nadále: olomoucký Lukáš uspěl proti Kousalovi i následným dorážkám a Krošelj betonem vytěsnil střelu Ostřížka z mezikruží. Brankou pak neskončila ani střela Koloucha z podobné pozice během přesilové hry. Hosté zahrozili před koncem druhé třetiny, jenže Kousal puk za Lukáše nedostal a vzápětí došlo na pěstní souboj mezi Dujsíkem a Jánošíkem.

Na začátku třetí třetiny sehráli dobrou přesilovou hru hosté, jenže puk za Lukáše a obětavé bránící olomoucké hráče nedostali. Následujících 10 minut bylo oboustranně opatrných a cílem obou mužstev bylo hlavně neinkasovat. Další velká šance přišla znovu v přesilové hře a byla hned gólová. Kousalovu přihrávku šikovnou tečí usměrnil za Lukášova záda Claireaux a přidal svoji druhou branku v zápase.

Vedení však Boleslavi nevydrželo dlouho, hned o 16 sekund později prostřelil Krošelje Švrček a srovnal na 2:2. Tři minuty před koncem základní hrací doby mohl rozhodnout Tomeček, jenže trefil jen lapačku hostujícího brankáře.

Domácí vstoupili do prodloužení v pokračující přesilové hře a vytěžili z ní několik nebezpečných střel, v brance však žádná z nich neskončila. Následně dostala možnost přesilové hry také Mladá Boleslav, ale gól v ní paradoxně inkasovala. V oslabení ujel obráncům Knotek, položil si bránícího hráče a Krošelje překonal střelou mezi betony.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:21. Krejčí, 54:21. Švrček, 63:56. J. Knotek Hosté: 05:26. Claireaux, 54:05. Claireaux Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí (A), J. Káňa – V. Tomeček, Nahodil, Klimek – Navrátil, J. Knotek (A), Ostřížek – Olesz, Kolouch, Strapáč. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Ševc (C), Bernad, Jánošík, Pýcha, Pláněk (A), D. Moravec, Šidlík – Lunter, A. Zbořil, Šťastný – Kelemen, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Kika, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 202 diváků

Třinec smetl Budějovice 4:0

Třinečtí hokejisté odstartovali novou extraligovou sezonu domácí výhrou 4:0 nad Českými Budějovicemi. Úřadující mistr vedl už v desáté minutě po trefách Martina Růžičky a Arona Chmielewského o dvě branky. Extraligovou premiéru ozdobil gólem Marko Daňo a brankář Marek Mazanec se v novém působišti uvedl čistým kontem.

Hosté, kteří byli nejhorším mužstvem poslední sezony, během léta obměnili trenérský tým, který vede Jaroslav Modrý, a posílili kádr o zvučná jména. Motor získal například několikanásobného nejproduktivnějšího hráče soutěže Milana Gulaše a gólmana Dominika Hrachovinu, který si ale pořádně nesáhl na puk a už jej dvakrát vytahoval ze sítě.

Ani v jednom případě ale neměl Hrachovina nárok. Před prvním gólem špatně rozehrál hostující obránce Štencel, puk získal v pravém kruhu útočné třetiny Nestrašil a po jeho pasu zakončoval Růžička do odkryté branky. O chvíli později domácí Chmielewski nejdříve trefil horní tyčku, ale ještě v témže střídání po nepřesné střele Ondřeje Kovařčíka uklidil kotouč do zcela prázdné branky. Hosté se dostali do pár přečíslení, ale ani jedno nedotáhli.

Někteří domácí fanoušci křičeli ve 26. minutě gól, puk se ale po teči kapitána Vrána odrazil od pravé tyčky pod chrániče Hrachoviny. Oceláři byli v této pasáži mnohem aktivnější, soupeři dovolili jen tři střely.

Plány hostů o zdramatizování zápasu narušil po 72 sekundách závěrečné třetiny Daňo, který tečoval střelu Marinčina od modré čáry. Hrňa vzápětí střelou z pravého kruhu využil přesilovou hru. A byť se Českobudějovičtí nevzdávali a snažili se o čestný úspěch, tak Mazance nepřekonali.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Myslím si, že v první třetině to bylo z hostující strany velmi dobré. Po několika přečísleních, kterých měli dost, si vytvořili šance, ale nevyužili je. Nám se podařilo vstřelit pár gólů a ve druhé třetině jsme byli lepším týmem, jen jsme to nedokázali přetavit v další branku. Třetí gól ve třetí třetině nás uklidnil a zkušeně jsme to dohráli. Hostující tým už toho potom moc neměl a hráli jsme solidně i v obraně. Jsme spokojeni a hráčům děkuju za výkon. Jsme na dobré cestě.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Prohráli jsme 0:4, tým Třince nás přehrál ve všech aspektech. Čekal jsem od týmu víc, ale musíme si uvědomit, v jaké byli domácí situaci. Prohráli čtyřikrát (v Lize mistrů) po sobě a ty jejich detaily hry a obětování se v touze najít cestu k vítězství, to vše bylo trošku větší než u nás. Chvíli si to bude sedat, musíme najít ty správné vazby, abychom byli úspěšní.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:11. Martin Růžička, 09:14. Chmielewski, 41:12. Daňo, 45:30. Hrňa Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Kundrátek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A). Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Bučko, Vráblík, Bindulis, Štich, Slováček, Štencel – J. Ondráček, Pech (A), Gulaš (C) – Venkrbec, D. Voženílek, Karabáček – Abdul, Toman, Valský – Vondrka, M. Hanzl, M. Beránek. Rozhodčí Šír, Kubičík – Gergely, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 2619 diváků

Pardubice s Frodlem v bráně smetly Plzeň

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:38. Hecl, 26:45. Mikuš, 39:44. Říčka, 51:16. Říčka Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal (C), Vála, J. Kolář (A), Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček (A), Blümel – Říčka, O. Roman, Cienciala – Hecl, Anděl, Rohlík. Hosté: D. Furch (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, V. Lang, J. Kindl (C), L. Kaňák – Bulíř, Mertl, Dzierkals – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – Suchý, P. Musil, Kuťák – Malát, Přikryl, Kantner. Rozhodčí Stadion enteria arena Návštěva 7280 diváků

Liberec udolal Hradec Králové 1:0

Hokejisté posledního poraženého finalisty Liberce vstoupili vítězně do nové extraligové sezony, když v repríze jarního čtvrtfinále porazili nejtěsnějším rozdílem Hradec Králové 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil ve 23. minutě zkušený obránce Ladislav Šmíd, čisté konto vychytal brankář Petr Kváča.

Liberec do utkání vlétl a hned od začátku utkání se nastěhoval do útočného pásma. Z úvodního tlaku domácích také pramenil faul hostujícího Blaina již po 37 sekundách hry. V přesilové hře byl blízko vedoucího gólu Faško-Rudáš, Lukešovi ale pomohla pravá tyč. Přesilovku si po faulu Rosandiče zahráli také Královéhradečtí a obrovskou šanci měl Orsava, Kváča se ale vyznamenal.

V dalším průběhu první třetiny byli Severočeši i nadále aktivnější a dostali možnost další početní výhody. V té se do samostatného úniku dostal Gríger, Lukeš však jeho bekhendový blafák skvěle lapil. Hradecký brankář si následně poradil také s dobrými šancemi Birnera a Klepiše.

Skóre se tak poprvé měnilo až ve 23. minutě a do vedení šli po zásluze Bílí Tygři. Po rychlém kontru se až za hostující obranou objevil domácí matador Šmíd a povedeným bekhendovým blafákem otevřel brankový účet zápasu. Na druhé straně mohl ihned odpovědět Lev, Kváča ale jeho tvrdou ránu vyrazil ramenem.

Tým Mountfieldu zvýšil obrátky a v další dobré pozici byl Kelly Klíma, z mezikruží těsně minul. V polovině utkání hráli hosté v početní výhodě a dvě dobré šance měl Smoleňák, Kváča však zůstával nepřekonán. V závěru druhé části se na opačné straně kolem Pavlíka prohnal liberecký rychlík Zachar a najížděl sám na Lukeše, hradecký brankář ale svůj tým podržel.

Na začátku třetího dějství hráli Liberečtí přesilovou hru a dobrou příležitost měl Záborský, Lukeš se však včas přesunul. Vzápětí si přesilovku zahráli také Východočeši, největší šanci měl přesto Zachar, jenže tváří v tvář Lukešovi ani napodruhé v zápase neuspěl.

Již při hře pět na pět mohl přidat druhý gól domácích Ordoš, Lukeš se opět vyznamenal. S postupem času se musel hradecký Mountfield stále více tlačit do útoku, narážel však na dobře zformovanou obranu domácích. V závěru hosté sáhli ke hře bez brankáře, Liberec ale už vítězství uhájil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:46. Šmíd Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – Perret, Lev (A), Orsava – R. Pilař, Lalancette, Oksanen – Kevin Klíma, Koukal, Kelly Klíma. Rozhodčí Pražák, Pilný – Hynek, Gerát Stadion Liberec, Home Credit Arena Návštěva 4433 diváků

Kladno v azylu padlo s Vítkovicemi

Hokejisté Kladna bez hrajícího majitele Jaromíra Jágra v sestavě vstoupili do extraligy porážkou s Vítkovicemi 1:2. O výhře hostů rozhodl v 53. minutě obránce Patrik Koch, gól a asistenci si připsal Rostislav Marosz. O jedinou branku Rytířů se postaral Tomáš Plekanec. Utkání, které se hrálo s ohledem na rekonstrukci kladenského stadionu v Chomutově, sledovalo dva tisíce diváků.

Po opatrném úvodu si oba celky vypracovaly hned několik šancí, kladenský Donaghey však stejně jako Hruška na druhé straně skóre otevřít nedokázali. Ve 4. minutě nevyužil slibnou příležitost ani osamocený Kubík.

Kladnu k výraznějšímu náporu napomohla vyloučení Poláka, Stezka ve vítkovické brance však chytal spolehlivě. Nepřišla si na něj ani další zámořská posila Rytířů Ciampini. Při Keharově vyloučení se sám před Stezkou zjevil po chybě hostů v rozehrávce Machala, gólmana soupeře ale nepřekonal.

Špatnou koncovku Středočechů poté dokumentoval ve 22. minutě Kristo, jenž z brejku Stezku prostřelil, puk ale skončil těsně vedle pravé tyčky. I díky tomu se mohli hosté dostat do vedení. Ve 25. minutě totiž střelou z otočky od modré čáry překonal Bowa útočník Marosz. Kanadský gólman však své zaváhání následně několikrát odčinil, když Kladno podržel při Baránkově vyloučení.

Ve 34. minutě byli domácí blízko vyrovnání, když po rychlém brejku stihl Stezka jen vyrazit Kubíkovu střelu, dorážejícímu Beranovi však ve skórování zabránil faulem Plášil. Štěstí měl ostravský brankář i na začátku třetí části, kdy Pitule z dobré pozice trefil jen horní tyč.

Ve 47. minutě se již Kladno vyrovnání dočkalo. Po rychlém protiútoku a Hlavově přihrávce skóroval kapitán Plekanec. Při následném Kochově vyloučení již domácí zvedali ruce, střela Krista ale skončila jen na tyči. Při Kalusově vyloučení poté hosty podržel Stezka, jenž ustál souboj s Pitulem. O šok pro domácí se poté postaral Koch, jenž v 53. minutě prostřelil Bowa od modré čáry. Vyrovnat se domácím nepodařilo ani v téměř dvouminutové power play.

Ohlasy trenérů:

David Čermák (Kladno): „Mrzí nás, že jsme nezískali ani bod. Myslím si, že první třetina byla vyrovnaná. Měli jsme několik závarů při přesilovce, Vítkovice měly taky šance. Druhá třetina patřila jasně soupeři. Byl jsem rád, že jsme se poslední třetinu zvedli. Bohužel v našem největším tlaku jsme inkasovali gól na 2:1 a už jsme nedokázali srovnat. Jsme velmi rádi, že přijelo hodně fanoušků z Kladna a doufáme, že budou jezdit dál. Víme, že to není zrovna blízko a cesta není dobrá, ale my jim děkujeme.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Z našeho pohledu to bylo vyrovnané utkání, ve kterém bylo hodně nepřesností. Byl to první zápas, hodně nervozity. Byli jsme hodně bojovní a dokráčeli jsme si pro vítězství právě bojovným výkonem. Samozřejmě se mi to hodnotí dobře, ale je to start, nechci to přeceňovat, je před námi spousta utkání. Určitě se nám ale lépe dýchá, když jsme to zvládli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:16. Plekanec Hosté: 25:10. Marosz, 52:24. Koch Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, Baránek, Nilsen, Funk, Ticháček – Ciampini, Plekanec (C), Hlava – Kristo, Kubík, Machala – Račuk, Pitule, M. Beran – Hajný, Filip, V. Bílek. Hosté: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, Machů – Roberts Bukarts, J. Hruška (A), Svačina – L. Krenželok (A), Marosz, Fridrich – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Dej. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Pešek, Malý Stadion ROCKNET ARÉNA, Chomutov Návštěva 2 016 diváků

Litvínov loupil ve Zlíně 4:2

Hokejisté Litvínova zvítězili v utkání 1. extraligového kola na ledě Zlína 4:2. Hosté vstřelili dva góly v závěru první části a udělali tak rozhodující krok za tříbodovým ziskem. Berani v dalším průběhu sice snížili z 0:3 na 2:3, ale vyrovnat nedokázali. V 57. minutě pojistil úspěch Severočechů dalším gólem Patrik Zlámal.

Ač oba týmy od úvodního buly vstoupily do nové ligové sezony s velkým nasazením, navrch měli hosté. Hned na začátku měl první trefu sezony na holi Zdráhal, Kašík jej ale ve velké příležitosti vychytal. I druhé měření sil těchto dvou mužů vyznělo pro toho domácího, když litvínovský forvard v úniku mířil jen do horní tyčky.

Za Berany se ukázala posila Tomáš Mikúš, který sice dlouho míchal pukem před Godlou, gól ale nevsítil. Na druhé straně Honejskova teč mířila do tyče. Otevřít skóre se podařilo hostům při početní výhodě v 17. minutě: Lukeš od mantinelu poslal kotouč před branku, kde jej protečoval za záda Kašíka Jarůšek. Neuběhly ani dvě minuty a i druhý faul domácích - tentokrát v podání Hamrlíka - tým Vervy taktéž potrestal. Premiérovou trefu za Litvínov si připsal ostrou ranou Estephan. Na 3:0 mohl ještě do pauzy zvýšit Jarůšek, pálil ale jen do horní tyčky.

Na startu prostředního dějství dostal čtyřminutový trest hostující Sukeľ, snížit však domácí odmítli, když za celou přesilovku ani jednou nevystřelili na branku. Z gólu se Berani radovali až posléze, ale je na chvíli: trenérská výzva střídačky Vervy byla úspěšná, neboť prokázala, že před trefou Šlahaře projel brankovištěm Okál.

Možnost vstřelit regulérní trefu přinesly Zlínu další dvě přesilovky, avšak domácí pokračovali v malátném výkonu a navíc sami inkasovali. Straka zachytil rozehrávku soupeře a v oslabení zvýšil na 3:0. Ještě další trefu Severočechů pak dal Balinskis, i jemu ale radost sebrala trenérská výzva. Alespoň snížení tak před pauzou zařídil nový kapitán Moravanů Fořt.

A když pár minut po pauze Vopelka snížil už na rozdíl jediné trefy, bylo zaděláno na drama. O to víc, když po Zdráhalovi mířil na trestnou lavici také Kudrna za hru se zlomenou holí a Berani měli k dispozici 65 sekund hry pět na tři, dát gól v přesilovce však dnes nebylo Zlínu souzeno, což se v součtu ukázalo jako rozdílové. V 57. minutě po přesném pasu Demela totiž nekompromisně zakončil únik Zdráhal a upravil tak na konečných 4:2.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:43. Fořt, 44:04. Vopelka Hosté: 16:44. Jarůšek, 18:17. Estephan, 33:18. Straka, 56:12. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Suhrada, O. Němec (A), Trška, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Hamrlík – T. Mikúš, Fořt (C), Kubiš (A) – Köhler, Honejsek, Vopelka – Okál, Fryšara, Šlahař – Hejcman, P. Sedláček, Karafiát. Hosté: Godla – Demel, Irving, Hrbas, Balinskis, D. Kolář, Stříteský, D. Zeman – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Straka (A), Sukeľ, Jarůšek – L. Stehlík, M. Havelka, Zygmunt. Rozhodčí Hradil, Obadal – Gančarčík, Klouček Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 3452 diváků