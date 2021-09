Gulaš po přestřelce s Kladnem: Když hraje Jarda, je to vždycky velký svátek

První domácí utkání v dresu Motoru po deseti letech si vychutnal naplno. „Bylo tu plno kamarádů a známých. Užil jsem si to, snažím se hrát pro lidi, pro fanoušky, potěšit je. Přál bych vám teď vidět naši kabinu, je to fantazie,“ vyprávěl Milan Gulaš s širokým úsměvem po výhře 7:5 nad Kladnem Jaromíra Jágra. Sám se i trefil, přidal poslední sedmou branku a výkonem dokázal, jak obrovským přínosem pro celý tým bude.

Po velice dlouhé době jste hrál doma. Pocity asi nemohou být lepší, viďte?

„Je to super pocit, opravdu super. Celý ten zápas to bylo v nás. Sice jsme dostávali blbé góly, tahali jsme dlouho za kratší konec, ale ta hra nebyla vůbec špatná. Pořád jsme ale věřili, že máme charakter, že máme sílu. Ten zápas jsme zvládli. Doufám, že jsme potěšili fanoušky. Osobně si přeji, abychom takové zápasy vyhrávali pořád, ale klidně s menším skóre, protože v obraně máme pořád okýnka. Ale je to na dobré cestě.

Nebyl výsledek první ztracené třetiny daní z nervozity z prvního domácího duelu?

„Je to možné. Bylo plno po dlouhé době. On to byl možná víc než rok, že? Já osobně jsem nervózní byl. Hodně. Byl jsem doma po deseti letech a byl jsem strašně natěšený. Míchalo se ve mně plno pocitů, ale to je druhořadé. Opravdu jsem hlavně rád, že máme tři body. Museli jsme si dokázat, že můžeme vítězit, že dáváme góly, že plníme systém. To je to nejvíc.“

Takže jste si po utkání, když byla nervozita pryč, vychutnával mexické vlny a ovace?

„Samozřejmě, plnýma douškama. Já už prostě nechci zažít sezonu bez diváků. To už cítíte na té rozcvičce, jak jsou ti lidé v ochozech, tak to má hned úplně jiný nádech. Vnímáte přípravu jinak. A tohle, co se dnes odehrálo, to je fantazie.“

Hodně přesilovek prospělo i vaší souhře s Lukášem Pechem, že?

„Ano, ale my se bavíme o té spolupráci pořád. Na rovinu můžeme říct, že je před námi plno práce. Ale jsem rád, že nám už některé věci hezky vychází. Dobře nás doplňuje Jirka Ondráček. Uvědomujeme si, že jako zkušení hráči musíme pro ten tým hrabat ještě víc.

Za Kladno nastoupil Jaromír Jágr. Zafungovala pro vás jeho přítomnost jako takové vybičování k ještě lepšímu výkonu?

„Jo, může být. Když hraje Jarda, tak jde vždycky opravdu o svátek. On je legenda hokeje, klobouk dolů před ním. Vždycky si na něj dáváte větší pozor, měl plno šancí. Byl navíc kousek od toho, aby zdramatizoval závěr, když tam trefil hlavu našeho gólmana. Ale zopakuji se, všichni před ním musí smeknout.“

SESTŘIH: České Budějovice - Kladno 7:5. Gólová přestřelka pro Motor, pět bodů si připsal Pech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:23. Pech, 23:55. Abdul, 28:27. Vondrka, 34:45. Slováček, 35:25. Abdul, 39:24. Pech, 44:07. Gulaš Hosté: 09:36. Ciampini, 14:21. Račuk, 26:35. Baránek, 34:24. Hlava, 56:41. Kubík Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček, Bučko, Bindulis, Vráblík, Slováček, Štich, Štencel – Venkrbec, D. Voženílek, Valský – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – J. Ondráček, Pech, Gulaš – M. Beránek, Toman, Holec. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin, Baránek, Donaghey, Ticháček, Nilsen, Funk – Hlava, Plekanec, Kubík – V. Bílek, Pitule, Račuk – Hajný, Ciampini, Kristo – M. Beran, Filip, Jágr. Rozhodčí Pešina, Ondráček – Kajínek, Axman Stadion Budvar aréna

