SESTŘIHY: Motor přestřílel Kladno s Jágrem 7:5! Plzeň skolila Třinec

Posílené Pardubice vstoupily do nové sezony ve velkém stylu. Po úvodní výhře nad Plzní (4:0) nyní Dynamo ve 2. kole přehrálo i Mladou Boleslav, nad kterou po parádním obratu vyhrálo 4:3. Do sestavy kladenských Rytířů poprvé naskočil Jaromír Jágr, v Českých Budějovicích však Středočeši prohráli po divoké přestřelce 5:7. Plzeň si vyšlápla na úřadujícího mistra z Třince a vyhrála 3:2. Hokejisté Karlových Varů porazili Vítkovice rozdílem 4:1 a oslavili doma druhou výhru v řadě. Kometa ve vyrovnaném souboji zvítězila nad Zlínem 3:2 v prodloužení. Litvínov vybojoval výhru 3:2 po nájezdech proti Liberci.

Druhou výhru Energie obstaral Kohout

Domácí byli od úvodu střelecky aktivnější. První velkou šanci ale ve 4. minutě nevyužil Flek, Stezka v brance Vítkovic byl připravený. K otevření skóre nepomohla Karlovým Varům ani první přesilová hra, faul Plutnara nedokázali potrestat ani hosté. Bek Energie se ale po návratu z trestné lavice dostal do brejku s Flekem a přečíslení dva na jednoho zakončili ukázkově.

Druhá třetina se nesla až do 30. minuty ve znamení nepřesností z obou stran a častého přerušování hry. Ve 33. minutě chyboval Stezka při rozehrávce, k puku se dostal Koblasa a po jeho přihrávce Kohout z bezprostřední blízkosti nadvakrát protlačil puk do vítkovické branky.

Obdržený gól přiměl Severomoravany ke zvýšené aktivitě a v přesilové hře se jim podařilo snížit. V 36. minutě překonal Novotného střelou mezi betony Kalus. Vítkovice si poté vytvořily tlak, výborně chytajícího karlovarského gólmana ale podruhé nepřekonaly.

Závěrečná dvacetiminutovka se opět nesla ve znamení větší aktivity domácích. Ve 42. minutě využil další přečíslení přesnou střelou do horního rohu branky Beránek. Příležitost ke zkorigování výsledku měl agilní Kalus, kterému ale šanci zmařil pozorný Novotný. V 59. minutě hosté odvolali brankáře, riskovali při power play, ale zdramatizovat zápase se jim nepodařilo. Naopak na 4:1 pro domácí upravil Rachůnek.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Věděli jsme, že nás bude čekat velmi silný a houževnatý soupeř, který má velké a silné hráče, na což jsme se připravovali. Vstup do utkání jsme měli velmi dobrý, první třetinu jsme zvládli tak, jak jsme chtěli. Jen byla škoda, že jsme nebyli produktivnější a nevyužili jsme nějakou další šanci. Ve druhé třetině jsme vypadli trošku z tempa, vypadli jsme z naší hry a trochu s námi zacloumala obdržená branka. Nebylo to podle našich představ, ale zvládli jsme to a podržel nás Filip Novotný. Třetí třetinu jsme odehráli týmově a jsme velmi rádi, že jsme dokázali i s takto těžkým soupeřem získat tři body.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „První třetinu jsme chtěli zvládnout na 0:0, ale po individuální chybě na útočné modré čáře jsme ji prohráli 0:1. Hráče jsme přitom upozorňovali, že Karlovy Vary mají rychlé protiútoky. Něco jsme si k tomu řekli v kabině, druhou třetinu jsme byli jasně lepší a chyběl nám jenom kousek k tomu, abychom výsledek srovnali. Poslední čtyři pět minut jsme měli obrovský tlak, ale do kabin jsme šli jen za stavu 1:2. Ve třetí třetině jsme chtěli hrát nadále aktivně, ale hned v prvním nebo druhém střídání jsme zbytečně udělali hrubou individuální chybu a znovu jsme z rychlého protiútoku inkasovali. V závěru jsme se ještě pokusili o power play, ale už jsme to nezvládli.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Vítkovice 4:1. Domácí ovládli druhý souboj v řadě, rozhodla trefa Kohouta

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:59. Plutnar, 32:30. Kohout, 41:13. O. Beránek, 59:00. T. Rachůnek Hosté: 35:10. M. Kalus Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, Weinhold – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, Machů – Roberts Bukarts, J. Hruška (A), Svačina – L. Krenželok (A), Marosz, Fridrich – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Dej. Rozhodčí Pražák, Šindel – Frodl, Komárek Stadion Návštěva 2305 diváků

Cienciala srazil „svou“ Boleslav

Pardubice nastoupily bez zraněného útočníka Ondřeje Romana, jehož nahradil v sestava Filip Koffer. V prvním útoku Bruslařského klubu nahradil Adama Zbořila Adam Raška.

Dynamo se ujalo vedení už po 39 sekundách, kdy našel Košťálek Pauloviče a ten zakončoval do odryté branky. Odpovědět mohli hned Šťastný a Kelemen, ale neuspěli. Domácí nevyužili ani přesilovou hru při Rohlíkově vyloučení. Mladá Boleslav se pak ubránila při trestu Eberleho a ve 14. minutě jí pomohla při Musilově šanci levá tyč. Vyrovnání se dočkala 92 sekund před první pauzou, když po přihrávce Pavla Kousala překonal Najman Frodla mezi betony.

Po 96 sekundách druhé části se při Mikušově pobytu na trestné lavici se po Pýchově střele prosadil Kotala. Domácí se ubránili při Šidlíkově vyloučení a sami také nevyužili ke zvýšení Kofferův trest. V 34. minutě zblízka z dorážky neuspěl proti Frodlovi Bernad, ale v čase 36:28 už potrestal Paulovičův faul Pavel Kousal.

V úvodu třetí třetiny třetiny sice v přesilovce nevyzrál na Růžičku bekhendovým blafákem Musil, ale ve 46. minutě z dorážky po Košťálkově střele snížil Cienciala. Při dalším tlaku Dynama při dalším Lunterově trestu domácí odolali, ale ve 49. minutě vyrovnal do odkryté branky po Robertsonově pasu svým druhým gólem v utkání Paulovič. Domácí nedokázali zareagovat při Musilově vyloučení a přesilovka hostů po Šidlíkově faulu naopak byla úspěšná, zápas rozhodl Cienciala.

Ohlasy trenérů:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „První dvě třetiny mužstvo hrálo velmi dobře. Nezlomil nás ani první inkasovaný gól, šli jsme si trpělivě za vyrovnáním a pak i za otočením výsledku. Třetí třetina se hodnotí trošku hůř, protože my jsme se tam ani nemohli dostat do hry, protože jsme si tam udělali zbytečné fauly v útočném pásmu. Byly úplně jasné a správně potrestané. Nedisciplinovaností jsme se ani nedostali do hry. Když jsme byli hloupí, tak jsme za to byli správně potrestaní.“

Richard Král (Pardubice): „Dali jsme rychlý gól, který nám paradoxně asi ublížil, protože nás spíš uspal. Dvě třetiny byla Boleslav lepší, měla lepší pohyb a byla lepší v osobních soubojích. My jsme s tím měli obrovské problémy a přehrávali nás. Do třetí třetiny jsme udělali nějaké změny v útočných formacích. Byla z naší taková, jakou bychom si představovali. Nevím, jestli Boleslavi nedošly síly, těžko říct. Je to super pro tým, který ukázal charakter a dokázal stav 1:3 otočit.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 3:4. Skvělý obrat Dynama dokonal Cienciala

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:28. Najman, 21:36. Kotala, 36:28. P. Kousal Hosté: 00:39. Paulovič, 45:10. Cienciala, 48:17. Paulovič, 55:52. Cienciala Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Ševc (C), Pýcha, Jánošík, D. Moravec, Pláněk (A), Šidlík – Lunter, Adam Raška I, Šťastný – Kelemen, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Frodl (Klouček) – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal (C), Vála, J. Kolář (A), Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček (A), Blümel – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, Rohlík. Rozhodčí Lacina, Veselý – Zíka, Šimánek Stadion Návštěva 2763 diváků

Skvělý Pech (2+3) potrestal Kladno

Jihočeši začali aktivně, ale šance Vondrky a Ondráčka se neujaly. Naopak při hře čtyři na čtyři šli do vedení hosté zásluhou bekhendové střely důrazného Ciampiniho. Hostující tým se radoval podruhé při vlastním oslabení, když se při Jágrově vyloučení prosadil Račuk. Další trest kladenské legendy ale již domácí potrestali, první gól Motoru v nové extraligové sezoně zaznamenal Pech.

Krátce po zahájení druhé části měl vyrovnání na hokejce Vondrka, jenž na vlastní modré čáře odzbrojil Baránka, jenže nezakončil sólovou jízdu. Vyrovnal až ve 24. minutě v přesilové hře Abdul. Hosté se ale v početní výhodě opět dostali do vedení, když Hrachovinu překonal od modré čáry Baránek.

O dvě minuty později bylo opět vyrovnáno, když se trefila další letní posila Jihočechů Vondrka. Rytíři však ještě jednou získali vedení zpět na svou stranu. Ve 35. minutě se o to postaral Hlava. Závěr druhé třetiny ale patřil domácím. Jen o 23 sekund později překonal Bowa v kladenské brance počtvrté Slováček a následně přidali branky Abdul a Pech. Motor tak vyhrál druhou část 5:2.

Na začátku třetí třetiny kanadský gólman skvělým zákrokem připravil Abdula o hattrick, přestože ještě jednou inkasoval. Ve 45. minutě jej překonal v další početní výhodě kapitán Gulaš, jenž si tak připsal první gól po návratu do mateřského klubu V další z mnoha přesilovek trefil Hanzl tyčku. V 57. minutě se podařilo hostům zásluhou Kubíka snížit, další branku ale nepřidali ani v závěrečné power play.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Hosté měli výborný vstup, o výsledku nakonec rozhodly přesilovky a únava bránících hráčů. Bylo krásné hrát znovu před zaplněným hledištěm v úžasné atmosféře.“

David Čermák (Kladno): „Zbytečně jsme ztratili zápas. Povedl se nám začátek, ale vymstila se nám vyloučení, kterých bylo příliš mnoho. Sice jsme hráli dobře v oslabení, ale vytížení hráči se dostávali do únavy. Jaromír Jágr nastoupil s tréninkovým mankem. Vypadlo nám několik útočníků a nebyla jiná volba, než nasadit Jardu.“

SESTŘIH: České Budějovice - Kladno 7:5. Gólová přestřelka pro Motor, pět bodů si připsal Pech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:23. Pech, 23:55. Abdul, 28:27. Vondrka, 34:45. Slováček, 35:25. Abdul, 39:24. Pech, 44:07. Gulaš Hosté: 09:36. Ciampini, 14:21. Račuk, 26:35. Baránek, 34:24. Hlava, 56:41. Kubík Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček, Bučko, Bindulis, Vráblík, Slováček, Štich, Štencel – Venkrbec, D. Voženílek, Valský – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – J. Ondráček, Pech, Gulaš – M. Beránek, Toman, Holec. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin, Baránek, Donaghey, Ticháček, Nilsen, Funk – Hlava, Plekanec, Kubík – V. Bílek, Pitule, Račuk – Hajný, Ciampini, Kristo – M. Beran, Filip, Jágr. Rozhodčí Pešina, Ondráček – Kajínek, Axman Stadion Budvar aréna

Dlouhé čekání na góly, rozhodl až Ďaloga

Do sestavy Komety se poprvé v sezoně zapojili uzdravení Mueller s Vincourem, naopak na marodce i nadále zůstal bek Roth.

V první třetině sledovala skvěle zaplněná brněnská aréna ofenzivní hokej. V bouřlivé atmosféře poprvé zahrozil hostující Fořt, jehož vychytal gólman Tomek. Do první brankové příležitosti se dostala také Kometa, v 11. minutě udělal Zaťovič kličku Kašíkovi, ale v klíčový moment mu sjel puk a zakončení se nekonalo. Následovala nabídka Krištofa, kterou tečoval Haščák těsně vedle. Největší tutovka zápasu se urodila v brněnské přesilovce. Bartejs napřáhl od modré a orazítkoval břevno zlínské branky.

Druhá třetina mnoho šancí nenabídla, oba týmy se soustředily na obranu a nechtěly udělat chybu. Dobrou možnost měl Mikúš a také domácí Mueller, jenže brankáři chytali s jistotou. V polovině utkání rozproudili obecenstvo boxerskou vložkou Mallet s Vopelkou, vítězem pěstního souboje se stal kanadský hokejista v brněnských službách. Největší šanci třetiny měl tak v přesilovce Mueller, který protáhl Kašíka, ale jeho pravý beton zasáhl úspěšně.

Třetí perioda nabídla tuhý boj o každý metr ledu. Brňané byli i nadále aktivní, soupeře vysoce přestříleli, ale na gól se stále čekalo. Až vše „odšpuntoval“ v 55. minutě obránce Kučeřík. Mladý bek ve svém 34. utkání v extralize oslavil ranou do šibenice první branku v nejvyšší soutěž. Domácí se rozjeli a mačkali protivníka jako citron. Ve stejné minutě napřáhl Ďaloga a Mueller protečoval kotouč za Kašíkova záda.

Ovšem o dvě minuty později byli Berani na kontakt. Chybnou rozehrávku vystihl mezi kruhy Trška a překonal svého slovenského krajana. V 59. minutě si vzali hosté oddechový čas a v power play se jim podařilo vyrovnat. Do akce se dostal Fryšara a sám před Tomkem nezaváhal. V prodloužení to dlouho vypadalo, že dojde i na nájezdy. V poslední minutě se ale po přihrávce Krištofa dostal do šance Ďaloga a přesnou střelou nedal Kašíkovi šanci zasáhnout.

Ohlasy trenérů

Jiří Kalous (Kometa): „Měli jsme dobrý nástup do utkání, hru jsme relativně kontrovali především v první a třetí třetině. Ve druhé Zlín hru srovnal a hrozil nebezpečnými šancemi. Za stavu 2:0, kdy jsme měli náskok a tlak, jsme vyrobili dvě chyby, které Zlín potrestal. Stalo nás to bod, což nás mrzí, ale za výhru v prodloužení jsme rádi.„

Martin Hamrlík (Zlín): „I přes prohru v prodloužení jsme spokojení. Přežili jsme nápor Komety, především v první třetině. Připravovali jsme se na jejich přesilovky, které jsme zvládli velmi dobře a všechny je ubránili. Pět minut před koncem už asi nikdo moc nevěřil, že vyrovnáme, protože Kometa tlačila. Ale máme bod, který určitě bereme.„

SESTŘIH: Kometa - Zlín 3:2p. Góly padaly až v závěru, ukázal se Ďalogy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54:13. Kučeřík, 54:59. Mueller, 64:32. Ďaloga Hosté: 56:47. Trška, 58:48. Fryšara Sestavy Domácí: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska – Zaťovič, P. Holík, Mueller – M. Haščák, Krištof, Vincour – L. Horký, Kollár, R. Pavlík – Kusko, Rákos, Mallet – Šoustal. Hosté: Kašík (Huf) – Žižka, Suhrada, Trška, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Dluhoš – T. Mikúš, Fořt (C), Kubiš (A) – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler (A), Fryšara, Vopelka – Hejcman, P. Sedláček, Sebera. Rozhodčí Kika, Vrba – Rampír, Bohuněk Stadion Winning Group Arena Návštěva 6482 diváků

Druhý bod pro Vervu vystřelil Zdráhal

Litvínovský klub se během úvodního ceremoniálu rozloučil vedle jiných s bývalými útočníky Jakubem Petružálkem a Peterem Jánským, kteří v roce 2015 pomohli Severočechům k zisku historicky prvního titulu.

Domácí byli zpočátku směrem dopředu o něco aktivnější, dění na ledě ale více rozproudila až přesilovka v osmé minutě po Dernerově faulu. Lukeš však z ideální pozice mezi kruhy minul. Další šanci otevřít skóre měl již při hře v plném počtu jiný tahoun litvínovské ofenzivy Hübl, ale Kváča si s jeho nebezpečným pokusem dokázal poradit.

Na konci 12. minuty dostal Strejček trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Tři minuty se tým Vervy vcelku s přehledem bránil a měl dokonce šanci v oslabení, kdy nesedla střela ideálně Strakovi, ale pak napřáhl na druhé straně Vlach a trefil přesně. Jen 14 sekund před přestávkou však dokázal vyrovnat Jarůšek, když se zorientoval nejlépe po Demelově pokusu odraženém od zadního hrazení.

Ve druhé třetině se stav nezměnil, přestože Litvínovští se dostali do několika velmi dobrých šancí. Kudrna, Straka a Estephan však buď nezacílili přesně, nebo ztroskotali na pozorně chytajícím Kváčovi.

V polovině třetí části dělily jen centimetry od vedoucí trefy Ordoše, jehož pokus zazvonil na levou tyčku za Godlovými zády. V 53. minutě místo toho dokonal obrat svou druhou dnešní brankou Jarůšek, když propálil Kváču povedenou střelou z kruhu.

V čase 56:03 měli hosté k dispozici dvouminutovou přesilovku pět na tři a Filippi v její druhé polovině ranou bez přípravy nekompromisně vyrovnal. V posledních sekundách základní hrací doby mohl ještě strhnout výhru na stranu Litvínova Kudrna, při snaze o zakončení do prázdné branky ho však Kváča podrazil.

Při následné přesilovce, jejíž většina se přelila do prodloužení, napálil horní tyčku Zdráhal. Na druhé straně nevyužil své sólo Birner a ani početní výhoda Bílých Tygrů nepřinesla vítězný zásah. Rozhodnout tak musely nájezdy. Hned v první sérii se prosadil Klepiš, ve druhé Estephan vyrovnal. Ve třetí sérii skóroval Birner, v páté srovnal krok Zdráhal, jenž pak v sedmé i rozhodl.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „Pro nás to byla v první řadě pozitivní změna oproti minulé sezoně, že přišli fanoušci, atmosféra byla opravdu fantastická. Byl to těžký zápas s výborným soupeřem. Měli jsme trochu problémy se sestavou, ale kluci to zvládli a zápas skvěle odbojovali. Zvrhnout se to mohlo na kteroukoliv stranu, každý chvilku tahal pilku. Jsme neskutečně rádi, jak jsme to odbojovali a že máme s jedním z top týmů soutěže dva body.„

Patrik Augusta (Liberec): „Viděli jsme hokej nahoru dolů, lítalo to tam, šance byly na obou stranách a oba týmy měly možnosti vyhrát za tři body i potom za dva body. Trošku nás srazil gól na 1:1 na konci první třetiny. Nakonec rozhodly nájezdy a domácí v nich byli šťastnější, nebo možná šikovnější. Dali o gól víc a vyhráli. Pomohli jsme si v přesilovkách, ale právě od toho přesilovky jsou. A nám se to podařilo.„

SESTŘIH: Litvínov - Liberec 3:2 po nájezdech. Dramatický zápas rozhodl v nájezdech Zdráhal

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:46. Jarůšek, 52:28. Jarůšek, . P. Zdráhal Hosté: 15:01. J. Vlach, 57:21. Filippi Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Demel, Irving, Balinskis, D. Zeman, Strejček, Stříteský, O. Baláž – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Straka (A), Jícha, Jarůšek – L. Stehlík, M. Havelka, Zygmunt. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – Šír. Rozhodčí Hejduk, Micka – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 3356 diváků

Čerešňák obstaral skalp mistra

Domácí i přes absenci dvou prvních centrů Kodýtka a Musila začali aktivněji, Mertl ale při přečíslení dvou na jednoho gólmana Mazance neprostřelil. Poté únik lotyšské posily Škody Dzierkalse zastavil na poslední chvíli jen za cenu faulu Marinčin a nabídl Indiánům 77 vteřin dlouhou přesilovku pět na tři. Hosté však pozorně bránili a nebezpečný pokus Schleisse z mezikruží stačil Mazanec vyrazit.

Ve 14. minutě už domácí uspěli během další početní výhody, když se opakovanou střelou prosadil poprvé v tuzemské nejvyšší soutěži Dzierkals. Oceláři se směrem dopředu pořádně připomněli až krátce po obdrženém gólu, kdy po chytrém uvolnění od Růžičky kapitán Vrána tváří v tvář Furchovi neuspěl s forhendovým blafákem.

Ještě do přestávky uchránil Třinec od další pohromy skvělý Mazanec, který dokázal zlikvidovat zakončení Kantnera z individuálního úniku. Gólman Ocelářů se vytáhl také na začátku prostřední části proti úniku Schleisse ve vlastním oslabení. Z nenápadné akce ovšem udeřilo ve 27. minutě na druhé straně. Po příhře Marcinka vyrovnal na 1:1 ranou bez přípravy z levého kruhu Hrňa.

O pouhých 13 vteřin později ale nabídkou zpoza branky vyzval Blomstrand volného Kantnera, jenž zblízka vrátil Plzni vedení. Domácí mohli v polovině utkání náskok zvýšit, Mazanec ale podržel úřadující mistry při nájezdu Kuťáka i přesilovkové střele Suchého. Poté hosté přidali a během dlouhého tlaku v útočném pásmu Furcha pořádně protáhl volej Hrehorčáka mířící do odkryté branky. Závěr druhé třetiny znovu patřil dobře bruslícím Indiánům, velké příležitosti ale neproměnili aktivní Kuťák s Budíkem.

Do závěrečné dvacetiminutovky naskočili Oceláři viditelně s cílem častěji zakončovat. Během početní výhody ovšem nekrytý Doudera z prostoru mezi kruhy vypálil vedle. Domácí nespoléhali jen na bránění a hrozili z brejků. Po jednom z nich v 52. minutě dorazil Bulířův pokus pohodlně Čerešňák. Jen 21 vteřin na to už hosté snížili na 2:3 zásluhou bekhendu Marcinka, jen zužitkoval spolupráci s Romanem. Vyrovnat už hosté nestihli ani při dlouhé hře bez brankáře.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (Plzeň): „Vstup jsme měli dobrý, byli jsme aktivní, dohrávali jsme soupeře. Měli jsme přesilovku pět na tři, bohužel nám ale nevyšla. Měli jsme hodně šancí na skórování, ale spadly nám tam jen dva góly. Důležité bylo rychlé znovuzískání vedení prakticky z protiútoku ve druhé třetině. Třetí třetina byla vyrovnaná. Třinec tlačil, ale my jsme to odbojovali dobře. Chci hráčům poděkovat za to, jak rychle zapomněli na nepovedený zápas v Pardubicích. Dnes to byl tým, který bych si představoval. Zranění dvou hráčů před zápasem byla komplikace, ale už jsme na to zvyklí. Těší mě vítězný návrat do Plzně, o který jsme se mohli podělit s fanoušky.“

Marek Zadina (Třinec): „Neměli jsme dobrý vstup. V první třetině jsme měli spoustu vyloučení a nemohli jsme se dostat do tempa. Byli jsme všude o krok pozdě. Prohrávali jsme osobní souboje. Někteří hráči se nedostali do tempa, protože nechodí na oslabení. Plzeňští hodně bruslí a hrají agresivně, ale na to jsme se připravovali. Zlomový moment byl ve druhé třetině, když jsme srovnali a za pár vteřin poté jsme dostali druhý gól. Od poloviny zápasu to bylo od nás snesitelné měřítko. Nedostali jsme se ale pořádně na začátku do zápasu. Příště musíme odehrát lepší zápas.“

SESTŘIH: Plzeň - Třinec 3:2. První výhra pro Indiány, vítězný gól dal Čerešňák

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:40. Dzierkals, 26:42. Kantner, 51:58. Čerešňák Hosté: 26:29. Hrňa, 52:19. Marcinko Sestavy Domácí: D. Furch (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, J. Kindl (C), V. Lang, Kvasnička, L. Kaňák – Dzierkals, Mertl (A), Schleiss – Suchý, Bulíř, M. Lang – Blomstrand, Přikryl, Kantner – Malát, Soukup, Kuťák. Hosté: Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, Marinčin, M. Doudera, Jaroměřský, M. Adámek – A. Nestrašil, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Dravecký (A), Marcinko, Hrňa – Daňo, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Christov. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Lučan, Kis Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3926 diváků