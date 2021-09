Koblasův zkrat! Při šarvátce trefil sudího loktem, hned dostal trest

Smolné utkání. Z pohledu karlovarských jednoznačně. I přes velké množství šancí si z utkání s Libercem neodváží ani bod po prohře 2:3. Nervózní závěr navíc neunesl útočník Petr Koblasa. Několik minut před závěrečnou sirénou se u soupeřovi branky dostal do potyčky s útočníkem Markem Zacharem. V následné skrumáží se ohnal rukou a loktem udeřil jednoho z rozhodčích přímo do břicha, který několik chvil nemohl pokračovat ve vedení zápasu.

Parádní bitva. Z pohledu fanoušků určitě. Od počátku se hrál otevřený hokej a v tomto trendu se pokračovalo po celých šedesát minut. „Tahle prohra mrzí hodně,“ pokýval hlavou po zápase sedmnáctiletý Jiří Kulich, jenž svým prvním extraligovým gólem srovnával v první třetině na 1:1.

Za normálních okolností by se jednalo o jednoho z hrdinů utkání. Přeci jen, komu se v tak mladém věku podařilo napnout síť v extraligové bitvě. Avšak zastínil ho jeho spoluhráč. V negativním slova smyslu. Při závěrečném náporu Energie se liberecká obrana několikrát dostala pod soustředěný tlak. Vyrovnání viselo ve vzduchu, nicméně ne a ne přijít. Petr Koblasa jeden z útoků na brankoviště soupeře zakončil potyčkou s rychlíkem Markem Zacharem

Na tom by za normálních okolností nebylo nic divného. Strkající se dvojičku obklopili ze všech stran rozhodčí. A pak to přišlo. Koblasa trhnul pravou rukou a při pohybu loktem zasáhl jednoho z arbitrů přímo do břicha. Ten se okamžitě bolestivě předklonil a z potyčky odjel. Několik dlouhých sekund pak úder vydýchával. Úmysl? Náhoda? Jisté je, že karlovarský střelec byl v držení Zachara a vysmeknutím mohl muže v pruhovaném zasáhnout omylem. Ale je to nepravděpodobné, intenzita jeho úderu dalece přesahovala danou potyčku.

Rozhodčí neváhali, Koblasa vyfasoval desetiminutový trest a v utkání dohrál. Rozhodně však nedohrál u disciplinární komise. Tohle neprojde bez povšimnutí.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Liberec 2:3. Bílí Tygři vezou z ledu Energie všechny body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:09. Kulich, 53:29. T. Hanousek Hosté: 02:21. Rychlovský, 24:12. Vitásek, 37:22. Klepiš Sestavy Domácí: Habal (F. Novotný) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, Weinhold – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: J. Pavelka (Kváča) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, P. Jelínek (C), Šír – Klapka. Rozhodčí Kika, Ondráček – Hynek, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2106 diváků

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE