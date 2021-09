SESTŘIHY: Krejčího show, Plzeň skolil třemi body! Sparta srazila Pardubice

Rozjeté Dynamo zastavi Chlapík dvěma góly

Ještě před začátkem utkání obecenstvo minutovým skandovaným potleskem uctilo památku zesnulého Ladislava Lubiny.

Vedení získala Sparta v sedmé minutě, kdy si domácí obrana neuhlídala Formana a ten střelou k tyči překonal Frodla. Východočeši srovnali krok o necelou minutu později Poulíčkovou tečí Robertsonovy střely od modré čáry.

Vstup do druhého dějství se lépe vydařil sparťanům, Thorell přihrál Chlapíkovi a ten střelou z kruhu překonal pardubického brankáře. Na opačné straně mohli odpovědět Mikuš a poté Camara, neuspěli však. V první přesilovce utkání byl blízko navýšení náskoku hostí Sobotka, jeho střelu Frodl pouze ztlumil, ale puk odpálil těsně před čárou do bezpečí Kolář.

Srovnat se nepodařilo ani osamocenému Paulovičovi po předchozím Camarově pasu. Pražané byli blízko k navýšení vedení ve 35. minutě, kdy Kaše obral Robertsona o puk a trefil tyčku. Závěr druhé části hry hrály Pardubice v početní převaze, vytěžily z ní ale pouze Poulíčkovu střelu švihem, s níž si Neužil poradil.

Hokej oboustranně hraný ve vysokém tempu pokračoval i ve třetím dějství. Dynamo hnané hlasitým publikem vrhlo všechny síly do útoků a ve 47. minutě se dočkalo vyrovnání: Ciencialovu pobídku využil přesnou střelou z kruhu osamocený exsparťan Říčka. Sparťané se poté bez větších obtíží ubránili v následné pardubické přesilovce, v níž se domácí nedostali do výraznější příležitosti.

Závěr utkání se lépe povedl Spartě, v předbrankovém prostoru se prosadil Vitouch a zajistil hostům tři body. Nic na tom nezměnila ani power play Dynama, naopak v ní potvrdil výhru Sparty do prázdné branky Chlapík. Rozdíl ve skóre navíc ze sóla proti Frodlovi zvýraznil hostující kapitán Řepík.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Myslím, že jsme odehráli slušné utkání, v němž jsme měli asi i více ze hry. Ve druhé třetině jsme si vytvořili pár vyložených šancí, ale bohužel se nám je nepodařilo proměňovat; trefovali jsme brankáře nebo jsme vůbec netrefovali branku. Ve třetí třetině jsme se vrátili do zápasu, ale pak uděláme pět minut před koncem tak obrovské chyby... Nevyhodíme puk ze třetiny, před brankou máme čtyři hráče a jediný soupeř v mezikruží nám dává gól. To se v takovém zápase nemůže stávat. Beru to jako hrubou nedisciplinovanost.“

Josef Jandač (Sparta): „Jsme hodně rádi za vítězství na horké pardubické půdě. Pardubice měly dobrý vstup do sezony po dvou zápasech, zatímco my jsme stáli, což bylo o to těžší. Z naší strany to však byl bojovný výkon, i když tam samozřejmě byly i nějaké chyby, ale v závěru se štěstí přiklonilo na naši stranu. Výborný výkon podal náš brankář Jakub Neužil.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:41. Poulíček, 46:53. Říčka Hosté: 06:52. M. Forman, 25:21. F. Chlapík, 55:57. Vitouch, 57:44. F. Chlapík, 58:29. Řepík Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal (C), Vála, J. Kolář (A), Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček (A), Blümel – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, Rohlík. Hosté: Neužil (Cichoň) – Moravčík, Mikliš, Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Polášek (A), Jeřábek – Sobotka, R. Horák, Řepík (C) – Thorell, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele (A), Zikmund, M. Forman – Z. Doležal, Vitouch, Prymula – Konečný. Rozhodčí Šír, Obadal – Ondráček, Kis Stadion enteria arena

Parádní obrat v režii Růžičky a Marcinka

Úvodnímu vhazování předcházela minuta ticha za zesnulého Ladislava Lubinu, který za Třinec v 90. letech hrál a má s mužstvem stříbro i bronz. Hrňa, jenž skóroval v nové sezoně v obou předchozích kolech, chyběl v sestavě Ocelářů, protože se mu v den utkání narodila dcera.

Litvínov dostaly v úvodu zápasu do tempa dvě po sobě jdoucí přesilové hry. Kudrna ještě v přečíslení tři na jednoho sice minul branku, ale 13 sekund před vypršením trestu Jaroměřského se trefil Lukeš z levého kruhu pod břevno. Kacetl, který v posledních dvou finálových zápasech vychytal nulu, tak v extralize inkasoval po 172 minutách. Vzápětí hostující Stehlík netrefil odkrytou domácí branku, ale těsně před odchodem do kabin Třinec propadl a Estephan zvýšil z brejku.

Gólman Zajíček, který chytal v extralize poprvé od jarního play off, neměl až do inkasované branky příliš práce. Zblízka jej ale ve 33. minutě překonal osamocený Marcinko. Hostům vrátil v přesilové hře dvoubrankový náskok Kudrna tečí Stříteského střely od modré čáry.

Domácí trenér Varaďa postupem času stáhl hru na tři útoky a posunul do elitní řady na místo Nestrašila Daňa, který v čase 39:50 vstřelil kontaktní gól. Obhájce titulu vyrovnal ve 45. minutě se štěstím – Zajíček vyrazil střelu Růžičky, ale puk se od chráničů Marcinka, který stál na brankovišti, odrazil do sítě. Obrat mohl dokonat Hrehorčák, z úniku ale neuspěl střelou mezi betony.

Oceláři poté promarnili 32 sekund přesilové hry čtyři na tři a 69 vteřin pět na tři, ale právě v početní převaze rozhodli. Růžička ukončil zápas v čase 63:30 střelou z levého kruhu ke vzdálenější tyči.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „Hosté na nás vletěli, měli jsme problémy s jejich pohybem a v první třetině jsme se nebyli schopni dostat do nějaké kloudné šance. To, že jsme prohrávali 0:2, nám ukázalo, že musíme přidat a ve druhé i třetině jsme je tlačili. Šli jsme si za góly a všechny byly hodně upracované. Ceníme si, jak tým zabral. Čtyřicet minut odvedl práci, jakou bychom si představovali celý zápas. Věříme, že si z toho kluci vezmou ponaučení, ale vydolovali dva body proti soupeři, který hrál velmi dobře. Dva body jsou proto hodně dobré.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Před zápasem bychom bod z Třince brali, a i když hráli domácí velmi dobře, tak si myslím, že jsme ho ztratili. Zlomové okamžiky byly gól do šatny ve druhé třetině, kdy jsme ztratili dvougólové vedení, a znovu naše nedisciplinovanost. Skoro třetinu jsme hráli v oslabení a dát tak kvalitnímu mužstvu tolik šancí v přesilovkách se nevyplácí, proto má Třinec o bod více. Ale na druhu stranu chci kluky i pochválit, tento zápas stejně jako i předchozí dva zvládl velmi slušně a šest bodů ze tří utkání je slušná vizitka.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:10. Marcinko, 39:51. Daňo, 44:36. Marcinko, 63:30. Martin Růžička Hosté: 07:42. F. Lukeš, 19:51. Estephan, 38:36. Kudrna Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Kundrátek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), A. Nestrašil – Daňo, Marcinko, Christov – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: Zajíček (Godla) – Irving, Demel, D. Zeman, Balinskis, Stříteský, Strejček, O. Baláž – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), Pospíšil – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – Jarůšek, Jícha, Straka (A) – Zygmunt, M. Havelka, L. Stehlík. Rozhodčí Pešina, Vrba – Ganger, Klouček Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 2 569 diváků

Mohutný nástup Bruslařů položil Kometu

Bruslaři začali aktivně, do první velké šance se ale dostal ve 4. minutě hostující Mueller, Krošelje však nepřekonal. Stejně jako o několik vteřin později Vincour.

V 7. minutě nebezpečně střílel po přečíslení dva na jednoho Šťastný, otevřít skóre se však podařilo až o chvilku později Dufkovi, který využil ideální přihrávku Claireauxe. O minutu později byl vyloučen Haščák a domácí první přesilovku zásluhou pohotového Najmana využili.

Pětiminutovku hrůzy pro Kometu zakončil Kučeříkův faul na Šťastného, po kterém dostal elitní střelec Středočechů výhodu trestného střílení, s nímž si jistě poradil a připsal si první gól v sezoně.

V závěru první třetiny mohl duel zdramatizovat Haščák, ani nadvakrát však Krošelje nepřekonal. Domácí na začátku druhé části nevyužili dvě přesilovky, ve 26. minutě se ale dočkali čtvrté branky, když Jánošík v brankovišti dokončil Eberleho akci. Kometě nepomohla ke zvrácení verdiktu rozhodčích ani trenérská výzva.

Místo Klimeše se do brněnské branky následně postavil Tomek, čisté konto ale dlouho neudržel. Po ideální Šťastného přihrávce jej překonal Kotala. Kometa ale nerezignovala a snažila se alespoň snížit, Horký ani Magee ale snížit nedokázali.

Další šanci vstřelení první branky měli hosté při pětiminutovém vyloučení Pláňka, které ale částečně zkrátil trest Vincoura. Čestného gólu se však Brno dočkalo až ve 46. minutě, kdy Krošelje překonal Mallet.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Trošku nás poznamenal předešlý domácí zápas s Pardubicemi, který jsme v poslední třetině ztratili. Bylo strašně důležité, jak dnes vstoupíme do zápasu. Myslím si, že první třetina rozhodla. Podařilo se nám proměnit jednu přesilovku, získali náskok 3:0 a pak přidali ještě dva góly. Pomohlo nám, že jsme byli produktivní. A i přes následná zbytečná vyloučení jsme utkání zvládli, za což jsme rádi.“

Jiří Kalous (Kometa): „Zápas se mi nehodnotí dobře, protože jsme dostali pět gólů a musím říct, že Mladá Boleslav vyhrála zaslouženě. Donutila nás pohybem k chybám a vytvořila si tak šance, které proměnila. Je škoda, že jsme na začátku neproměnili naše šance, ale celkově Boleslav kontrolovala zápas a naše produktivita nebyla vůbec dobrá.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:32. J. Dufek, 09:26. Najman, 12:43. Šťastný, 26:00. Jánošík, 28:12. Kotala Hosté: 45:44. Mallet Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pýcha, Ševc (C), Jánošík (A), Pláněk (A), Bernad, Fillman, D. Moravec – Kelemen, Adam Raška I, Šťastný – O. Flynn, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Lunter, Bičevskis, Jan Eberle. Hosté: Klimeš (26. Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – M. Haščák, Kollár, Vincour – L. Horký, Rákos, R. Pavlík – Magee, Kusko, Mallet – Šoustal. Rozhodčí Pražák, Pilný – Lhotský, Svoboda Stadion Návštěva 2123 diváků

Další přestřelka Motoru, tentokrát řádil Gulaš

Berani hned na startu sezony musí řešit několik absencí. Mimo hru byl obránce Ondřej Němec, který se zranil hned v prvním duelu, a útočníci Honejsek s Vopelkou.

Motor byl v úvodní třetině lepším týmem především díky pohybu. Z toho těžili Jihočeši již ve 3. minutě, kdy rychlou akci čtvrtého útoku zakončil ránou pod břevno Toman. Aktivní byla lajna také lajna Gulaš, Pech, Ondráček, který ale zblízka svého bývalého spoluhráče ze Zlína Kašíka nepřekonal.

Na druhé straně zahrozilo duo Ferenc a Šlahař, který však v koncovce minul kotouč. Karafiát zase vystihl rozehrávku soupeře, vyrovnat ovšem nedokázal. To se povedlo až ve 22. minutě Fryšarovi. Při přečíslení si najel na střed pásma a Hrachovinu překonal střelou do protipohybu.

Za dvě minuty ale chyboval na útočné modré čáře Gazda a Gulaš únikem nepohrdnul. Přestřelka ale pokračovala, uběhlo jen 14 vteřin a stav byl zase nerozhodný. Tentokrát jel sám na branku Jan Svoboda, který svůj první extraligový start přetavil v gól.

Ani nadále ofenzivní hokej neustával. Fryšarův pokus od zadního mantinelu Hrachovina ještě zastavil na čáře, proti ráně Novotného od modré čáry v čase 29:28 už ale zasáhnout nedokázal. Za čtyři minuty druhou trefou v utkání vyrovnal Gulaš, kdy jeho střelu skrze clonícího Ondráčka Kašík vůbec neviděl.

Ve třetí části se hra zklidnila, ukazatel skóre změnila až akce hostí ve 49. minutě. Zlínský bek Ferenc podklouzl, čímž vzniklo přečíslení Českých Budějovic, které v gól proměnil Štencel. Zlínští měli vyrovnání na hokejce v samotném závěru, Šlahař ale mířil jen do tyče.

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (Zlín): „Zaskočil nás gól soupeře hned na úvod. Zmrazilo nás to a byli jsme z toho hodně dole. Řekli jsme si o pauze, že musíme přidat na brusleni a v soubojích. To se povedlo a vrátili jsme se do zápasu. Nebyli jsme horší tým, bohužel závěrečný brejk soupeř proměnil a těžká porážka nás mrzí. Měli jsme na to, abychom bodovali. Chyběli nám v sestavě Honejsek, Vopelka. Ti už snad v pátek budou, Ondra Němec ne. Hledali jsme pomoc v Přerově, nabízel se Honza Svoboda. Rozhodně nezklamal, týmu pomohl. Bylo to nouzové řešení a nakonec dal gól.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Našli jsme cestu, jak vyhrát. Byly tam dobré momenty, měli jsme pěkný začátek, ale ve druhé třetině jsme ztratili vedení. Zlín je kvalitní mužstvo. Dobře bruslili, napadali a dostali nás pod tlak. Vzali nám pak vedení, ale podařilo se nám dostat ten boj na naši stranu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:15. Fryšara, 23:44. Jan Svoboda, 29:28. M. Novotný Hosté: 02:07. Toman, 23:30. Gulaš, 33:50. Gulaš, 48:33. Štencel Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Suhrada, Žižka, Ferenc, Trška, Gazda, M. Novotný, Dluhoš – Kubiš (A), Fořt (C), T. Mikúš – Šlahař, Fryšara, Okál – Sebera, P. Sedláček, Köhler (A) – Karafiát, Hejcman, Jan Svoboda. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Bindulis, Piskáček (A), Bučko, Slováček, Štich, Štencel – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – J. Ondráček, Pech (A), Gulaš (C) – Venkrbec, D. Voženílek, Valský – M. Beránek, Toman, Holec. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 2582 diváků

Klepiš hrdinou v oslabení

Skóre otevřel ve 3. minutě hostující Rychlovský, který nikým neatakován projel až před Habala a střelou po ledě poslal hosty do vedení. Liberec mohl vedení navýšit o chvíli později při své první přesilovce, ale domácí gólman několik nebezpečných pokusů Bílých Tygrů zlikvidoval.

Západočeši se dostali k aktivnější hře rovněž při početní výhodě, ale vyrovnat se jim podařilo po přesné střele z předbrankového prostoru až ve 14. minutě. Sedmnáctiletý útočník Kulich oslavil svou první extraligovou branku v kariéře.

Útočný a atraktivní hokej pokračoval i ve druhé dvacetiminutovce. Ve 25. minutě si Vitásek našel zblokovanou střelu Faška-Rudáše a pohotovou dorážkou vrátil vedení na stranu Libereckých. Vyrovnat mohl Kohout, ale jeho bekhendovou střelu ze samostatného nájezdu zlikvidoval Pavelka.

Ve 33. minutě na druhé straně po střele Šmída zazvonila tyč karlovarské branky. Stoprocentní příležitost na vyrovnání měl také kapitán Vondráček, ale zcela sám nedokázal přehodit levý beton strážce liberecké branky. Ve 38. minutě ujel v oslabení Klepiš a nekompromisní střelou prostřelil Habala.

Energie se v závěrečném dějství snažila dostat na kontakt, ale výborný Pavelka vychytal bekhend Fleka a opakované dorážky Beránka. V 54. minutě v přesilové hře sice snížil exliberecký obránce Hanousek, ale hosté uhájili těsný náskok i v 81 vteřin trvající power play Karlových Varů.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Odehráli jsme dobré utkání s velmi kvalitním a silným soupeřem. Bohužel jsme museli neustále dotahovat, což nás stálo spoustu sil. Nějaké šance jsme si dokázali vytvořit, ale rozhodla naše menší šikovnost a pohotovost v předbrankovém prostoru. Klíčová pro vývoj zápasu byla asi třetí branka, kdy za stavu 1:2 jsme měli některé příležitosti, které jsme neproměnili, a dostali jsme potom lacinou branku na 1:3. I když jsme se až do konce snažili se zápasem něco udělat, tak proti tak zkušenému mužstvu, jako je Liberec, to bylo velmi těžké a už jsme vývoj nedokázali zvrátit.“

Patrik Augusta (Liberec): „My z Karlových Varů často body nevozíme, takže jsme samozřejmě spokojeni s vítězstvím za tři body. Zápas byl skoro jako pokaždé tady. Hlídáme brejky soupeře, který hraje velice agresivně na forčeku, napadá a dobře bruslí. My jsme utkání měli velice dobře rozehrané, ale po dvou třetinách jsme si to vlastní nedisciplinovaností zkomplikovali. Ale pochválím hráče za to, že našli cestu k vítězství. Když bylo potřeba, tak to odbojovali. Za mě pochvala do naší kabiny a Jardovi Pavelkovi za jeho vynikající výkon.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:09. Kulich, 53:29. T. Hanousek Hosté: 02:21. Rychlovský, 24:12. Vitásek, 37:22. Klepiš Sestavy Domácí: Habal (F. Novotný) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, Weinhold – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: J. Pavelka (Kváča) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, P. Jelínek (C), Šír – Klapka. Rozhodčí Kika, Ondráček – Hynek, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2106 diváků

Lukeš s čistým kontem zmrazil Rytíře

Kladenští s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem v sestavě jako kdyby se dostatečně nepoučili z nedělního vystoupení v Českých Budějovicích, kde inkasovali hned sedm branek. Hned v úvodním střídání je nachytal Smoleňák. Rytíři pak byli ve zbytku úvodní části o něco aktivnější, jenže marně hledali recept na Lukeše.

Brzy mohli odpovědět Filip s Bílkem, jenže neuspěli. V polovině třetiny hráli Středočeši dokonce 26 sekund pět na tři, Kubíkovu dobře mířenou střelu z prostoru mezi kruhy však dokázal strážce hostující branky vytěsnit. Když pak neuspěl před přestávkou ani Hlava, odnesli si hosté do kabin těsné vedení.

Ve druhé dvacetiminutovce se karta obrátila a Kladno držel nad vodou především výborně chytající Bow. V úvodu proti němu neuspěli Pavlík a Perret. Další výbornou příležitost k vyrovnání pak měli Rytíři v podobě takřka dvouminutové početní výhody čtyři na tři, ale i v tomto případě přišla jejich snaha vniveč.

Velkou možnost spálil na druhé straně Cingel, pak Královéhradečtí nevyužili kratičkou přesilovku pět na tři, ale v té klasické, která následovala, už zvýšil na dvoubrankový rozdíl Lev.

V polovině třetího dějství byly k vidění dvě velké šance na obou stranách, Kevin Klíma ani Plekanec však skórem nepohnuli. Podařilo se to až v samém závěru Blainovi, který při přesilovce, při níž Kladno zariskovalo s hrou bez gólmana, definitivně rozhodl.

Ohlasy trenérů

Jiří Burger (Kladno): „Měli jsme strašně špatný vstup do utkání. Myslím, že to s námi zatřáslo a celou první třetinu jsme odehráli špatně. Ve druhé třetině jsme se trochu zlepšili a měli jsme tam nějaké šance i přesilovku, ale gól jsme bohužel nedali a když pak dal Hradec gól na 2:0, už si to potom ve třetí třetině pohlídal a zaslouženě vyhrál. Po třech zápasech máme nula bodů, což je pro nás obrovské zklamání, ale musíme to hodit za hlavu, ta sezona bude dlouhá. Je třeba jít zápas od zápasu a uvidíme, co nám to přinese.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Pro nás je to důležité vítězství. Měli jsme 2. kolo volno a tady jsme si moc přáli odvézt si nějaké body, konečně se trochu uklidnit a být úspěšní. Takže si to ho výsledku moc vážíme a jsme za něj rádi, ale přestože jsme do toho zápasu vstoupili skvěle a hned první střídání dali gól, tak nás to neuklidnilo a celý zápas to od nás bylo hodně nervózní. Nehráli jsme vůbec hru, kterou jsme chtěli hrát, Kladno nám dělalo velké problémy. S výkonem určitě nejsme spokojení, ale bodů si vážíme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 00:20. Smoleňák, 38:21. Lev, 58:42. Blain Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin, Baránek, Donaghey (A), Wood, Ticháček, Funk – Hlava, Plekanec (C), Kubík (A) – Račuk, Pitule, M. Beran – Ciampini, Hajný, V. Bílek – Filip, Kristo, Jágr. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank, Blain – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – Perret, Lev (A), Orsava – R. Pilař, Lalancette, Oksanen – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Koukal. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Brejcha, Votrubec Stadion Rocknet Aréna, Chomutov Návštěva 1076 diváků

Senzační Krejčí vyhnal Furcha z brány

Na obou týmech byla od úvodních minut vidět snaha neinkasovat jako první a první opravdu větší šance byla k vidění až v 13. minutě, kdy se zcela sám na levém kruhu ocitl Strapáč, prostřelil brankáře Furcha a poslal Olomouc do vedení. Vzápětí stříleli na druhé straně Mertl s Bulířem, ale Lukáš si oba pokusy pohlídal.

Z dobré pozice z mezikruží zakončoval také domácí Navrátil, hostující brankář vytěsnil pus maskou nad. Plzeň poté zahrozila v přesilové hře, při které trefil Kodýtek jen připraveného Lukáše. Po vypršení svého trestu se však Krejčí vrátil do hry a nachystal puk Kolouchovi, jehož střela zamířila přesně mezi Furchovy betony.

Hned na začátku druhé třetiny zamířil Nahodil po rychlém protiútoku jen do boční síťky. Snížit mohl vzápětí Bulíř, ale jeho střelu zastavila tyč domácí branky. Plzeňského útočníka to muselo mrzet o to více, že hned z protiútoku zvýšila Olomouc na rozdíl tří branek. Káňovu přihrávku z levé strany usměrnil za Furchova záda Krejčí.

O další dvě minuty později už domácí vedli o čtyři branky a zásluhu na tom měl opět Krejčí, který prostřelil Furcha z pravého kruhu během přesilové hry. Snížení se hosté nedočkali ani ve druhé třetině, Blomstrandovu střelu totiž vyrazil Lukáš hlavou mimo tři tyče.

Čisté konto uhájil Lukáš také na začátku třetí třetiny po střele Thorella z levé strany i pokusu Čerešňáka od modré čáry. Přikrylova tečovaná střela poté zamířila nad branku olomouckého brankáře. Snížit se Plzni povedlo až šest minut před konce, kdy se prosadil mezi bránící olomouckou přesilou Blomstrand.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): „Do poloviny zápasu to z naší strany bylo výborné a v podstatě bez výtek. Abychom v polovině zápasu vedli 4:0, to je u nás nevídaná věc. Po rvačce Kucsery s Budíkem se hra se trošku změnila, nezvládli jsme gólově přesilovou hru a už to z naší strany nebylo tolik urputné. Ve třetí třetině jsme se pak umnou obrannou hrou nenechali o takto příjemný výsledek připravit. Jen škoda, že si Honza Lukáš nepodržel nulu, to by bylo ještě lepší a příjemnější. Po příchodu Davida Krejčího se naše produktivita jednoznačně zlepšila. Pokud hrajeme v plném složení, tak máme kvalitní mužstvo. A je dobré, že se dnes na gólech podílela i další lajna, která dala dva góly.“

Miloš Říha mladší (Plzeň): “Chtěli jsme navázat na domácí utkání s Třincem, ale podle projevu v první třetině jsme navázali spíš na první utkání v Pardubicích. Neměli jsme správné úsilí a správný drajv. První třetina se ale i tak dá považovat za vyrovnanou. Dostávat se v Olomouci do zápasu za stavu 0:2 je velmi těžké. Hrají velmi dobře a houževnatě, což jsme samozřejmě věděli. Na zápas jsme se připravovali jako na každý jiný. Chybělo hlavně nasazení, pohyb a agresivita celkově. Utkání mělo dva zlomové okamžiky. Prvním je poslední minuta první třetiny a tyčka Kodýtka při naší přesilovce a potom chyba, protiútok a vedení Olomouce 2:0. A druhým byla situace na začátku druhé třetiny, kdy Bulíř dorážel do tyče, nebo ležícího brankáře, další protiútok a stav 0:3 místo stavu 1:2. Mohli jsme se do utkání dostat, samozřejmě jsme to nevzdali, ale to už je proti takto organizovanému soupeři pozdě. David Krejčí je silný na kotouči a je to vynikající hráč. Dnes to předvedl a byl jednoznačně rozdílovým hráčem dnešního utkání.„

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:38. Strapáč, 18:39. Kolouch, 24:55. Krejčí, 26:37. Krejčí Hosté: 53:56. Blomstrand Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, Krejčí (A), Kucsera – Klimek, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, J. Knotek (A), Navrátil – Strapáč, Kolouch, Bambula. Hosté: D. Furch (27. Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, J. Kindl (C), V. Lang, L. Kaňák, Kvasnička – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Suchý, Kodýtek (A), Bulíř – Blomstrand, Přikryl, Kantner – Malát, Thorell, Kuťák. Rozhodčí Oldřich Hejduk, Zbyněk Kubičík – Jiří Gebauer, Marek Hlavatý Stadion Zimní stadion Olomouc