Posila Záborský na nule: Frustrující... Do Finska má česká liga daleko

Do Boleslavi jste nepřijeli prohrát, ovšem když strávíte skoro jednu třetinu v oslabení, vyhrává se těžko, navíc to nadělá binec v různé vytíženosti hráčů…

„Je to tak, jak říkáte. Hráli jsme mockrát v oslabení, stálo nás to moc sil. Někteří hráči jsou pak unavení z oslabení, jiní nemají potřebný rytmus, protože sedí. Musíme si odpustit jednoduché fauly. Kdybychom hráli pět na pět, věřím, že bychom tu vyhráli.“

Ve čtvrté minutě jste trefil tyč, neříkáte si, že už té smůly na nové štaci je moc?

„Snažím se na to nemyslet, ale už je to trochu psychicky náročnější. Snažím se na to nemyslet, ale… Aspoň, že se do šancí dostávám. Jenže buď puk skáče po brankové čáře, anebo trefím konstrukci. Nechci se vymlouvat, je to tak, jak to je. Je třeba poctivě makat a věřit, že se to otočí. Ale je frustrující, že nemohu pomoci góly týmu, který to ode mě očekává. Musím dál pořádně trénovat, aby mi to tam začalo padat.“

Ve vašem mužstvu je řada zvučných hráčů bez bodu. U vás je to dané i tím, že jste přišel na poslední chvíli?

„S týmem jsem byl ani ne dva týdny a skočil jsem do ligy. Do úplně jiného stylu, než na jaký jsem byl zvyklý z Finska. Je třeba si zvyknout na nový systém, na nové spoluhráče. Všechno to trochu trvá, zároveň cítím, že se to postupně zlepšuje. S Kladnem a tady s Boleslaví se herně i systémově už cítím líp. Chce to ještě trochu času a trpělivosti.“

V čem je to pro vás nejvíc jiné?

„Nechci to teď moc rozebírat, ale extraligu bych přirovnal spíš ke švédské lize. Do Finska má česká liga hodně daleko. Ve Finsku je ve hře víc systému, tady se spíš lítá nahoru dolů, moc se nezastavují puky za brankou a nechodí se v pěti spolu dopředu. Tady se lítá a lítá. Říkám, má to blíž ke Švédsku. Musím si zvyknout, ve Finsku jsem byl hrozně dlouho, tohle je pro mě nové. Až si zvyknu, bude to dobré.“

Berete si práci domů? Přemýšlíte pořád, i doma, nad svou střelbou?

„Mně to štve stále, stále nad tím přemýšlím. Byla to tady dobrá střela, skončila na tyčce. S Kladnem mě vychytal brankář, ale měl jsem tam i nahrávky do prázdné branky. Sezona je dlouhá, musím myslet pozitivně a věřit, že se to v dobré otočí.“

Za kariéru jste vstřelil mraky gólů, asi víte, že to jednou přijde, ne?

„Důležité je, že se do šancí dostávám. Když se dostanu v zápase do čtyř dobrých možností, vím, že jednou to prolomím. Horší by bylo, kdybych se do šancí nedostával. To by byl pro mě varovný prst. Ale když šance jsou, které si buď vypracuju nebo mě do nich chalani pošlou, je otázkou času, kdy mi to tam spadne.“

Před nedělním derby mělo šest libereckých útočníků nulu na kontě. Ke konci ji odmazali Marek Zachar a Jan Ordoš. Pomůže to?

„Uvidíme v dalších zápasech. Každý bod hráče povzbudí, dodá mu sebevědomí. Čím víc takových hráčů budeme mít, tím lepší pro všechny, pro celý tým. Postupně nás to bude zdvihat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:59. Kotala, 58:23. Šťastný Hosté: 59:31. M. Zachar Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Ševc (C), D. Moravec, Bernad (A), Jánošík (A), Fillman, Pýcha, Vacík – Šťastný, Adam Raška I, Kelemen – P. Kousal, O. Najman Najman, O. Flynn – J. Dufek, Claireaux, Kotala – Jan Eberle, Bičevskis, Lunter. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Melancon, Šmíd (A), Rosandić, Vitásek, M. Ivan, Derner – Ordoš, Filippi, Birner (A) – M. Zachar, Gríger, Záborský – Faško-Rudáš, Klepiš, A. Najman Najman – Šír, P. Jelínek (C), Rychlovský. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Zíka, Šimánek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2947 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 5 3 0 1 1 16:11 10 2. Liberec 5 3 0 1 1 10:9 10 3. Třinec 5 2 1 1 1 19:13 9 4. Č. Budějovice 4 3 0 0 1 16:14 9 5. Mountfield 4 2 1 0 1 9:5 8 6. Olomouc 4 1 2 0 1 12:10 7 7. K. Vary 5 2 0 1 2 14:13 7 8. Brno 5 1 2 0 2 13:15 7 9. Pardubice 4 2 0 0 2 12:11 6 10. Litvínov 4 1 1 1 1 12:11 6 11. Vítkovice 3 2 0 0 1 9:8 6 12. Sparta 3 1 1 0 1 13:12 5 13. Plzeň 5 1 0 1 3 9:18 4 14. Kladno 5 1 0 0 4 11:17 3 15. Zlín 5 0 0 2 3 12:20 2 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

