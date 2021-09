Plzeň poprvé proti Gulašovi: Výhra a hvězda bez bodu. Hrdina dostal helmu

Strach ze svého bývalé hvězdy? Respekt určitě, na hnědé kalhoty to nevypadalo. Milan Gulaš je pořád eso, zabiják, vždyť za Plzeň nastřílel 136 gólů. Teď poprvé od přesunu do Českých Budějovic nastoupil proti ní. Neprosadil se, bývalí spoluhráči si s ním poradili. „Žádná sranda, ale zvládli jsme to,“ oddychoval bek David Jiříček. Motor svého hrdinu měl, hattrick posbíral Michal Vondrka, ale nakonec padl 3:4 po prodloužení. Plzeň vyválčila druhou výhru v sezoně, trefil ji Petr Kodýtek.

Tak abyste nezapomněli, tady jsem, kluci! Takhle nějak se dá popsat rozjezd bitvy Milan Gulaš a jeho Motor vs Plzeň. Hned v prvním střídání se dostala bývalá plzeňská hvězda do šance, pálila nahoru, ale Dominik Pavlát proti němu dobře vyjel. Než rána stačila nastoupat pod břevno a víc k tyči, plzeňský gólman ji vyrazil.

Milan Gulaš proti Plzni čas na ledě 22:43 góly 0 asistence 0 střely 5 +/- -1

Gulaš vypadal pořád stejně jako v minulých letech v Plzni, jen se mu možná každým dnem v pečlivě střiženém plnovousu zabarví pět tvrdých chlupů na šedivou barvu. Ale co se týká hokeje, pořád je to stejný vlčák, který třikrát za sebou vyhrál v Plzni trofej nejproduktivnějšího hráče extraligy (2017-2019). Krouží pásmem, hledá prostor, ukazuje ostatním, kam by si přál nahrát. Když cítí, že může vybojovat puk, brutálně zrychlí.

Gól nedal. Asistenci nesebral. Ovšem šance měl, když třeba v závěru sebral puk Jakubu Kindlovi, roztahoval si Pavláta po brankovišti, ale plzeňský brankář ho vybruslil a vychytal. Když posila Motoru Stuart Percy práskl do puku a udělal zákázané uvolnění? Gulaš ho vypral, co blázní, ať mu kouká nahrát do jízdy.

V prodloužení za stavu 3:3 se o něco na ten způsob Percy pak pokusil, ale zvolil špatně. Puk se dostal k Petru Kodýtkovi, který zápas rozhodl.

Od Dominika Furcha si pak v kabině vysloužil poklad, dělnickou helmu, která se předává po vítězných zápasech pro muže zápasu. I když sám to vysvětlovat trochu jinak: „Zavedli jsme novou tradici, není pravidlem, že helmu dostane zrovna nejlepší hráč zápasu. Jen ten, kdo ji měl minule, určí, komu by měla patřit příště, že si ji zaslouží.“

Třikrát po sobě neměla helma nového majitele, Plzeň zahučela do problémů. Střely ano, šance taky, góly moc ne. Když už, tak vždycky někdo vymyslel botu a puky se kutálely víc do její sítě. Takhle to vypadalo od vítězství nad Třincem. „Teď to byla první výhra venku, důležité je, že máme dva body. Snad je to odraz k lepšímu,“ věří Kodýtek.

Motor svého hrdinu v zápase měl, i když se Gulaš neprosadil. Góly dával jiný veterán, hattrick nasbíral Michal Vondrka, který se po roce bez hokeje vrátil domů do Českých Budějovic. „Celou poslední sezonu jsem promarodil, hokej mi ale hrozně chyběl. Hattrick je parádní, ani nepamatuju, kdy jsem ho dal naposledy. Vyrostl jsem tady, znám v Budějovicích každý kout na zimáku. Užívám si, že můžu hrát doma,“ vyprávěl v rozhovoru pro Českou televizi.

Hlavním tématem ovšem bylo, že uspěla Plzeň a že dokázala vygumovat Gulaše. „Nebyla to sranda, ale zvládli jsme to. Podíleli se na tom všichni kluci v obraně i v útoku,“ vypočítával bek David Jiříček. Trápit měli bývalou plzeňskou hvězdu Kodýtek se Schleissem a Kantnerem. „Na začátku za námi trenéři přišli, že by si představovali, abychom chodili na Guliho a první lajnu. Dvě třetiny to vycházelo, že jsme chodili na sebe. Chtěli jsme jim to znepříjemnit,“ vyprávěl chlapík se stavařskou helmou. Otázka teď je, jak dlouho ji bude mít ve své tašce, jestli na výhru dovede Plzeň tentokrát navázat dřív, nebo bude zase čekat.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:33. Vondrka, 24:33. Vondrka, 45:17. Vondrka Hosté: 20:31. Jiříček, 35:47. Blomstrand, 39:21. M. Lang, 60:13. Kodýtek Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Vráblík, Piskáček (A), Bučko, Štich, Percy, Štencel – M. Beránek, Toman, Valský – Abdul, Pech (A), Vondrka – Venkrbec, D. Voženílek, Gulaš (C) – J. Ondráček, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: Pavlát (D. Furch) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, J. Kindl (C), Kvasnička, L. Kaňák – Kantner, Kodýtek (A), Schleiss – Dzierkals, Mertl, Bulíř – Blomstrand, G. Thorell, M. Lang – Malát, Přikryl, Kuťák. Rozhodčí Hradil, Ondráček – Malý, Pešek Stadion Budvar aréna Návštěva 5655 diváků