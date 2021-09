Jágr o gólech i Kladnu: Neměl jsem v plánu hrát. Král? Tyhle zprávy nečtu

Na zimní stadion do Říčan přijel Jaromír Jágr podpořit prosincové Winter Hockey Games, kde jeho Kladno odehraje ve Špindlerově Mlýně utkání pod širým nebem. Chvíli pozoroval trénink fotbalových legend, kteří se akce také účastní, aby následně shrnul své dosavadní bodové hody v lize a rýpnul si do mladých hráčů. „Jestli si myslí, že půjdou na trénink a odklouzají si tam hodinku a pak si dají hodinu v posilovně, tak se mýlí,“ řekl otevřeně.

Líbily se vám výkony fotbalistů na ledě?

„Viděl jsem asi půl hodiny. V tomhle studeném prostředí je to opravdu hodně výživné. Kluci podle všeho chodí třikrát týdně trénovat. Srovnání mám, jen když jsem viděl Vláďu Šmicera hrát dva roky nazpět. Musím říct, že udělal obrovské zlepšení. Člověk by ani neřekl, že jde o fotbalistu, opravdu se velmi zlepšil.“

V čem?

„V bruslení, v technice, ve všem. Dva roky zpátky jen stál před brankou a dorážel odražené puky a vůbec se nehýbal. Klobouk dolů, jak hraje teď. Všichni jsou výborní, jsem na ně zvědavý.“

Je domluvená na oplátku nějaká vaše účast naopak na fotbalovém hřišti?

„To nevím, jestli by bylo rozumné. Já naposledy běhal v osmnácti letech, takže nevím, jak daleko bych doběhl. Pravděpodobně bych se ještě zranil. Naposledy, když jsem kopl do míče, tak jsme měli akci s Pavlem Horváthem. Já a fotbal, to není dobrý nápad.“

Nepociťujete nyní únavu z náročného extraligového programu?

„Já nejsem unavený. Já bych klidně hrál i víc, já nikdy neměl problém s únavou. Tam jde o to se dostat do zápasového tempa. Únava, to není problém.“

Poměrně rychle jste se dostal ze čtvrté formace do první. Byl to záměr?

„Já neměl ani v plánu hrát od začátku. Zranili se nám čtyři útočníci a nám nezbývalo nic jiného, než abych hrál. Byl jsem zraněný z přípravného utkání ze Slavií. Věřím tomu, že do měsíce, až se tréninku budu víc věnovat, tak budu dobrý.“

Takže nyní se na ledě necítíte nijak zvlášť dobře?

„Průměrně. Minimálně měsíc mi vezme, než se dostanu do nějaké formy.“

Ale na to, že se cítíte průměrně, jsou vaše čísla vynikající.

„Já mluvím o svém vlastním pocitu. Tušil jsem, že začnu trénovat a měsíc, nebo dva mi vezme, než se dostanu do nějaké formy.“

Pomáhá vám i psychicky, když vidíte, že body přibývají? Přeci jen, otazníků okolo vašeho návratu panovala celá řada.

„Já jsem neměl v plánu hrát, proto jsem šel zpočátku do čtvrté pětky. Začal jsem hrát, protože máme čtyři zraněné hráče. Kdyby byl můj plán hrát v první lajně, tak jsem se na to připravoval jinak, když bych měl čas. A věřím, že bych byl lepší. Někdy máte prostě štěstí. Během třicetiletý kariéry jsem ho prostě občas měl a teď ho mám.“

Znamenal pro vás něco stý gól v extralize, který jste vstřelil proti Karlovým Varům?

„Já to ani nevěděl. Jediné, co mě zajímá je, abychom hráli dobře jako tým. Jasně, že bych to měl daleko snazší, kdybych se měl starat jen o sebe a o své výkony. Jediné, o čem přemýšlím, je, jak to udělat, aby se vyhrávalo. Nejsem ale zklamaný z toho, jak hrajeme, nebo z toho, kolik máme bodů. Už jsem to zmiňoval, máme čtyři zraněné a nemáme silnou soupisku, takže jsme museli udělat změny a hráči budou postupně přicházet. Ale tím si prochází každý tým. Navíc máme maximálně dva, nebo tři hráče, kteří tu extraligu hráli. Zbytek ji nezná, takže to chce i čas. Čím rychleji si uvědomíme, že je to válka, tím to pro nás bude lepší.“

Je ta dvojrole majitele a hráče unavující?

„Je to frustrující v jedné věci. Člověk to nemá ve svých rukou. Pořád musíš někomu vyhrožovat, někoho o něco prosit, někoho o něco žádat. To je to, co je únavné.“

Domácí utkání hrajete v Chomutově. Před sezonou jste říkal, že je třeba to vzít tak, jak to je. Vnímáte to pořád stejně po prvních kolech?

„Zaprvé, nemáme svůj led. Šířka ledu je daleko větší, než my jsme byli zvyklí, nebo s čím jsme vlastně počítali. Podle původní šířky jsem i vybíral hráče a posily, to je jedna věc. Zadruhé, nepříjemné je cestování. Někdo může říct, že jde jen o hodinu a půl, nebo o hodinu a čtvrt. Ale nemáte šanci po zápase ani trénovat, nebo si udělat doplňkové věci, regeneraci. Když člověk přijede v jednu hodinu večer, tak je to nepříjemné.“

I z hlediska podpory fanoušků to zatím moc nevychází, že?

„Je to pro ně těžké. Měli jsme jednu dobrou návštěvu, a to z důvodu, že jsme hráli s Litvínovem a ten to má blízko. 75 % fandů v hale tak bylo z Litvínova. Ale my prostě nemůžeme dělat nic jiného než se s tím poprat.“

Spoluhráč Marek Račuk říkal, že prakticky hrajete zápasy venku. Souhlasíte s ním?

„Samozřejmě, že hrajeme venku. Já se vždycky snažil brát věci tak, jak přijdou. A brát to jako výzvu. Nic v životě není jednoduché a důležité je si nastavit mozek tak, aby to bral jako výzvu a ne, aby si jen stěžoval.“

Na čele ligového bodování je hned několik veteránů nad 35 let. Vnímáte to trochu jako obžalobu ligy?

„Záleží, jak se na to díváš. Starší hráči mají zkušenosti, vědí, co je třeba k tomu, aby byli úspěšní. Něčím si museli v životě projít. Většina si uvědomila, že bez tréninku to asi nepůjde. Z mého pohledu je to všechno jen v tréninku. Já nevím, to člověk pořád mluví dokola. Jestli si třeba mladí hráči myslí, že půjdou na trénink a odklouzají si tam hodinku a pak si dají hodinu v posilovně, tak se mýlí. To přece není práce. Za dvě hodiny denně se asi málokdo v nějakém zaměstnání zlepší. Aby byl člověk dobrý, musí dělat pět, šest hodin denně. Já si nemyslím, že to mladí dělají. Nemají k tomu ani důvod.“

Co zámořské posily. Jste spokojený s výkony brankáře Landona Bowa?

„Výborný. Neskutečný. Doufám, že mu to vydrží co nejdéle. To je náš základní stavební kámen. I ostatní posily jsou v pohodě.“

Máte osobně pocit, že zase máte sílu rozhodovat zápasy?

„Když budu mít motivaci a když budu mít chuť trénovat, tak ano.“

Co třeba motivace naskočit na Olympijských hrách?

„Viděl jste rozlosování extraligy?“

Viděl, je tam pauza.

„No, jak pro koho. Pro nás určitě ne.“

Co říkáte na kauzu šéfa Českého hokeje Tomáše Krále, že aktivně spolupracoval s StB?

„Já četl noviny naposledy v roce 1998. Takže já vůbec tyhle zprávy nečtu, vůbec o tom nevím. Abych řekl pravdu, tak mě to vůbec nezajímá. To, že někdo něco napíše, na to už jsem si zvykl.“

