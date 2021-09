Temná minulost šéfa hokeje: Král byl agentem StB! Donášel na vojně

co byla StB Státní bezpečnost (zkráceně StB) byla tajná politická policie. Patřila k hlavním pilířům komunistického režimu u nás. Po celou dobu existence totalitního režimu zasahovala svou činností do osudů statisíců občanů a do života celé československé společnosti. Státní bezpečnost vznikla v roce 1945 jako součást nového poválečného policejního aparátu – Sboru národní bezpečnosti (SNB). Postupně ji však ovládla KSČ, až se stala jejím mocenským nástrojem na cestě k uchopení moci. Po únorovém převratu v roce 1948 se podílela na upevňování moci komunistického režimu a chránila ho až do jeho zhroucení. Existence Státní bezpečnosti byla oficiálně utajena a v zákonech o Sboru národní bezpečnosti byla definována jen jako jeho součást. Nikde se také konkrétně neuvádělo, co je jejím posláním a z jakých složek se skládá. Byla řízena jen rozkazy a nařízeními ministra vnitra. Zdroj: totalita.cz