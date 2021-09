Mazanec poprvé proti Smoleňákovi: Se šaškárnami jsem počítal

Zvládli jste těsnou koncovkou, smazali jste manko 0:2. Je to cenná výhra?

„Jsem spokojený, byl to dobrý hokej z obou stran. Hradec byl výborně takticky připravený, zaplaťpánbůh, že jsme dali góly, byly takový udřený. Nebo udřený, první byl tedy hezký, Andy (Nestrašil) to tam krásně vyvěsil. Další dva udřený byly. Pramenily ale z toho, že jsme si pro to šli celý zápas.“

Gólově se zápas pro vás odpálil přitom dost nešťastně. Hradec jste drtili, pak první akce soupeře a v 6. minutě lovíte puk ze sítě. Je těžké se s něčím takovým hned srovnat?

„Je to těžký, navíc to bylo tečovaný do protipohybu pod vyrážečku. Byla to hodně těžká střela, tam já prostě nedosáhnu.“ (usměje se)

Celkově jste se ale nenudil, ne? Hradec se dvě třetiny před vás celkem hrnul.

„Jo, 40 minut toho bylo dost. Na konci jsme si to už pak spíš hlídali. Jinak ale Hradečtí šance měli, byl to dobrý hokej.“

Váš kouč Varaďa je známý tím, že radši vyhraje 1:0 než 7:5. Myslíte, že bude i spokojený, když jste takhle těsný zápas zvládli vzadu uhrát?

„Spokojení jsme všichni, tekli jsme 0:2 a otočili zápas. Tohle ukazuje sílu týmu.“

Aby pak kouč se svou zálibou na co nejmenší riziko vzadu nebrblal, že jste dvakrát inkasovali...

„Takhle, kdyby se mu góly v naší síti nelíbily, tak to chápu. Mně se nelíbí taky.“ (usměje se)

Na konci zápasu létal na lavičce, vypadalo to, že mezi vás snad skočí. Soustředíte se na zápas, ale vnímáte, jak zápasem žije i v bráně?

„Jo, trenér je srdcař. Je vidět, že by tam nejradši skočil a pomohl nám na ledě.“

Dva roky jste za Mountfield chytal, teď jste stál poprvé na druhé straně. Změnil se tým nějak přes léto?

„Myslím, že jo a k lepšímu. Zdá se mi, že nabrali hráče, kteří nad tím daleko víc přemýšlí. Taky se mi zdá, že i trenéři se daleko lépe připravují, nějak to na mě působí, že tým tady teď víc uvnitř žije.“

Bylo příjemné, jak vás tady hlasatel vyvolal a hradečtí fans vám tleskali?

„Moc, tohle je nádhera, že lidi nezapomínají a Boro (hlasatel Tomáš Borovec) taky ne. Kulisa tady byla vždycky dobrá a vždycky bude. V Hradci se hraje dobře. Byl jsem rád, že si tady zachytám. Fantastický zápas měl na druhé straně Luky (Štěpán Lukeš).“

Nelitoval jste ho pak za ty dva poslední nešťastné góly, se kterými nemohl nic moc dělat?

„To nebyly nešťastný góly, to je prostě hokej. Podobné branky pramení z tlaku kolem brány, Hradec takhle hrál celý zápas. Mně tam lítaly taky takový puky tečovaný z krkolomných pozic od Radka Smoleňáíka, že jsem to ani nechápal. Z naší snahy pramenily góly, puk letí vedle, někdo do něj kopne, srazí vám to mezi nohy.“

Když jste nakousl Smoleňáka. Hraje se proti němu hodně špatně?

„Špatně... (usměje se) Spíš bych řekl, že tohle je prostě celý on. Hraje na hraně pravidel, je provokatér, má v týmu svoji roli.“

Není někdy těžké se udržet a nepřetáhnout ho hokejkou přes nohy?

„Ale ne, znám ho. (usměje se) Dělá takové šaškárny pořád. Počítal jsem s tím, že se tam o mě bude otírat celý zápas.“

