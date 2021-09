Varaďa v Hradci divočil, honil puk. Reakce? Nedramatizoval bych to

Oceláři umí dupnout na pedál. Poznala to Sparta, kterou zválcovali jak ve fabrice 7:4 a teď si užil jejich sílu i Hradec. Vedl 2:0, ale úřadující mistr otočil na konečných 3:2. Když se v extralize hrálo play off, dvakrát za sebou ho Třinec ovládl. Nemyslete si, že bude přežraný. Stačilo sledovat kouče Václava Varaďu, jeho řeč těla říkala naprosto jasně: Pánové, nezajímá mě, co bude zítra.

Když Třinec v poslední minutě držel vedení 3:2, měli jste chvílemi pocit, že kouč Václav Varaďa někomu sebere brusle, hokejku a skočí bránit výsledek. Běhal na lavičce, posouval se za pukem. Skočil dolů k ledu, zařval. Skočil nahoru a zase pochodoval s rukama široko od těla. Tak extrémně ho koncovka zápasu vtáhla. „Trenér je srdcař, je vidět, že by nejradši hrál s námi a pomohl nám na ledě,“ usmál se i třinecký brankář Marek Mazanec.

Byl to divoký zápas. Hradec vedl 2:0, když přežil úvodní velký tlak, tak dával góly. Úřadující mistr skóre nakonec otočil. „My se začali postupně bát o výsledek a přestali hrát aktivní hokej, čekali jsme, co s námi soupeř provede,“ štvalo domácího kouče Tomáše Martince, že jeho parta mohla Oceláře obrat a nemá nic. „Byli jsme potrestaní za naši pasivitu,“ dodal. V 57. minutě rozhodl šikovnou tečí Miloš Roman. „Frustrující. Hráli jsme dobře, ale nakonec má body Třinec, takový je život,“ přidal ještě hradecký kapitán Radek Smoleňák.

Byl pak velký kontrast, v jaké náladě dorazil Václav Varaďa na tiskovou konferenci. Už to nebyl tygr s blesky v očích. Mluvil tiše, promýšlel každé slovo. A ten bengál, který spustil v závěru? Prý tím neměl v plánu nikoho vyhecovat: „No, kluci potřebovali nakopnout hlavně po první třetině.“ I přes respirátor bylo vidět, že se skoro i usmál. „Na střídačce zápasem samozřejmě žijeme s hráči. Oni to hrají na ledě, ale potřebují naši pomoc. Věřím, že na domácí střídačce to bylo podobné, nedramatizoval bych to,“ shodil pak svoje emotivní koučování.

Ale měl pravdu, tuhle bitvu prožíval každý. Oba týmy napálily jednou tyč, domácí Pavlík za stavu 2:2. Nakonec se pak o výhře rozhodlo na druhé straně. Tím pádem se radoval i Marek Mazanec, který poslední dvě sezony odchytal v Hradci. Mountfield je už soupeř a udělal na něj dojem: „Změnili se k lepšímu. Nabrali hráče, kteří nad hokejem daleko víc přemýšlí. Trenéři se i daleko lépe připravují, působí to na mě, že i tým spolu víc žije.“

Plus pro Hradec? Gól číslo jedna. Prosadil se totiž Ahti Oksanen. Po sezoně s 22 góly ve finské lize dorazil s očekáváním, že do čeho praští, to napne síť. Střelu má slušnou, pravda. Jen efekt už od přípravy celkem haproval, tam dával góly jen při power play. V extralize byl čtyři zápasy na suchu, až proti Třinci ukázal svoje schopnosti.

Když Oceláři nastoupili s až brutální převahou, kterou Mountfield kouskoval několika zakázanými uvolněními, udeřil. Nepotřeboval velkou šanci, jen prostor a čas, byť taky ne moc. S Radkem Pilařem vyrazili ve dvou proti třem, Oksanen vypálil přes beka a jel slavit. „Ahti ampuu ja tekee maalin,“ objevilo se okamžitě na hradeckém webu. Ne, žádná šifra o ampulích a malinách. Jen vzkaz ve finštině: „Ahti střílí a dává gól.“ Střelec odšpuntován? Může být. „Jsem za to moc rád, Ahti je kvalitní hráč, který výborně pracuje. V minulých zápasech měl trochu smůlu, nemohl se trefit. Věřím, že gól mu pomůže a začne dávat další,“ věří Martinec.