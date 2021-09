Řepík je nadšený z nové posily: Hlavně, ať má fazónu co nejdéle

Cítil úlevu za povedený start do ročníku, šlo to z něj vyčíst. Navíc výrazným způsobem jednou brankou a dvěma asistencemi pomohl ke čtvrté výhře z pěti utkání. „Jasně, že je to lepší než být na té druhé, poražené straně,“ lebedil si Michal Řepík po výhře 6:4 nad Litvínovem. Pochvaloval si i fungování sparťanského útoku, a především výkony posily ze Švédska.

Sice šest vstřelených branek, ale nic snadného, že?

„Těžký zápas. Máme teď zápasy obden, to opravdu není nic snadného. Navíc se to dnes rozjelo ve velkém tempu. Litvínov nám to hodně ztížil. Jsme vážně rádi, že se nám to dnes povedlo, ale je třeba říct, že tam pořád děláme chyby, které musíme odstranit.“

Trefili jste se v posledních minutách prvních dvou třetin. Důkaz toho, že hrajete až do konce?

„Vždycky musíme hrát do posledních vteřin. Kdybychom to nedělali, tak je to špatně a že to takhle vyšlo, to je vyloženě náhoda. Třeba u mého gólu byla přesilovka, prostě to tak vyšlo.“

Dala se ta střela vůbec trefit lépe? Padla přímo do vikýře.

„Já to nádherně dostal na střelu z první a snažil jsem se to konečně vystřelit nahoru, což se mi naštěstí podařilo. Jsem za to rád, že jsem to trefil.“

Roman Horák se zmínil, že máte možná více než poloviční zásluhu i na jeho brance. Vidíte to stejně?

„ (směje se) To zas nevím. Jsme v lajně, snažíme si pomáhat. Vybojoval jsem puk a hodil mu to brejku a on to krásně proměnil, takže možná ano. Ale já na to takhle nekoukám.“

Poslední dvě utkání v minulé sezoně v Praze Litvínov ovládnul. Vzpomněli jste si před utkáním, že by bylo dobré tuhle sérii utnout?

„Ne, o tomhle jsme se vůbec nebavili. Nepřemýšleli jsme nad tím, vlastně nám to ani nikdo nepřipomínal. My teď jdeme zápas od zápasu, na každého soupeře se připravujeme jinak, protože každý má jiný styl. Samozřejmě ale hlavně chceme hrát náš hokej a vnutit ho soupeři. To je náš cíl.“

Máte sérii šesti utkání doma v řadě. Vnímáte to po čtyřech z nich stále jako výhodu, nebo se něco změnilo?

„Je to nezvyklé, ale musím říct, že jsme rádi, že hrajeme před našimi fanoušky. V minulé sezoně jsme před nimi nehráli vůbec. My musíme v téhle sérii hodně vítězit a sbírat body, protože pak budeme jezdit ven a tam to bude nesmírně těžké. Zatím se nám to daří, ztratili jsme jen jeden zápas a pevně věřím, že to v neděli proti Brnu bude pokračovat.“

Společně s Třincem máte nejlepší útok. Ofenzivní části asi netřeba nic vytýkat.

„Hlavně Erik má teď fazónu a daří se mu. Dá se říct, že na co sáhne, to mu vyjde. Pro nás je to absolutně super. Zpočátku se našim formacím tolik nedařilo a trenéři do toho chtěli nějak sáhnout a trochu to rozhýbat. Zatím se to daří.“

