SESTŘIH: Sparta - Litvínov 6:4. Třetí výhra Pražanů v řadě, rozhodl Thorell

Domácím se ideálně vydařil vstup do utkání a ve 2. minutě se dostali do vedení, když po Buchteleho akci oslavil gólem jubilejní 500. zápas v extralize Forman.

Litvínov se ale z rychle inkasovaného gólu otřepal, vytvořil si tlak a v 5. minutě hosté vyrovnali. Jarůškova střela se odrazila od tyčky k Irvingovi a kanadský obránce si pohotovou dorážkou připsal první branku v sezoně.

Sparta si sice mohla pomoct přesilovkou, ale Havelkův faul nepotrestala. Více práce než Zajíček v litvínovské brance měl domácí Salák, do vedení se ale opět dostali Pražané. A paradoxně v dlouhém oslabení. Chybu v litvínovské rozehrávce potrestal Horák.

SESTŘIH: Sparta - Litvínov 6:4. Verva celé utkání marně dotahovala ztrátu

Na začátku druhé části Sparta nevyužila dvě početní výhody po faulech Pospíšila a ve 29. minutě toho litovala. Saláka prostřelil Estephan a vyrovnal. Domácím zpět do vedení pomohl Thorell, který předvedl povedenou individuální akci a po vyjetí zpoza branky překonal Zajíčka potřetí.

Ideální šanci vyrovnat měl Zdráhal, ale ve 33. minutě nevyužil trestné střílení, když Salák jeho pokus zlikvidoval. V závěru druhé třetiny Sparta přidala čtvrtý gól, v přesilové hře se prosadil Řepík.

Sparta - Litvínov: Druhá branka v podání Erika Thorella v dnešním utkání a rozdíl dvou branek, 5:3

Severočechy vrátil na dostřel také v početní výhodě Kudrna, který předešlých pět sezon oblékal dres Sparty. Domácí ale na jeho branku rychle odpověděli a opět v přesilovce. Jarůškův faul potrestal Thorell, který dal již pátý gól v sezoně.

Střelecký večer v O2 areně ale nekončil. Za domácí se prosadil Doležal, jenž nahradil v druhé formaci Sobotku, který ze zápasu odstoupil. Za hosty kontroval s koncem další početní výhody Pospíšil. Pak už Sparta dovedla čtvrtý domácí zápas v řadě do vítězného konce.

Ohlasy trenérů:

Josef Jandač (Sparta): „Bylo to pro nás čtvrté utkání obden a chtěli jsme navázat na dobrý výkon z úterka proti Boleslavi. Myslím si, že podstatné jsou pro nás dnes body. Dali jsme hodně gólů, což je dobré, ale musíme zapracovat na defenzivě. Čtyři góly jsou hodně. Pro diváky je to možná dobré, ale pro nás ne. Důležité byly góly do šatny. Na konci první třetiny jsme ubránili dlouhé čtyřminutové oslabení a ještě jsme dali branku. V poslední minutě druhé třetiny jsme proměnili přesilovku a odskočili jsme na dva góly. Vláďa Sobotka odjel do nemocnice na vyšetření a teprve uvidíme, jak na tom bude."

Vladimír Országh (Litvínov): „Prohra nás mrzí a mrzí mě i to, že jsme opět dostali hodně gólů. A úplně zbytečných. Chlapi bojovali, ale bylo tam hodně individuálních a taktických chyb. Stále jsme něco doháněli a srážely nás góly na začátku a na konci třetin. Hráčům slouží ke cti, že bojovali až do konce, že to bylo dramatické, ale stále je to málo. Dáme venku čtyři góly a měli bychom nějaký bod získat."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:56. M. Forman, 19:46. R. Horák, 31:12. E. Thorell, 39:06. Řepík, 47:18. E. Thorell, 51:13. Z. Doležal Hosté: 04:48. Irving, 28:08. Estephan, 45:08. Kudrna, 54:36. Pospíšil Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Moravčík, Mikliš, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Jeřábek, Tomek – E. Thorell, R. Horák, Řepík (C) – Sobotka, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele (A), Vitouch, M. Forman (A) – Z. Doležal, Zikmund, Prymula. Hosté: Zajíček (Godla) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, D. Zeman, O. Baláž – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Straka (A), Jícha, Jarůšek – L. Stehlík, M. Havelka, Zygmunt. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Frodl, Komárek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 4 752 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE