Sparta zlomila chemické prokletí! Hrdinou je král bodování Thor

Nová posila se zabydlela. Při čtvrtečním večeru to stvrdila nadobro. Dvěma brankami Erik Thorell pomohl popravit Litvínov a lebedil si, že se dokázal s týmem sžít tak rychle. „Ale rozhodně nelze říct, že by česká extraliga byla nějak špatná. Puky se teď ke mně prostě odráží, tak toho využívám,“ vyprávěl po utkání popíjejíc s úsměvem z plastové láhve. Sparta se tak díky výhře 6:4 vyšvihla na druhé místo v tabulce.

Přestože ani jednou nepřijeli v roli favoritů, v posledních dvou kláních vždy sparťanský hokejový chrám bodově vytunelovali. Litvínovu se v minulém ročníku na Spartě dařilo. A i nyní panovalo před čtvrteční bitvou podobné rozložení sil. Domácí chtěli proti Vervě, která měla po výplachu s Pardubicemi co napravovat, získat tři body. „Abych ale řekl pravdu, neřešili jsme to. My jdeme zápas od zápasu, na každého se připravujeme jinak, ale jdeme do toho s tím, že chceme soupeři vnutit naši hru a teď se to povedlo,“ shrnul výhru domácí kapitán Michal Řepík.

Především on svým tradičním bodovým příspěvkem pomohl rozložit soupeřovu obranu. Jednou brankou a dvěma nahrávkami se nejvýrazněji podílel na vysokém vítězství. Hlavním hrdinou se však stal švédský „Thor,“ kterému stačil první měsíc na to, aby se stal miláčkem fanoušků. Každou z jeho dvou branek kotel náležitě oslavil.

SESTŘIH: Sparta - Litvínov 6:4. Verva celé utkání marně dotahovala ztrátu

„Erik má teď fazónu a daří se mu. Dá se říct, že na co sáhne, to se mu podaří. Pro nás je to super,“ pochvaloval si Řepík. „V první situaci jsem dostal puk dolů od Řepíka a viděl jsem před sebou místo, tak jsem se jen hrnul do branky. Čistá improvizace, jen využití dané situace. No a druhá branka, tam mi sedla střela z první při přesilovce,“ popsal Thorell oba příspěvky.

Zápas vyloženě ovládl, hned několikrát se mu díky individuálním kvalitám povedlo ze soupeřových zadáků udělat hadrové panáky, kteří jen obdivně koukali na jeho umění. Vymýšlel akce pro spoluhráče, dvě zmíněné zakončil sám a právem byl vyhlášen hvězdou zápasu. „Cítím se tu skvěle. Kluci jsou hrozně fajn a samozřejmě všemu pomohl náš dobrý start. Jediné, co jsem zatím nezažil, je fakt, že nyní hrajeme tolik utkání za sebou v domácí hale, to je opravdu nezvyklé. Takové milé české přivítání,“ doplnil s úsměvem.

Sparta - Litvínov: Parádní individuální akce Thorella vrátila domácí opět do vedení, 3:2

O kousek dál promlouval k mikrofonům Andrej Kudrna a celý rozhovor se nesl v mnohem vážnějším duchu. Slovenský forvard, jenž se vrátil do prostředí, kde působil šest ročníků, byl hodně zaskočený. „Jasně, znám tu prostředí, ale hlavní jsou body a my je nezískali. Ale nijak prestižně jsem to nebral, pro nás je hrozně podstatné každé utkání. Hlavní bylo, že když už jsme se dotáhli na rozdíl jedné branky, tak jsme vždy hned inkasovali,“ kroutil hlavou. Sám se do sítě Alexandera Saláka jednou trefil. „Radostný by byl, kdyby byl vítězný,“ řekl.

Po výbuchu v druhé třetině proti Pardubicím, kde parta Vladimíra Országha dostal hned šest kusů a trenér ji oglosoval jako katastrofu, tak Verva obdržela další příděl. „Přitom to od nás byl daleko lepší výkon. Dali jsme na Spartě čtyři branky, takové utkání musíme dotáhnout,“ dodal Slovák.

Necelých pět tisíc fanoušků si tak vychutnalo povedený výsledek. Nutno však jedním dechem dodat, že ofenzivní esa Sparty zachránila prostupnou a mnohdy liknavou obranu. „Byla tam okénka. Hlavně na začátku,“ připustil Řepík. Už jednou přitom tým Josefa Jandače dostal varování v podobě sedmigólové jízdy od Třinci. Zatím to vypadá, že pro obránce v rudém to tak velké varování nebylo. Jistě, nyní je pozornost upřena na Thorellovu formu, ale je co zlepšovat. Především dozadu. „Chybičky děláme pořád, budeme je muset odstranit,“ uzavřel sparťanský kapitán.

Bodování extraligy

Erik Thorell (Sparta) 5 zápasů 9 (5+4) Lukáš Pech (Motor) 5 zápasů 9 (1+8) Martin Růžička (Třinec) 6 zápasů 8 (4+4) Filip Chlapík (Sparta) 5 zápasů 8 (3+5) Tomáš Marcinko (Třinec) 6 zápasů 8 (3+5)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:56. M. Forman, 19:46. R. Horák, 31:12. E. Thorell, 39:06. Řepík, 47:18. E. Thorell, 51:13. Z. Doležal Hosté: 04:48. Irving, 28:08. Estephan, 45:08. Kudrna, 54:36. Pospíšil Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Moravčík, Mikliš, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Jeřábek, Tomek – E. Thorell, R. Horák, Řepík (C) – Sobotka, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele (A), Vitouch, M. Forman (A) – Z. Doležal, Zikmund, Prymula. Hosté: Zajíček (Godla) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, D. Zeman, O. Baláž – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Straka (A), Jícha, Jarůšek – L. Stehlík, M. Havelka, Zygmunt. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Frodl, Komárek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 4 752 diváků