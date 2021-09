Camara na nule, ale vybláznil soupeře. Modrý zuřil: Porazíme se sami...

Neměl by to být už naivní a bláznivý Motor, který vám v závěru zápasu přinese tác s chlebíčky, šampaňským a odevzdá tři body. Tohle je pryč. Nebo snad. V minulé sezoně podobnými kousky zakufroval na dno tabulky a zůstal v díře zaparkovaný celý rok. Teď v Pardubicích poprvé v sezoně předvedl retro z ročníku 2020/2021.

Hlavní role? Anthony Camara. Pardubický divoch něco za českobudějovickou brankou klínoval do hlav dvojici David Štich a Daniel Voženílek. Oba se po něm pak začali sápat. První ho zalehl, druhý mu dal pár krosčeků. Rozhodčí poslali Voženílka ven a Matej Paulovič v 55. minutě rozhodl o pardubické výhře 3:2.

Kouč Jaroslav Modrý taky pořádně zuřil. „Měl jsem dvě verze, vám řeknu tu slušnější,“ pronesl na pozápasové tiskovce. Varianta pro jemné uši jistě nezazněla v kabině. „Mrzí mě, když se porazíme sami vlastní nedisciplinovaností. Soupeři musím pogratulovat, přesilovky sehrál dobře, my mu dva góly darovali.“

Na dotaz, zda je hlavní potíž v tom, že se dva hráči nechali vydráždit, pak zamračeně odvětil: „To není problém, je to hokej, tedy emotivní sport. Jen vy musíte umět rozeznat, kdy je čas bouchnout, nebo se nechat bouchnout. Za stavu 2:2 musíte být inteligentnější a pamatovat na to, že kolem vás je dalších 20 kluků, pro které taky hrajete.“

Paradoxní je, že disciplínu „nechat se bouchnout“ zvládl tentokrát Anthony Camara, založením velmi prudká povaha. Není v pohodě, čekají se od něj bodové nálože, že bude rozhodovat zápasy. Zatím zvládá sypat góly hlavně Robert Říčka, který je na pěti, taky Motoru jeden přidal. Ale čeká se, kdy se kanadský bouřlivák probere.

Klíčové je, že drží na uzdě emoce. Umí vybouchnout, tady ale zůstal v klidu. Když se na něm hráči soupeře vyfaulovali, jen posunul helmu a odjel na střídačku. Klidem a úsměvem připomínal Marka Ztraceného, který v hale vystoupí o 24 hodin později. Byl to moment zápasu. „On se udržel, my ne. Je to zkušený hráč, nenechal se vyprovokovat a vrátilo se jim to. Šli jsme ven, oni měli přesilovku a rozhodli. Bohužel jsme si to zavinili sami,“ litoval pak po zápase bek Motoru Roman Vráblík.

Pardubice měly dlouho problémy se středním pásmem Motoru. Ale dokázaly šroubovat tempo. V přesilovce už měly euforii, dupaly, tlačily se do brány. Vítězný gól si vyloženě urvaly, Patrik Poulíček přikopnul puk v brankovišti směrem k Mateji Paulovičovi. Ten do něj plácnul, chvíli poté odjela branka ze svého postavení.

Pardubice - České Budějovice: Hrachovina neudržel puk ve výstroji, z čehož těžil Paulovič, 3:2

„Nejdříve jsem ten puk také neviděl, ale Patrik tam udělal skvělou práci, zablokovali se tam nějak hokejkami a puk tam zůstal tak dlouho, dokud jsem se k němu nedostal. Pak už jsem ho jen uklidil do brány,“ komentoval střelec poslední trefu. A nezapomněl dodat klasickou formulku: „Jsem samozřejmě rád, že mi to tam padlo, ale mohl to být kdokoliv jiný. Je jedno, že jsem ten gól dal zrovna já, důležité jsou ty tři body, neboť ta tabulka je hodně nabitá a my musíme sbírat bodů co nejvíce, aby nás to posouvalo výš.“

Jistě a k tomu budou Pardubice potřebovat, aby se rozjeli i Anthony Camara, Robert Kousal a David Musil. Trenéři je od sebe roztrhli, zkouší je naladit na gólovou vlnu. Ani jedna z hvězd se ještě netrefila. „Chtěli bychom, aby jim to tam začalo už padat. Kousy má dvě nahrávky, Cam je nulový. Čekáme, že jim to už vyjde, bohužel je to momentálně jinak. Asi každý to z kariéry ale známe, když se nedaří, musíte na tréninku přidat, dostávat se pak do střeleckých příležitostí v zápase, pak to tam padne,“ pronesl asistent trenéra David Havíř. Přínos Camary pro klíčovou trefu byl tentokrát obrovský, byť ho žádný statistický ukazatel nezaznamenal.

Z V VP PP P Skóre B 1. K. Vary 7 4 0 1 2 24:17 13 2. M. Boleslav 7 4 0 1 2 21:15 13 3. Třinec 7 3 1 2 1 25:19 13 4. Pardubice 6 4 0 0 2 22:17 12 5. Sparta 5 3 1 0 1 22:17 11 6. Mountfield 6 3 1 0 2 14:10 11 7. Liberec 6 3 0 2 1 13:13 11 8. Č. Budějovice 6 3 0 1 2 21:21 10 9. Brno 6 1 3 0 2 19:20 9 10. Olomouc 5 1 2 0 2 14:13 7 11. Plzeň 7 1 1 2 3 18:27 7 12. Vítkovice 4 2 0 0 2 10:12 6 13. Litvínov 6 1 1 1 3 20:24 6 14. Kladno 7 1 1 0 5 19:27 5 15. Zlín 7 0 1 2 4 16:26 4 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup