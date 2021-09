Blümelův unikátní gól se sirénou v oslabení: Dal jsem do toho všechno

Kopnul do vrtule a v posledních desetinách sekundy první třetiny dal Matěj Blümel gól. Bylo to hodně natěsno, už se ani neházelo buly, zatahuje se opona. Pardubický útočník srovnával v oslabení proti Motoru po sprintu na 1:1. „Sirénu jsem neslyšel, možná to bylo tím, jak všichni řvali. Ale kluci říkali, že jsem to stihnul. Když to šli rozhodčí kontrolovat, samozřejmě jsem nalomený byl,“ vykládal pak po výhře 3:2.

Uvědomujete si, že možná bláznivější gól už nikdy nedáte?

(usměje se) „Možná už ne, vůbec nic jsem nevnímal. Měl jsem jen před sebou odražený puk, rychle se podíval na kostku, šli jsme na led zhruba minutu před koncem. Bylo tam nějak pět sekund. Dal jsem do toho úplně všechno, co ve mně bylo. Kdybych šel do kličky, nestihnul bych to. Zkusil jsem vystřelit.“

Věřil jste si, že sprinty modrá-branková čára jezdíte rychle?

„S Adamem Musilem takhle jezdíme hodně, věřil jsem, že to stihnu. A ten gól byl něco navíc.“

A bliklo tam i při střele, kam ji plánujete umístit, že hledáte mezeru mezi betony?

„Spíš jsem uviděl díru mezi nohama, tak jsem si pro to šel. Nepřemýšlel jsem nad ničím jiným, což je dobře. Protože kdybych přemýšlel, třeba by mi puk utekl do rohu.“ (usměje se)

Vaše lavička na vás asi musela řvát, ať střílíte. Vnímal jste pokyny, nebo jste byl v tunelu?

„Vůbec nic jsem neslyšel. Vnímal jsem řev haly, který se slil do jednoho tónu, abych jel a makal. Kluky jsem neslyšel vůbec.“

SESTŘIH: Pardubice - České Budějovice 3:2. Dynamo se dere nahoru, vítězný gól zapsal Paulovič

Lepší gól do šatny dát už nejde. Jaké pak bylo, že místo velké psychické vzpruhy jste zase inkasovali pak vy?

„Byla to facka dostat zase na 1:2. Ale ve třetí třetině jsme už Budějovice tlačili, byli skoro pořád u nich, k ničemu je nepouštěli. Říkali jsme si, že když budeme v tomhle pokračovat, dopadne to dobře, něco se nám tam ještě odrazí.“

Klíčovým momentem bylo, že Camara udržel nervy, neoplácel a Voženílek se na něm vyfauloval. Tím pádem jste měli přesilovku a rozhodli. Upřímně, čekal jste, že Camara zůstane v klidu?

„Respekt k němu. Všechny nás překvapilo, jak Cam situaci ustál a jen se soupeři vysmál. My měli přesilovku a vyhráli díky ní zápas. Je super, když vidíte takového hráče, jak potlačí ego a udělá velkou věc pro tým, i když se mu třeba nedaří dávat góly. Klobouk dolů, před ním. Strašně nám pomohl.“

Na Camarovi je vidět, jak sám od sebe góly chce. Vnímá to i tým, že hlavní střelecká hvězda čeká?

„Všichni se ho snaží povzbudit, on je fajn kluk. Až tak to na něm znát podle mě není, že nedává góly. Na každého to někdy padne, že se vám nedaří, věřím, že to brzy prolomí a rozjede se.“

