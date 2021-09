SESTŘIHY: Kladno - Třinec 4:3sn, obrat po gólu Jágra. Krejčího trefa nestačila

Jágr přispěl k obratu, Kladno má skalp Třince

Hokejisté Kladna zdolali v 7. kole extraligy ve svém azylu v Chomutově mistrovský Třinec 4:3 po samostatných nájezdech, přestože ještě v 51. minutě prohrávali 1:3. Rytíři tak navázali na výhru nad Litvínovem 3:2 z posledního domácího vystoupení a po druhém úspěchu ze sedmi utkání se posunuli z posledního místa před Zlín. V rozstřelu rozhodl zápas ve prospěch extraligového nováčka Jakub Strnad.

Rytířům pomohl i gól devětačtyřicetiletého majitele Jaromíra Jágra, který si z posledních čtyř zápasů připsal osm bodů za pět branek a tři asistence. Oceláře v čele tabulky předstihly o skóre Karlovy Vary.

Kladno už po 81 sekundách muselo hrát v oslabení po Nilsenově faulu, ale v oslabení mohlo otevřít skóre. Do úniku se dostal kapitán Plekanec, gólmana Mazance však neprostřelil. Pět sekund před koncem přesilovky se nakonec dočkal Třinec. Kanonýr Růžička, který nastoupil k 700. utkání v extralize, sice trefil před odkrytou brankou jen pravou tyč, ale puk doklepl do sítě Marcinko.

Při Plekancově trestu se Rytíři ubránili a sami udeřili v 15. minutě krátce po skončení Marinčinova pobytu na trestné lavici. Po Plekancově pokusu z pravého kruhu se prosadil z dorážky Beran. V závěru úvodní části po faulech Daňa a Nestrašila se Oceláři ubránili v 92 sekund trvajícím oslabení tří proti pěti a po Jágrově ráně jim pomohla levá tyč.

SESTŘIH: Kladno - Třinec 4:3 sn. K obratu Rytířů přispěl gólem i Jágr

Ve 24. minutě vrátil favorizovaným Ocelářům náskok Daňo, který se trefil z dorážky po Draveckého pokusu. Za 75 vteřin zvýšil Michal Kovařčík, který proměnil přihrávku bratra Ondřeje. Rytíři odolali při Donagheyově vyloučení. V 36. minutě předvedl gesto fair play domácí Račuk, který odvolal signalizovaný faul. Po Marcinkově faulu se už Rytíři dočkali početní výhody, ale na kontakt se v ní nedostali.

V závěrečné části si nejdříve Bow poradil s Růžičkovou šancí, na druhé straně zahrozil Strnad. Oceláři se neprosadili při Keharově vyloučení a naopak v 51. minutě Marinčinův faul potrestal po Plekancově přihrávce střelou z levého kruhu Jágr. V čase 58:42 v přesilové hře podpořené power play vyrovnal Račuk, jehož pokus z úhlu si Mazanec srazil do branky betonem.

Kladno po vyloučeních Marinčina a Kundrátka mělo na přelomu třetí třetiny a prodloužení na 99 sekund výhodu pěti proti třem, ale nevyužilo ji. Stejně tak neuspěl v závěru nastavení v úniku Plekanec. Nakonec se ale Rytíři radovali po nájezdech díky úspěšným pokusům Krista a Strnada, za hosty uspěl jen Růžička.

Hlasy trenérů:

Jiří Burger (Kladno): „První třetinu jsme neodehráli špatně, bohužel vstup do druhé od nás byl katastrofální. Jak jsme prohrávali 1:3, tak si myslím, že Třinec zápas kontroloval a byl jasně lepší. Do zápasu jsme se víceméně vrátili, když jsme dali gól na 2:3. To nás hodně povzbudilo, povedlo se nám v závěru vyrovnat a zvládli jsme i nájezdy. Pro nás obrovská spokojenost proti tak silnému soupeři.“

Marek Zadina (Třinec): „Myslím si, že jsme nevstoupili do utkání špatně. Věděli jsme, jak Kladno hraje. Jsou hodně živí a agresivní, ale po první třetině jsme si něco řekli a nástup do té druhé byl skvělý. Dali jsme rychlé góly a hráli přesně to, co jsme chtěli. Měli jsme víc ze hry, ale vystoupení ve třetí třetině bylo hodně špatné. Byla tam spousta zbytečných faulů, to nás stálo vítězství.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:13. M. Beran, 50:48. Jágr, 58:42. Račuk, . J. Strnad Hosté: 03:16. Marcinko, 23:06. Daňo, 24:21. M. Kovařčík Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, Suchánek (A), Wood, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Kristo, Kubík, J. Strnad – Račuk, Filip, Dvořáček – M. Beran, Pitule, O. Bláha – Hajný. Hosté: Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman – Kofroň, Dravecký (A), Hrňa. Rozhodčí Kika, Obadal – Gebauer, Hlavatý Stadion ROCKNET Aréna, Chomutov

Krejčí da gól, ale Olomouc padla

Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 7. kole extraligy na ledě Olomouce 3:2 a potvrdili, že se jim proti Hanákům daří. Včetně přípravných zápasů je porazili posedmé za sebou. Utkání rozhodl ve 42. minutě gólem v oslabení francouzský útočník Jordann Perret. Olomouci k výhře nepomohla ani šestá branka Davida Krejčího v sezoně.

Hosté se dostali do vedení hned ze své první šance, když se úplně sám před Lukášem zjevil obránce Blain a zblízka poslal puk do sítě. Olomouc výrazněji zahrozila až v polovině první třetiny, hostující brankář Lukeš ale Knotkovu zacloněnou střelu pokryl.

O chvíli později se však ke střele z pravé strany dostal obránce Dujsík a tvrdou ránou prostřelil hradeckého brankáře. Domácí poté mohli otočit vývoj zápasu, jenže Čachotského bekhendové zakončení skončilo jen na horní tyči.

Olomouc však byla za svoji aktivitu odměněna o chvíli později, kdy se Kucserova střela odrazila na hokejku Krejčího, který dorazil puk za Lukešova záda. Mountfield ale na inkasovanou branku dokázal zareagovat a ještě do konce první třetiny srovnal. Nahození McCormacka dokázal za záda brankáře Lukáše tečovat Cingel.

SESTŘIH: Olomouc - Mountfield HK 2:3. Perret rozhodl v oslabení proti oblíbenému sokovi

Druhá třetina již byla o poznání opatrnější, nebezpečnou střelu vyslal domácí Knotek. Z dobré pozice střílel také olomoucký Kunc, proti jehož střele zasáhl Lukeš lapačkou. Hostující brankář byl úspěšný také proti dorážce Klimka a střele Kucsery v přesilové hře pěti proti třem. V jejím závěru pak Lukeše zachránila podruhé v zápase horní tyč, tentokrát ji trefil Krejčí. Ve vlastním oslabení se pak do samostatného úniku dostal Perret, kterého betonem vychytal Lukáš.

Stejným scénářem jako skončila druhá třetina začala i třetí část. Perret se opět ve vlastním oslabení dostal do samostatného úniku, jenže tentokrát Lukáše překonal a poslal Východočechy do vedení. Vzápětí mohli hosté vést už o dvě branky, Lalancette však trefil z bezprostřední blízkosti pouze tyč olomoucké branky. Srovnat mohl dvě minuty před koncem Krejčí, ale Lukeš si s jeho jemnou tečí poradil a Hanáci tak ve čtvrtém domácím zápase v sezoně poprvé prohrála.

Hlasy trenérů:

Jan Tomajko (Olomouc): „Moc dobře jsme nezačali, vstup do zápasu nebyl ideální, prvních pět šest minut byl Hradec jednoznačně lepší. Navíc jsme hned zkraje inkasovali branku. Pak jsme vedli 2:1 a byla škoda gólu, který jsme dostali těsně před koncem první třetiny. Druhou třetinu jsme hráli výborně, měli jsme dobrý pohyb a donutili jsme Hradec faulovat. Přesilovek jsme měli hodně, ale nedokázali jsme z nich vstřelit branku, což rozhodlo. Bylo tam z naší strany málo střelby, navíc za stavu 2:2 prostě nemůžeme ve vlastní přesilové hře dostat gól. Tím pádem dnes máme nula bodů.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Připravovali jsme se na těžký zápas. Víme, že Olomouc letos hraje skvělý hokej a jejich zápasy jsme sledovali. My jsme si zápas udělali sami ještě těžší. Slušně jsme odehráli jen první třetinu, která se jako jediná většinu času hrála pět na pět. Udělali jsme v ní dvě chyby a dostali jsme dva góly, ale náš hokej i přesto snesl přísnější měřítko. Pak jsme se sami dostali ze zápasu kvůli zbytečným vyloučením. Se štěstím se nám podařilo všechny oslabení ubránit a nad plán jsme v oslabení také rozhodli zápas vstřeleným gólem. Vyloučení se nám ale opakují v každém zápase a musíme se z toho poučit. Pokud se z toho nepoučíme, tak další zápasy vyhrávat nebudeme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:48. Dujsík, 15:02. Krejčí Hosté: 02:12. Blain, 18:44. Cingel, 41:41. Perret Sestavy Domácí: Lukáš (J. Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, Krejčí (A), Kucsera – Čachotský, Klimek, Kunc – Burian, J. Knotek (A), Navrátil – Strapáč, Kolouch, Bambula. Hosté: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – Kevin Klíma, Lev (A), Orsava – Perret, Lalancette, Oksanen – R. Pilař, Koukal, Lamper. Rozhodčí Robin Šír, Zbyněk Kubičík – Jiří Ondráček, Daniel Hynek Stadion Zimní stadion Olomouc

Pardubický obrat ve třetí třetině

Hokejisté Pardubic porazili v utkání 7. extraligového kola České Budějovice 3:2. Jihočeši na ledě Dynama dvakrát vedli, ale domácí dokázali vždy vyrovnat a nakonec rozhodl v přesilovce útočník Matej Paulovič. Pardubičtí navázali na úspěch v Litvínově, Motor vyšel naprázdno po sérii čtyř utkání, z nichž získal 10 bodů.

V úvodní dvacetiminutovce se na gól čekalo marně. První větší šanci k otevření skóre měl Hecl, ale brankář hostů Hrachovina byl proti. Střelecky aktivnější a směrem dopředu také o něco nebezpečnější byli Českobudějovičtí, Hanzl ani Vondrka však stavem nepohnuli.

Vyrovnaná přetlačovaná pokračovala i ve druhém dějství. V 25. minutě skončila Robertsonova rána zápěstím od modré čáry na brankové konstrukci. Vzápětí se proti pravidlům provinil domácí gólman Klouček, ale za pomoci spoluhráčů vše odčinil hned několika výbornými zákroky. Nepřišel si na něho ranou bez přípravy z kruhu ani kanonýr Gulaš.

SESTŘIH: Pardubice - České Budějovice 3:2. Dynamo se dere nahoru, vítězný gól zapsal Paulovič

Následně hráli v početní výhodě i domácí, nejenže však během ní nebyli zdaleka tak nebezpeční, ale navrch je zaskočil Vondrka, který jel po skvělé práci Voženílka sám na Kloučka a pověsil puk neomylně pod horní tyčku. Domácí se snažili o odpověď, jenže Hecl ve 34. minutě z dobré pozice usměrnil kotouč mimo.

Další přesilovka, která přišla záhy, se velmi rychle proměnila v oslabení tří proti čtyřem. Trvalo 35 sekund, dalších 15 vteřin se pak muselo Dynamo bránit dokonce jen ve třech, ale Ondráček zamířil ve velké šanci těsně vedle.

Krátce před druhou přestávkou byl vyloučen ještě Zdráhal. Domácí vystihli rozehrávku Motoru, Blümel si před vlastní obrannou modrou čárou zkontroloval pohledem na kostku, že má necelých pět sekund na zakončení brejku, a stihl to přesně - 1:1.

V úvodu třetí části našel Pech Ondráčka a pouhou sekundu po vypršení Zdráhalova trestu měli hosté opět navrch. Jenže pouze dočasně. Už za 83 sekund vyrovnal v přesilovce ranou bez přípravy z kruhu do odkryté branky Říčka. Další šance zůstaly nevyužité, až v 55. minutě zůstal ležet dlouho puk za Hrachovinou a nejrychleji byl u něj Paulovič. Motor už pak nezachránila ani dvouminutová power play.

Hlasy trenérů:

David Havíř (Pardubice): „Pro nás to bylo strašně těžké utkání. Budějovice hrály výborně střední pásmo a my jsme s tím měli problémy, řekl bych skoro až třicet minut, pak jsme to trošku zjednodušili, protečovávali jsme puky a dostali se do zápasu. Dnešní zápas rozhodly speciální formace.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Měl jsem připravené dvě verze, řeknu vám tu slušnější. Mrzí mě, když se porazíme sami svojí nedisciplinovaností. Musím poblahopřát soupeři. Odehrál dobré utkání, sehrál dobře přesilovky, ale my jsme jim dva góly darovali právě nedisciplinovaností. Hokej je emotivní sport, ale musíš umět rozeznat, kdy je čas bouchnout a kdy se naopak nechat bouchnout. Za stavu 2:2 prostě musí být hráč inteligentnější a pamatovat na to, že tam má dalších dvacet kluků, pro které hraje. Vědět, že jsou na stejné vlně a chtějí vyhrát utkání. Nebo jim alespoň neublížit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:59. Blümel, 42:56. Říčka, 54:39. Paulovič Hosté: 29:49. Vondrka, 41:33. J. Ondráček Sestavy Domácí: Klouček (Frodl) – Košťálek, Robertson, J. Kolář, Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Hrádek – Říčka, Cienciala, A. Musil – Paulovič, Poulíček, Blümel – Hecl, R. Kousal, Camara – Koffer, Anděl, Rohlík. Hosté: Hrachovina (55.–55. Strmeň) – Bučko, Piskáček, Bindulis, Vráblík, Slováček, Štich, Percy – D. Voženílek, Valský, Pech – J. Ondráček, Gulaš (C), Abdul – M. Hanzl, Vondrka, Toman – M. Beránek, Holec, Venkrbec. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Kajínek, Axman Stadion enteria arena Návštěva 7580 diváků

Kometa má dva body po přestřelce v Plzni

Hokejisté Komety Brno zvítězili v 7. kole extraligy na ledě Plzně 6:5 po samostatných nájezdech a připsali si třetí výhru za sebou. Domácí sice ještě na začátku 36. minuty vedli 4:1, ale hosté ještě v téže minutě dokázali snížit dvěma trefami na rozdíl jediného gólu a v závěrečné třetině v 51. minutě dvěma brankami stav obrátili. Alespoň bod zajistil domácím tři vteřiny před sirénou Martin Lang při power play. Bonusový bod Kometě přisoudil jediný úspěšný exekutor nájezdů Luboš Horký. Plzeňští si tak připsali už čtvrtou porážku v novém ročníku.

Domácí díky lepšímu pohybu a dobrému napadání rozehrávky hostů vstoupili do utkání lépe. Při vyloučení Dočekala trefil od modré čáry Čerešňák ale jen pravou tyčku. Brněnští se do hry dostali až díky početní výhodě. Tu neproměnili a postupně znovu převzali iniciativu Indiáni. Gólman Tomek ovšem odolal šancím Bulíře a kapituloval až v 17. minutě, kdy ho po ideální přihrávce Kodýtka z přečíslení dvou na jednoho prostřelil Schleiss. Hráči Komety mohli rychle odpovědět po faulu Kaňáka, paradoxně naopak ve vlastním oslabení zvýšil 34 vteřin před první sirénou po akci Jiříčka na 2:0 Mertl.

Do druhé části vstoupili aktivněji hosté, z jejich náporu ovšem ujel do úniku Přikryl a Tomka zachránila po jeho střele opět pravá tyčka. Ve 25. minutě navíc početní výhodu využil ranou bez přípravy z levého kruhu Schleiss. Kometě pomohl k odpovědi faulem Mertl a ve 29. minutě Horký snížil přesilovkovou ranou z voleje na 1:3. Po polovině utkání ale pykali za nedisciplinovanost také hosté a Jiříček skrytou střelou od modré čáry přidal čtvrtý gól.

SESTŘIH: Plzeň - Kometa 5:6 sn. Divoký zápas rozhodovaly až nájezdy

Záhy mohl rozjeté domácí uklidnit Dzierkals, od pohromy ale nového muži v brance Komety Klimeše uchránila levá tyčka. Ve 36. minutě udeřilo naopak na druhé straně, když krátce po skončení další početní výhody povedenou bekhendovou střelou skóroval Haščák. O pouhých 32 vteřin později navíc po rychlé akci Magee s přispěním teče domácí obrany snížil na 3:4. Indiáni sahali při trestu Bartejse po páté brance, Kantner však nedotáhl otočku před prázdnou brankou.

Úvod závěrečné dvacetiminutovky patřil Kometě, Mueller ale v dobré pozici neprostřelil Pavláta. Plzeňský gólman za chybující obranou přečkal oslabení ve 49. minutě se zaskvěl skvělým zákrokem proti zakončení Horkého z přečíslení dvou na jednoho. Minutu na to už po vyhraném vhazování vyrovnal ranou z pravého kruhu na 4:4 Vincour. O půl druhé minuty později dokonal obrat dorážkou Zaťovičova pokusu Mueller. Otřesení Indiáni přesto vybojovali prodloužení, když nedůrazné vyhození Holíka potrestal tři vteřiny před sirénou při hře bez brankáře Martin Lang.

V prodloužení sice hosté nezužitkovali přesilovku, ale druhý bod jim zajistil jediný úspěšný střelec z rozstřelu Horký.

Hlasy trenérů:

Miloš Říha (Plzeň): „Byť nám vyšly všechny taktické varianty na soupeře, tak jsme z mého pohledu ztratili tři body. Asi zlomový okamžik utkání byl v oslabení ve druhé třetině, kdy jsme místo gólu na 5:1 trefili tyč a pak jsme dostali dva slepené a laciné góly, které úplně změnily ráz utkání. Třicet pět minut jsme odehráli dobře a pak jsme vypadli po dvou situacích z tempa. Třetí třetina byla jednoznačně špatná. Neměli jsme mezihru. Nedostávali jsme kotouče do útočného pásma. Naše hra byla rozháraná. Dostali jsme dva góly ze situací, kdy nám tam snad padne úplně všechno. Štěstí nás dostalo díky jejich chybě k bodu. Alespoň ten si kluci za tu hru do 35. minuty zasloužili. Pak jsme vypadli z tempa a prakticky všechno jsme přestali dodržovat.“

Jiří Horáček (Brno): „Po špatném vstupu jsme nezpanikařili a otočili výsledek na naší stranu. Chyběl nám kousíček při soupeřově hře bez brankáře, ten nás stál tři body. Potom jsme si alespoň dva vzali v nájezdech zpátky. Jsme za ně rádi. Chybu před plzeňským vyrovnáním nechci komentovat, chyby se stávají a jsou součástí hokeje. Celkově si nám sestava sedá, také co se týká herního systému. Zabere to ještě nějaký čas. Čím dřív to bude, tím lépe. Pevně věříme, že není náhoda, že jsme opět dokázali otočit nepříznivý vývoj utkání.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:34. Schleiss, 19:26. Mertl, 24:36. Schleiss, 31:34. Jiříček, 59:58. M. Lang Hosté: 28:05. L. Horký, 35:19. M. Haščák, 35:51. Magee, 49:03. Vincour, 50:37. Mueller, . L. Horký Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, Kremláček – Kantner, Kodýtek, Schleiss – Dzierkals, Mertl, Bulíř – Blomstrand, G. Thorell, M. Lang – Malát, Přikryl, Kuťák. Hosté: Tomek (25. Klimeš) – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Dočekal, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee. Rozhodčí Pešina, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2875 diváků

Boleslav porazila Vítkovice 4:1

Hokejisté Mladé Boleslavi se po úterní prohře na ledě Sparty vrátili zpět na vítěznou vlnu, doma porazili Vítkovice 4:1 a vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů. Gólem a asistenci se na jejich výhře v 7. kole extraligy podepsali útočníci David Šťastný a Miloš Kelemen.

Úvodní minuty patřili domácímu tlaku, který vyvrcholil na konci 8. minuty dorážkou Dufka. Brankář Dolejš se ale stihl k odkryté části branky rychle přesunout a puk vyrazil maskou. Skóre se měnilo až za dvě minuty, když si do pásma nabruslil slovenský forvard Kelemen a přesnou ranou si připsal první branku v české extralize.

Byla to opět první boleslavská formace, konkrétně pak Šťastný, kdo zvyšoval v 16. minutě na 2:0. Hned z v dalším střídání mohl náskok domácích zvýšit Flynn, ale Dolejš se vytasil parádním zákrokem lapačkou.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Vítkovice 4:1. Ševc oslavil čtyřicátiny vítězstvím

Hned na začátku druhé třetiny snížil parádní střelou pod horní tyč Svačina. Domácí Bruslaři se nenechali snižujícím gólem znervóznět, ještě zesílili svůj tlak, ze kterého zanedlouho vytěžili třetí gól, o který se postaral obránce Pláněk.

Středočeši byli při chuti a další gól přidal po přihrávce Najmana Kousal. Zvýšit mohl ještě Stránský, ale jeho dělovku vytěsnil Dolejš koncem hole.

Ve třetí třetině si už domácí hlídali pohodlný náskok a zápas dovedli do vítězného konce.

Hlasy trenérů:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Na začátku zápasu jsme dali dva góly a hru jsme kontrolovali. Klíčové bylo, že když jsme v úvodu druhé třetiny dostali gól, tak jsme hned dokázali znovu odskočit. Tam se rozhodoval zápas a zbytek už jsme kontrolovali.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Odehráli jsme nejhorší zápas od začátku sezony. Od začátku zápasu nám chyběl pohyb, Boleslav byla lepší a šla do vedení. My jsme měli nástup do druhé třetiny, kdy jsme dali kontaktní gól. Ale dnes vyhrála zaslouženě Boleslav. Měli dobrý pohyb, který jsme nechytali, vyhrávali souboje, byli všude dřív. A když si vezmu statistiku střel - druhá třetina jedna střela, třetí třetina jedna střela - to je katastrofa našeho útoku.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:46. Kelemen, 15:14. Šťastný, 24:52. Pláněk, 31:35. P. Kousal Hosté: 21:30. Svačina Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Vacík – Kelemen, A. Zbořil, Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Dolejš (Stezka) – Gewiese, R. Polák (C), Galvinš, Machů, Koch, L. Kovář – R. Bondra, Flick, M. Kalus – L. Krenželok (A), Marosz, Roberts Bukarts – Dej, J. Hruška (A), Svačina – Bernovský, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Úlehla, Veselý – Zíka, Šimánek Stadion Návštěva 2491 diváků

Karlovy Vary vyhrály ve Zlíně

Hokejisté Karlových Varů v 7. kole extraligy potvrdili, že se jim proti Zlínu dlouhodobě daří. Západočeši vyhráli ve Zlíně 3:0 a připsali si devátou výhru nad moravským klubem v řadě. Zlín zároveň doma prohrál i pátý zápas v nové sezoně. Brankář Filip Novotný udržel první čisté konto v sezoně.

Domácí měli v úvodu ideální příležitost dostat se do vedení v přesilové hře, Hladonikův faul ale potrestat nedokázali. Karlovarský útočník se navíc krátce po návratu z trestné lavice postaral o první gól zápasu, když zpoza branky protlačil puk mezi tyčkou a betonem brankáře Kašíka.

Zlínští byli střelecky aktivnější, ale Novotný chytal spolehlivě a jeho spoluhráči udeřili podruhé po rychlém protiútoku. Redlich s Vondráčkem provedli brejk a přečíslení dva na jednoho ukázkově a kapitán Energie Vondráček posunul hosty do dvoubrankového vedení.

SESTŘIH: Zlín - Karlovy Vary 0:3. Novotný nedovolil Ševcům ani jednou skórovat

Ve 24. minutě mohl zvýšit náskok Západočechů Redlich, Kašík byl ale připravený. Zlínský gólman svůj tým podržel i v oslabení při vyloučení Veselého, v 31. minutě ale inkasoval potřetí, když jej překonal zlínský odchovanec v dresu Energie Rachůnek. V závěru druhé třetiny mohl duel zdramatizovat Okál, Novotný ale jeho samostatný nájezd zlikvidoval.

Další šanci snížit měli domácí při Hanouskově vyloučení, Novotného ale nepřekonali. Hosté následně zápas vcelku bez větších problémů kontrolovali, jejich náskok mohl zvýšit Kohout, ale Kašíka počtvrté nepřekonal. Na druhé straně vypadal slibně Žižkův střelecký pokus, Novotný však o čisté konto nepřišel. V samém závěru duelu došlo i na šarvátku, kterou odstartoval faul Žižky na Novotného.

Hlasy trenérů:

Robert Svoboda (Zlín): “Byli jsme po Liberci optimističtí, vrátili se nám do sestavy Honejsek s Okálem. Šli jsme do zápasu odhodlaní, ale nepodařilo se nám vstřelit první gól. Naopak soupeř šťastně skóroval, což nás hodně srazilo. Věděli jsme, že Vary jsou na pohyb dobrý tým, mají hodně brejkových věcí v oslabení. Na to jsme se chystali, přesto jsme tomu nezabránili. Šance byla ve druhé třetině, kde jsme měli dva úniky v podobě Veselého a Okála. Mohli tím zamíchat, ale nestalo se. Dominantní výkon Novotného v zápase rozhodl, soupeř zaslouženě vyhrál.„

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): “Čekali jsme těžké utkání, což se potvrdilo. Určitě jsme ze začátku nebyli lepší, z ničeho jsme se dostali do vedení šťastnými góly. Takové lehčí branky nám v předešlých duelech chyběly. Uklidnilo nás to, dostali jsme klid na hokejky, hra se minimálně vyrovnala. Zlepšili jsme pohyb a ve druhé části jsme měli i dobré pasáže. Domácí byli nebezpeční z brejků a jsme rádi, že jsme zde urvali tři body. Velká pochvala pro brankáře Novotného, nulu si zasloužil.„

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 05:04. Hladonik, 10:11. Vondráček, 30:59. T. Rachůnek Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Trška, M. Novotný, Žižka, Suhrada, Gazda, Dluhoš, Hamrlík – Fořt (C), T. Mikúš, Kubiš (A) – Köhler (A), Honejsek, R. Veselý – Okál, Hejcman, Fryšara – Karafiát, P. Sedláček, Šlahař. Hosté: F. Novotný (Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), T. Hanousek, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Šik, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí René Hradil, Filip Vrba – Lukáš Rampír, Ondřej Bohuněk Stadion Zimní stadion Luďka Čajky Návštěva 3 113 diváků