Proč extralize vládne Boleslav? Král Gašper, posily i sehrané duo N+K

Devět zápasů, osmnáct bodů. Mladá Boleslav chce po minulé historické sezoně, kdy padla až v sedmém semifinále v Třinci, znovu atakovat přední pozice Tipsport extraligy. Zatím se jí to nadmíru daří, po devíti kolech se drží v čele tabulky, i když celky za ní nemají odehráno tolik zápasů. Co vše stojí za skvělým startem lví smečky vedené Pavlem Paterou a Radimem Rulíkem?

Slovinský král Gašper Nečekalo se, že začne jako jednička. Gašper Krošelj nicméně chytil v úvodu ročníku vynikající formu. Z devíti zápasů odchytal sedm, Jan Růžička se postavil mezi tyče jen dvakrát. Ze zkušeného Slovince zatím vyzařuje až neuvěřitelný klid. Úspěšnost zákroků drží těsně pod hranicí 94 procent, nikdo v extralize není lepší. Průměr obdržených branek má 1,82. Nepatří mezi mistry rozehrávky, paradoxně mu možná prospěla změna pravidel, kdy brankáři nesmí zasáhnout puk v rozích kluziště. Během léta se navíc v Boleslavi měnili trenéři brankářů, Radka Haase nahradil Lukáš Mensator. 93,78 - Procentuální úspěšnost zákroků brankáře Gašpera Krošelje. SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 2:1. Bruslaři díky gólu a asistenci Šťastného berou tři body

Šťastný jede dál Má za sebou životní ročník, ve kterém se vyšvihl mezi největší hvězdy extraligy. David Šťastný nezpomaluje ani v úvodu nové sezony. Vyhlášeného „salámistu“ nijak nevykolejila ani gólová nula v přípravě a Lize mistrů, neprosadil se ani v prvních dvou kolech. „Ty vole, padne to tam ještě letos?“ ptal se sám sebe, jak přiznal po 3. kole s Kometou. Právě v tomto utkání se odrazil, proměnil trestné střílení. Od té doby posbíral deset bodů (4+6). Trochu zvláštní je, že mu chybí stabilní první centr, střídají se u něj Adamové Zbořil a Raška. Výborně si rozumí s Milošem Kelemenem. 10 - S tolika body je David Šťastný nejproduktivnějším hráčem Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav - Kometa Brno: Šťastného blafák z trestného střílení skončil za Klimešem, 3:0

Sehraná dvojka N & K Znají se odmala, kariérou proplouvají bok po boku. Boleslavský dres oblékají Ondřej Najman a Pavel Kousal už pátou sezonu, stále jim je 23, respektive 22 let. Rok od roku šponují svou výkonnost stále výš, už zaujali místo ve druhém útoku. Na jejich vzájemnou souhru je radost koukat, kolikrát se vidí i naslepo. Jejich kombinace a Šťastného kousky baví nejvíc. Kousal má na kontě devět bodů (3+6), Najman sedm (4+3). Jen k nim zatím úplně nezapadl třetí parťák Oscar Flynn, poslední zápasy s nimi nastupoval Mário Lunter. 16 - Tolik bodů už posbírali dohromady Ondřej Najman a Pavel Kousal. Mladá Boleslav - Vítkovice: Najman našel zpoza branky Kousala. Ten se nemýlil, 4:1

Posily si sedly Jména letních posil možná leckoho neohromila, parta kolem Radima Vrbaty nicméně dobře ví, co dělá. Pavel Pýcha řídí přesilovky, ve kterých nasbíral většinu svých bodů. Výborně se jeví mladý slovenský útočník Miloš Kelemen, který v mnohém připomíná Pavla Skalického, jenž v Boleslavi vyletěl a nyní září ve finské Raumě. Jan Dufek rovněž boduje, trefil se už třikrát. Poctivý pracant Jan Eberle skvěle zapadl do checking line, kterou vede Maris Bičevskis. Adam Jánošík si ještě hledá místo v obraně, ale už dal dva góly. A last minute posila Adam Raška hraje prvního centra. 6 - Tolik posil dorazilo před sezonou do Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav - Vítkovice: Kelemen střelou na bližší tyčku překvapil Dolejše, 1:0

Lídr kabiny Ševc Před týdnem oslavil čtyřicítku. Na hře Martina Ševce, boleslavského kapitána, ale jako by věk nebyl vůbec znát. „Zraje,“ jak během posledního play off říkal s úsměvem trenér Radim Rulík. Na mladou kabinu působí jako tmel, spoluhráči se od něj učí. I když jeho bouřlivácká povaha nejde zcela zastavit, v úvodu ročníku se snaží krotit. Zatím má na kontě více bodů (6), než trestných minut (4). „Když se budu na ledě chovat, jak to umím, jako blázen, tak zbytečně strhnu k těmto hloupostem i mladší spoluhráče,“ říkal nedávno v rozhovoru. Tak uvidíme… 21:25 - Nejvyšší ice-time v týmu Mladé Boleslavi, který má veterán Martin Ševc. Mladá Boleslav - Vítkovice: Bruslaři před zápasem ocenili čerstvého čtyřicátníka Ševce