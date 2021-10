Litvínov posedmé padl. Kouč Országh: Zodpovědnost nesu já, ale neutíkám

Obrat se nekoná, jak doufali v Litvínově po povedeném utkání na ledě lídra v Boleslavi. Herně to doma proti Brnu bylo lepší, výsledkově rozhodně ne. Desáté kolo a sedmá porážka v řadě, tentokrát 3:4. Zápletku utkání vyřešil námaz Františka Lukeše americkému snajprovi Peteru Muellerovi, který ve 48. minutě rozhodl. „Chyby děláme všichni, já jsem první, kdo je za všechno zodpovědný. Uvidíme, co bude dál,“ uvedl po utkání kouč Severočechů Vladimír Országh.

Odvolávám, co jsem odvolal. Nejdřív gól neplatil, potom platil. Ležící, spící Kometu nažhavil až ve druhé třetině výlet Radovana Pavlíka zapomenutého na útočné modré, který přinesl její první gól. Následovalo vyrovnání na 2:2, rozhodčí však napřed situaci prověřovali dvakrát na videu. Sporný moment z poloviny zápasu pak na dlouho poznamenal zprvu svěží Litvínov.

Brněnský obránce Dalimil Mikyska ve 29. minutě nejprve vystřelil, pak z otočky nahodil směrem k bráně a Alexandre Mallet patičkou usměrnil kotouč do sítě. Bylo to na hraně, hlavní arbitr nejprve rozpažil a stejně se zachoval po první poradě s kolegou u videa. Brno však využilo trenérské výzvy a po ní zněl závěr tak, že se o zjevné kopnutí nejednalo, hosté pak skóre otočili.

„Ve druhé třetině zase přišel zase výpadek. Dali nám tři góly, ve třetí jsem to tam máznul. Ještě jsem měl potom před sebou odkrytou bránu, ale skočilo mi to. Chtěli jsme to ještě zvrátit, ale bohužel. Sám jsem měl asi čtyři tutovky, ale nebylo mi souzeno,“ přemítal smolař duelu Lukeš.

Ve 48. minutě jeho přihrávka ve vlastním pásmu od pravého mantinelu na střed místo spoluhráče našla Muellera a ten zkušeně zavěsil. Verva už nedokázala odpovědět, i když šance byly. Přitom Severočeši zápas snad ani nemohli zahájit líp, za devět minut vedli o dvě branky, tu první po záhadném odrazu puku od zadního hrazení přímo před prázdnou bránu, protože brněnský gólman Tomek se vydal za pukem. O první přestávce ledaři odstranili námrazu, která byla příčinou toho, co předcházelo úvodnímu gólu. S tím jako by zmizel i litvínovských záblesk lepších časů.

„Chtěli jsme se odrazit od zápasu v Boleslavi. V první třetině se nám to dařilo, ale znovu jsme nepochopitelně polevili ve druhé části. Tam soupeř otočil, a i když jsme stihli vyrovnat, přišla chyba ve třetí třetině a zase jsme prohráli. Takové věci nás srážejí a je na čase to zastavit. Ale měli jsme taky dost přesilovek, abychom utkání zvrátili,“ hodnotil litvínovský trenér Vladimír Országh.

Po dalším ztraceném duelu mluvil taky o křehké psychice a z ní plynoucích chyb a nejistoty. „Na hráče bych to ale neházel. Já jsem první, kdo je za všechno zodpovědný. Je to o nás, chyby děláme všichni, hráči i trenéři, vyhráváme a prohráváme jako mužstvo. Uvědomujeme si situaci, jaká je, moji zodpovědnost za mužstvo. Je potřeba se podívat, jaké jsme měli ambice a kde jsme. Určitě dojde na nějaké rozhovory. Uvidíme, co bude. Z boje neutíkám, ale některé věci je potřeba probrat,“ dodal slovenský kouč Litvínova.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:31. M. Havelka, 08:45. P. Zdráhal, 38:47. V. Hübl Hosté: 24:27. R. Pavlík, 28:38. Mallet, 31:19. Rákos, 47:15. P. Mueller Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, D. Zeman, Demel, D. Kolář – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), Straka (A) – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – Jarůšek, Gerhát, Pospíšil – M. Havelka, Jurčík, L. Stehlík. Hosté: Tomek (Klimeš) – Bartejs, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Kollár, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee – Šoustal. Rozhodčí Kika, Sýkora – Rampír, Bohuněk Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 2580 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 9 4 2 2 1 35:23 18 2. M. Boleslav 10 5 1 1 3 30:20 18 3. Pardubice 9 6 0 0 3 30:26 18 4. Mountfield 9 5 1 0 3 23:16 17 5. Olomouc 8 4 2 0 2 24:18 16 6. Sparta 8 4 2 0 2 30:25 16 7. Č. Budějovice 9 5 0 1 3 31:30 16 8. K. Vary 9 4 0 2 3 27:22 14 9. Brno 9 2 3 1 3 26:30 13 10. Plzeň 9 3 1 2 3 27:31 13 11. Liberec 9 3 0 2 4 19:27 11 12. Kladno 9 1 2 0 6 24:32 7 13. Litvínov 9 1 1 2 5 27:36 7 14. Vítkovice 5 2 0 0 3 11:15 6 15. Zlín 9 0 1 3 5 20:33 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

