Liberecké temno: Záborský po sekeře v bolestech, parťáci nezvládli závěr

Pátý ztracený duel v řadě. A způsobem, jenž libereckým hokejistům rozhodně nepomůže. Pouhých 12 vteřin před koncem se k odraženému puku dostal Robert Kousal a rozhodl o výhře Dynama 4:3. Naštvaný Ladislav Šmíd zahodil hokejku za střídačku, jeho spoluhráči si opařeně sedli na lavičku. „Všichni si to trochu musíme srovnat v hlavě a podívat se do zrcadla,“ pronesl po utkání skleslý domácí útočník Marek Zachar.

Tohle utkání mělo grády. Nacpaný liberecký stánek se těšil, jak jejich miláčci utnou sérii čtyř proher v řadě proti silným Pardubicím. Jak setnou čtvrtý celek extraligy, posílený korunami miliardáře Petra Dědka. Nestalo se. I přes dobrý výkon brankáře Petra Kváči se znovu potvrdilo, že celek Patrika Augusty má trable se střílením branek a s využíváním přesilovek. A navíc v utkání přišel o hráče, jež měl gólový přísun zajistit.

Po odchodu Adama Musila, Radana Lence a Michala Bulíře se měl Tomáš Záborský stát tím, na kom bude ofenzíva stát. Zatím se ale trefil pouze dvakrát. „S týmem jsem nebyl ani dva týdny a skočil jsem do ligy. Je třeba si zvyknout na nový styl,“ popsal v polovině září. Po duelu v Pardubicích to půjde ještě hůř. Utkání nedohrál po sekeře do obličeje.

Běžela 38. minuta, když se vhazovalo v obranném pásmu Pardubic. Hned po rozehrání dostal hokejkou Ondřeje Vály Tomáš Záborský úder plnou silou do úst a skácel se na led. Začalo několik vteřin, kdy Home Credit Aréna oněměla. Záborský se bolestí doslova plazil, do toho kopal bruslemi o led a hrůznost celé události dodával i fakt, že těch několik desítek centimetrů, které slovenský forvard po zemi urazil, směřoval přímo k liberecké střídačce. Jako by už chtěl být co nejdříve z ledu. Jako by ta bolest byla až tak nesnesitelná.

SESTŘIH: Liberec - Pardubice 3:4. Drama na severu rozhodl 12 sekund před koncem Kousal

„Nevím, jak na tom je, hned šel z ledu. Neviděl jsem se s ním, ani jsem se nikoho neptal. Ani by sem ven nechtěl dávat nějaké nepravdivé informace, takže bych si na to počkal, jak dopadnou vyšetření,“ popsal kamarádův stav po utkání obránce Michal Ivan. „Já nevím, kam ho to zasáhlo, stalo se to hrozně rychle a já zrovna seděl na střídačce. On se pak držel za obličej. Ještě jsem se v kabině neptal kluků. Snad bude v pohodě,“ přál si spoluhráč z útoku Marek Zachar.

Celá situace jako by předznamenala, co se odehraje v následujících dvaceti minutách. Přestože liberečtí měli před skoro pětitisícovou návštěvou soupeře připraveného k závěrečnému úderu, dovolili mu se nejprve do utkání vrátit a 12 sekund před koncem rozhodnout. „My jsme jim to prostě darovali, to se nedá nazvat jinak,“ popsal závěrečné minuty obránce Ivan.

Střídačka Bílých Tygrů totiž minutu před koncem špatně střídala, na ledě se prohánělo šest domácích borců a rozhodčí zvedli pravici. Z následné přesilovky se dorážkou prosadil Robert Kousal a domácí stánek oněměl znovu. Tentokrát nadobro. „Musíme začít hrát jako jeden, abychom ty další zápasy vyhráli,“ doplnil Zachar.

Pět porážek v řadě totiž začíná brnkat na nervy. Šlo to vyčíst z atmosféry po utkání, rozčarování z další ztráty bylo patrné. Vicemistr z posledního ročníku nezažívá dobrý vstup do soutěže. Z devíti bitev ovládl pouze tři a krčí se na jedenácté příčce. To Pardubice výhrou poskočili na třetí místo. „Chviličku den, chviličku noc, chviličku den,“ popsal s úsměvem průběh zápasu trenér Pardubic Richard Král. Pro Dynamo den pokračuje. Zato Severočechům se jejich noc vydatně ztemnila.

