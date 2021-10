Musilův hattrick? Může si zpívat song od DJ Frodla: Je to fajn, fajn, fajn

Z repráků se před zápasem linula hodně zvláštní hudba. Taková, která se na hokeji zrovna nehraje. „Kde si včera bol? Ty jsi zase ožratý,“ neslo se stadionem. Ne, Pardubice se nezbláznily, jen měl play list na starosti brankář Dominik Frodl a užil si ho. Divočil. A minimálně Adamu Musilovi by jeho pekelný výběr mohl hrát ve sluchátkách asi před každým zápasem.

Letní posila Dynama čekala od startu sezony na gól. „Je to fajn, fajn, fajn, je to fajn, fajnový,“ může si Musil zpívat jako Arnoštek, kultovní postava z filmu Kouř. Ano, i tenhle song zvolil Frodl pro rozbruslení. Útočník se trefil v 11. zápase a rovnou Zlín seknul hattrickem.

„A víte, že jsem tu hudbu při rozcvičce ani nevnímal? Soustředím se na jiné věci,“ usmál se střelec. „Když říkáte, že ten play list byl jiný... No, ať klidně byl, Frodlik čapal jak bejk. Takže jestli mu tohle pomáhá, ať to dělá klidně dál,“ doplnil.

Na Musilovi bylo vidět, jak je rád, že ze sebe setřásl pohledy typu, tak kdy to přijde: „Předtím jsem se nedostával ani do šancí, což byl problém. Tak nějak jsem se v tom topil, doufám, že mě tenhle zápas nakopne a budu jen lepší. Hodně mi pomohli spoluhráči a jsem rád, že jsme v čele tabulky.“

Nakonec si Dynamo v klidu užilo velkou jízdu. Jen na začátku hodně potřebovalo, aby zářil DJ v bráně. Za první čtyři minuty mohl Zlín vést klidně 4:0 a neřekli byste ani „Gutten Morgen“. To, že Frodl inkasoval jen z trestného střílení, které proměnil Bedřich Köhler, se jevilo pro domácí jako zázrak.

Od druhé třetiny rozjela svoji show první lajna. Trenér Richard Král vrátil na zápas zpátky k sobě trio Robert Kousal -Adam Musil-Anthony Camara. Evidentně právě včas, tihle tři si od sebe odpočali, když v úvodu sezony nedávali góly, teď trhali Zlín na kusy. „Pořád jsme klukům říkali, ať jsou v klidu, že když budou pracovat a dělat věci, které mají, přijde to. Dali jsme je zase k sobě, fungovalo to,“ pochvaloval si kouč.

Svoji urputnost ukázal při vítězné trefě Camara. Ustál faul, nezabalil akci, když na něm visel soupeř, udržel se v pohybu a dostal puk k Musilovi. Kanaďan taky zářil, trefil se ve třetím utkání po sobě, pardubické ofenzivní hvězdy se chytly a Dynamo se vyšvihlo na první místo. Od stavu 2:1 už to byla jízda domácího týmu, jen pak ještě střílel do tyčí a narážel do brankáře Libora Kašíka .

Góly Domácí: 10:55. A. Musil, 24:35. A. Musil, 31:07. A. Musil, 42:14. Camara, 54:48. Camara Hosté: 02:45. Köhler Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – D. Robertson, Nakládal (C), J. Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Říčka, Cienciala, O. Rohlík – A. Musil, R. Kousal, Camara – Koffer, Herčík, Anděl. Hosté: Kašík (Huf) – M. Novotný, Trška, Hamrlík, O. Němec (A), Žižka, Gazda, Dluhoš – Okál, Hejcman, Vopelka – T. Mikúš, Honejsek, R. Veselý – Kubiš (C), A. Zbořil, O. Flynn – Köhler (A), P. Sedláček, Fryšara. Rozhodčí Stadion enteria arena

