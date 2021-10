Šmíd: Jedna výhra nic nespasí. Noviny jdou mimo mě, to mladší kluci...

Bílí Tygři lezou z díry ven! Z nashromážděné bryndy povytáhl nervózní seskupení kouče Augusty veterán Ladislav Šmíd. Byl to on, kdo v předehrávce 14. kola Tipsport extraligy v čase 39:54 prolomil těžkou bídu srovnávací ranou na 1:1. V posledním dějství už byl Liberec týmem z horní poloviny tabulky a vydřel kvalitní partii 3:2. Sada šesti porážek v řadě je minulostí. Ovšem vyhráno Severočeši nemají. „Snad nám to zvedne hlavy,“ věří mazák.

V časech zlých drží Liberečtí při sobě. Ačkoli duel běžel v televizi a úterní mače bývají slaběji obsazeny, do arény dorazilo téměř 4 300 diváků. Slušná návštěva. Zprvu viděli klasiku, marnost, zoufání a sérii domácích vyloučení. Hosté jednu přesilovku vytěžili, víc však ne a pod vzrůstajícím tlakem padli.

Museli za to vzít beci, aby Liberec po dlouhé pauze vyhrál...

„Ono je jedno, jestli se trefí obránci nebo útočníci, důležité je, že nám to tam napadalo. Dost se trápíme, pětihvězdičkové šance nedáváme, takže je super, když nám tam spadnou špinavé góly. Jako proti Budějovicím. Dávali jsme přesně ty góly, o kterých jsme si říkali, dorážky a trefy kolem brány, kdy jdou dva kluci před brankáře, ten nic nevidí a nám to tam propadne. Není to na krásu, nic, na co bychom byli zvyklí, ale teď jsou pro nás klíčové body a je jedno, jak k nim dojdeme.“

Neklepal jste se ke konci, kdy Motor snížil a tlačil vás v šesti?

„V závěru jsem měl v hlavě Pardubice, kde jsme vedli 3:2 a o body přišli v závěru. Ale uhráli jsme to, Kvaky (Petr Kváča) to tam výborně zavřel. On je naše jistota i při té sérii porážek, kterou jsme měli. Chytá výborně a dává nám šanci každý zápas. Motor hrál výborně a měl hodně gólových šancí.“

SESTŘIH: Liberec - České Budějovice 3:2. Tygři prolomili mizérii, zářil Šmíd

Velká úleva z kompletního zisku?

„Určitě. Po šesti protrápených zápasech jsme to konečně ubojovali. Ke konci to byly nervy, ale když se to takhle sere, musíme si to vyžrat do dna. Z naší strany šlo o týmový výkon, zaplaťpánbůh. Jsem za body nesmírně rád, každému spadl ze srdce velký balvan. V pátek znovu se Spartou.“

Když to nejde útočníkům, musí za to vzít obránci. Motoru jste dali dva góly, třetí připravili...

„Ono je jedno, kdo dá gól. Jsem za gól rád, dát ho pět vteřin před odchodem do šatny je pro inkasujícího to nejhorší, co se může stát. Trefil se i Vitas (Ondřej Vitásek), uhrál tam výborně souboj. O tom to je – vyhrávat malé souboje. Pak se k tomu přidávají další věci a štěstíčko se přidává na naši stranu. Před třetím gólem jsem viděl Klépu (Jakuba Klepiše), jak se tlačí do brány, s mojí střelou zápěstím bych gól těžko dal, tak jsem se to schválně snažil hodit na beton, naštěstí se mu to odrazilo na hokejku a padl důležitý gól.“

Cítili jste v kabině hodně tu deku, která na vás ležela?

„Deka, deka… Naše sebevědomí určitě nebylo největší, teď jsme vyhráli, ale nesmíme to přeceňovat. Po šesti porážkách jedna výhra nic nespasí. Snad zvedneme hlavy a poradíme si v pátek se silným soupeřem. Tak jako dnes. Všichni k tomu přistoupili poctivě a tohle zápasy vyhrává.“

Liberec patří do okruhu favoritů a teď tohle. Jak to dává hlava, když se porážky vrší na sebe?

„Hlavou mi to šrotuje, ale v mém věku už se dokážu odreagovat. Doma mám malého kluka, snažím se mu věnovat a hokej vypínat. Nečtu žádné články v novinách o tom, jak se Tygrům nedaří, jde to mimo mě. Ale mladší kluci jsou pořád na sociálních sítích, dostanou se k tomu. V tomhle směru my lídři musíme být silní, ochránit je od toho, aby jim to lezlo do hlavy a vzít odpovědnost na sebe.“

