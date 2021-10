Karlovarský hrdina derby Novotný: Skákali jsme tam po držkách

Když ztratíte pět duelů v řadě, chybí už jen málo k tomu, aby se váš stav mohl nazývat krizí. Karlovy Vary se podobným zvoláním vyhnuly. Na domácím ledě vynulovaly Plzeň, která naopak přijela sebevědomá díky sérii pěti výher. Vary zvítězily 3:0 a od konce září poprvé braly všechny body. Hlavní hrdina? Brankář Filip Novotný. Pochytal 45 střel, lapil nájezd a také několik naprostých tutovek. To on je důvodem, proč Energie slavila.

Devět. Tohle číslo vyjadřuje třeba bodovou statistiku Jaromíra Jágra v aktuálním ročníku. Také ale jde o počet kanadských bodů, které v kariéře nasbíral karlovarský gólman Filip Novotný. K sedmi asistencím a jedné brance přidala při výhře 3:0 nad Plzní třicetiletá jednička další přihrávku, čímž jenom jasně potvrdila význam, který pro domácí měla. „Měl tam vynikající zákroky,“ uznal i kapitán Plzně Jakub Kindl.

„Nehraji na čisté konto, řeším jen tři body, které jsme ukopali. Je pravda, že to často lítalo z jedné strany na druhou a všichni kluci tam skákali po držkách. A já za nimi. Ale pro nás je to hrozně důležité. Body do tabulky potřebujeme, musíme se z špatné série nějak vyhrabat,“ odfouknul si muž zápasu.

Parta z města vyhlášeného pivního nápoje totiž zasypala Novotného 45 střelami. Upřímně, nejde o nic neobvyklého. Obrana Energetiků své strážce brankoviště nebrání zas tak důsledně před pokusy soupeřů. V posledních pěti bitvách, které Vary prohrály, se na jejich branku vystřelilo průměrně 42,4 střel. To je ohromné množství. Ze zmíněných utkání si výběr Martina Pešouta připsal jen hubený bodík. Výrazné zlepšení, z hlediska obrany, nenastalo ani proti Indiánům. Nicméně vše se rozhodl zařídit muž v brance.

„Dnes je to opravdu jeho vítězství. Za stavu 1:0 tam chytnul jasný gól,“ chválil parťáka forvard Jiří Průžek. Ten vstřelil branku na 2:0 a trefil se tak po dlouhých 49 utkáních. „Nechtěl jsem na to myslet, protože čím víc nad tím přemýšlíte, tím spíš to nepřijde. Jsem hrozně rád, že to tam spadlo,“ doplnil.

Zatímco šťastný střelec mohl jásat, že jeho tým přestřihl šňůru porážek, na druhé straně Plzeň padla poprvé po pěti výhrách. „My nechytili první třetinu a pak se to těžko dohánělo. Zápas nebyl špatný, ani z naší strany. Pro nás se ale nic nemění. My jsme si to hned říkali, netřeba věšet hlavy. Ano, odehráli jsme to tady bez bodu, ale jedeme dál,“ shrnul dopady utkání na kabinu Kindl.

Měl pravdu, z hlediska šancí, střel, i předvedené hry se jeho družina neměla za co stydět. Porazil ji brankář. A na to musí myslet i v lázeňském městě.

Karlovy Vary - Plzeň: Do prázdné brány bekhendem zavěsil Martin Kohout, 3:0

Karlovy Vary - Plzeň: Po vyhraném buly Jaroslava Kracíka se ke kotouči dostal Jiří Průžek a zvyšuje na 2:0

Karlovy Vary - Plzeň: Po kombinaci na jeden dotek přihrál Koblasa do mezikruží Kulichovi, 1:0

