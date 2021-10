Kouč Zlína: Irituje mě, že zkušení borci nepodrží stav, když celý zimák fandí

Co říkáte na zápas?

„Proti nám byla obrovská kvalita. Sparta měla samozřejmě spoustu šancí, ale určitě jsme nebyli bez naděje na bod. Při naší žalostné koncovce si nemůžeme po gólu na 1:1 dovolit hned při dalším střídání inkasovat. To v mých očích rozhodlo zápas. Plus nevyužitá dlouhá přesilovka pět na tři.“

Po Flynnově trefě na 1:1 to vypadalo na stadionu jako za starých dobrých časů. Na pár desítek vteřin…

„Nejvíc mě irituje, vadí a ser…, že tam jdou zkušení borci a nepodrží stav, kdy celý zimák ožije a fandí nejvíc v sezoně. My lidi zmrazíme tím, že si tam zkusíme žabku přes pásmo.“

Bylo to od Petera Tršky lehkovážné?

„Určitě klukům nezakazujeme hrát hokej, ale musí to mít nějaký řád. Je třeba to řešit i podle ukazatele skóre a stavu, v jakém se mužstvo nachází. Na takové věci absolutně nemáme prostor, ani nárok. To se tam nesmí objevovat.“

Co vám ukázaly dny u mužstva, které v sezoně ještě nevyhrálo za tři body?

„Cítím obrovskou touhu ty věci změnit. Kluci jsou pracovití, chtějí vyhrávat. Teď přichází utkání, která mnohé napoví a ukážou, jak na tom opravdu jsme. V posledních utkáních jsme hráli proti vysoké kvalitě, která se nakonec prosadila. Tím, že jsme si na body nesáhli, máme strašnou křeč v zakončení. Myslím, že ty šance, co jsme měli, by soupeř dal.“

Vnímáte, že hráči nejsou optimálně fyzicky připravení?

„Je to na delší rozbor. Cítíme, že kluci nemají kyslík, co by měli mít. Nevydrží celých šedesát minut v bruslařském nasazení. Začali jsme na tom pracovat, dali jsme kondiční tréninky. Je otázka, nakolik je to může dát krátkodobě dolů. Je to hlavně tím, že spousta hráčů byla v srpnu zraněných a mají tréninkové manko. Některé to teď dobíhá.“

Vidíte nějaký progres?

„Zlepšili jsme práci v obranném pásmu. Dřív nám tam hodně vyplavávali hráči ve slotu. Dnes jsme měli ten prostor i na hranici sebeobětování dobře obsazený. V tom chceme pokračovat, abychom nedostávali lehké góly po chybách a špatném přebrání hráčů. Na tom jsme pracovali. Tohle bylo v pořádku.“

