SESTŘIHY: Sparta vyhrála ve Zlíně, Pardubice vedou ligu. Vyhrál i Hradec

Osmá prohra v řadě, Zlín podlehl Spartě

Na lavičku Zlína se poprvé jako hlavní trenér postavil Luboš Jenáček, který dosud pomáhal jako dočasný záskok za Roberta Svobodu, který koncem září rezignoval. Premiéru si odbyl nový asistent Luboš Rob.

Domácí byli v úvodu zápasu aktivnější, Neužila ve sparťanském brankovišti ale vážněji neohrozili. Střelou na bližší tyč hostujícího gólmana nepřekonal Flynn. Na druhé straně Huf zastavil průnik Prymuly. Pokus Zikmunda z levého kruhu sice nechytil, pomohla mu však tyč.

Sparta udeřila ve vlastním oslabení, když Kašeho nabídku z křídla usměrnil mezi Hufovy betony Chlapík. Zvýšit náskok Pražanů mohl Sobotka, odkrytou branku však minul. Beranům zase nevyšel brejk dvou na jednoho, Fryšara trefil pouze připraveného Neužila.

SESTŘIH: Zlín - Sparta Praha 1:4. Berani doma opět prohráli a zůstávají poslední

Zkraje druhé části mířil Forman do lapačky zlínského gólmana. Domácí vyrovnali ve 38. minutě, přihrávku Mikúše sklepl z první za Neužilova záda Flynn. Hosté znovu odskočili zásluhou Sobotky, jenž poslal puk za přesouvajícího se Hufa. Zlín se snažil odpovědět, Němcovu tečovanou střelu ale Neužil udržel před brankovou čárou.

Při vyloučení Gazdy zakončoval z kruhu Chlapík, Huf však jeho šanci hrudí zneškodnil. Stejně dopadla i situace, při níž kotouč zblízka tečoval Kaše. Volný Hašek poté nastřelil tyčku zlínské branky. Beranům se naskytla možnost dvojnásobné početní výhody, Honejsek ani Mikúš však náskok Sparty nesmazali.

Třetí gól hostů mohl přidat najetý obránce Moravčík, Huf však betonem zasáhl. Další sparťanské příležitosti neproměnili Hašek a Konečný. Blízko vyrovnání byl Okál, jeho pokus ale skončil na tyči. Pražané v 50. minutě využili protiútok: nahrávku Thorella poslal příklepem do horního rohu Hufovy branky Moravčík. Výhru Sparty ještě přesnou ranou v závěru pojistil Polášek.

Hlasy trenérů:

Luboš Jenáček (Zlín): „Věci, které jsme se v krátké době snažili do kluků dostat, v zápase byly. Proti nám však stál velmi kvalitní soupeř. Sparta si vytvořila spoustu možností, bez šancí na bod jsme ale rozhodně nebyli. Při naší žalostné koncovce si ovšem nemůžeme dovolit vzápětí po vyrovnání inkasovat. To zápas rozhodlo, stejně jako nevyužitá přesilovka pět na tři.“

Jaroslav Hlinka (Sparta): „Do utkání jsme vstoupili slušně. První třetinu jsme odehráli dobře a ve druhé části jsme ubránili dlouhou přesilovku soupeře pět na tři. Myslím si, že jsme v zápase byli o kousek lepší a zaslouženě jsme vyhráli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:53. O. Flynn Hosté: 12:04. F. Chlapík, 28:47. Sobotka, 49:01. Moravčík, 59:36. A. Polášek Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Trška, Gazda, Talafa, O. Němec (A), Žižka (A), Dluhoš – O. Flynn, Hejcman, T. Mikúš – Okál, Honejsek, Vopelka – Karafiát, A. Zbořil, Fryšara – Köhler, P. Sedláček, R. Veselý. Hosté: Neužil (Salák) – Mikliš, Moravčík, A. Polášek (A), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Sobotka (C), E. Thorell, D. Kaše – F. Chlapík, Prymula, M. Forman (A) – Buchtele, Zikmund, Z. Doležal – J. Konečný. Rozhodčí Lacina, Šindel – Zíka, Šimánek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky - Zlín

Pardubice po výhře v Třinci vedou extraligu

Pardubice, které nastoupily bez obránce Košťálka a svého nejproduktivnějšího hráče Ciencialy, se ujaly v úvodní třetině vedení trefami Říčky. Jubilejního desátého gólu dosáhl po průniku Mikuše, který vyslal přihrávku na hranici brankoviště a od Říčky, který byl v klinči s Kundrátkem, se puk odrazil do sítě.

Brzy vyrovnal zblízka Daňo střelou z pravé strany pod horní tyč. Povedeným pasem napříč brankovištěm jej našel Růžička, který si tím připsal 600. bod v extralize (282+318) a osamostatnil se v čele extraligové produktivity (8+9). Za dvě minuty se ale Říčka natlačil před branku a skóroval i s přispěním teče bránícího Marinčina. Kanonýr Dynama si upevnil vedení v tabulce střelců a na kontě má 11 tref.

V prostřední části oba gólmani svůj tým podrželi a zejména se vytáhl hostující Klouček, který se rychle přesunul proti dorážce Šedivého. Pomohlo mu, že třinecký útočník před prázdnou brankou zkrotil neposedný kotouč o zlomek sekundy později.

SESTŘIH: Třinec - Pardubice 2:3sn. Dynamo se vrací na první příčku, dvakrát se trefil Říčka

Třinec vyrovnal ve 47. minutě z nenápadné akce. Obránce Marinčin nahodil puk od modré čáry z prostoru u střídaček a puk prošel až do branky. V prodloužení byli nebezpečnější domácí, ale Kloučka nepřelstili ze samostatných úniků Daňo ani Růžička.

V nájezdech Oceláři také dotahovali. Nejdříve se prosadil v úvodní sérii Mikuš střelou nad lapačku Mazance, ve druhém kole vyrovnal zakončením mezi betony Szturc. Poté trefili tyč na domácí straně Hrňa a na druhé Paulovič, než v šesté sérii uspěly oba týmy. Dvacetiletý Koffer se blýskl krásným bekhendovým blafákem, za Třinec skóroval Růžička. Rozhodl tak až Poulíček, který překonal Mazance stejným způsobem jako v úvodu Mikuš.

Hlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Jsem spokojený s výkonem. Myslím si, že jsme hráli velmi dobře. Dostali jsme dvě slepené branky, které nám ubraly trošku mentální síly. Kluci zabrali, ale měli to těžké. Bušili na bránu bez výsledku, selhali jsme v produktivitě. Bod na víc tak jde soupeři a myslím si, že je to krutý výsledek za hru, jakou jsme předváděli.“

David Havíř (Pardubice): „Přijeli jsme do Třince s trošku defenzivní taktikou na brejky. Věděli jsme o síle soupeře a přesvědčili jsme se o ní, ale drželi jsme se skvěle do 47. minuty, potom Třinec vyrovnal. Díky bojovnosti a úsilí našich hráčů i v předbrankovém prostoru jsme udrželi výsledek 2:2. V prodloužení byl Třinec jasně lepší, na nájezdy jsme měli štěstí. Jsme rádi za bod na víc a chtěl bych poděkovat hráčům za jejich přístup.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:03. Daňo, 46:17. Marinčin Hosté: 10:02. Říčka, 14:14. Říčka, . Poulíček Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, Miloš Roman, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, O. Šedivý – Dravecký (A), R. Szturc, Hrehorčák. Hosté: Klouček (Frodl) – Nakládal (C), D. Robertson, J. Zdráhal, J. Mikuš, Hrádek, J. Kolář (A), O. Vála – A. Musil, Poulíček (A), Paulovič – Blümel, R. Kousal, Camara – O. Rohlík, O. Roman, Říčka – Formánek, Anděl, Koffer. Rozhodčí Obadal, P. Stano – D. Hynek, Ganger Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3 550 diváků

Olomouc porazila Litvínov, jediný gól dal Olesz

Brankář Mory Jakub Sedláček udržel druhou nulu v řadě, potřeboval na ni 23 úspěšných zákroků. Neprůstřelnost tak drží 129 minut a pět sekund. Domácí vyhráli pátý z posledních šesti zápasů, Severočeši vyšli podruhé za sebou bodově naprázdno.

Jako první výrazně zahrozil v páté minutě Litvínov, kdy po Lattově přihrávce přestřelil Gerhát. O tři minuty později měl možnost Latta, ale Sedláčka nepřekonal. Na druhé straně zahrozil po akci Krejčího Ondrušek. Při Demelově vyloučení neuspěl za Hanáky ani tečí pokusu Černého Kolouch. Severočeši v úvodní části odolali i při Zemanově trestu a stav tak zůstal bezbrankový.

SESTŘIH: Olomouc - Litvínov 1:0. Gólově chudý zápas okořenil pouze Olesz

Ani ve druhém dějství jím žádný z hráčů nedokázal pohnout. Ve 25. minutě byl přitom v dobré pozici při první přesilovce Vervy Lukeš. Šlo zároveň o poslední početní výhodu v celém utkání. Už při hře v plném počtu se proti Godlovi neprosadil Ondrušek. S blížící se druhou přestávkou nemířil přesně Káňa a Olomoučtí tak nevyužili svou střeleckou převahu.

Ta se ve třetí části přestěhovala na hokejky hráčů Litvínova, jenže Sedláček byl bezchybný. Nejprve Godla vyhrál další minisouboj proti Káňovi, pak se blýskl Sedláček proti Zemanovi, Gerhátovi i Demelově dorážce. V polovině třetiny byl blízko vedoucí trefě Navrátil, ale na gól si museli diváci ještě tři minuty počkat. Právě Navrátil pálil, Godla kotouč vyrazil a Olesz ho poslal z kruhu ranou ze vzduchu do branky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:58. Olesz Hosté: Sestavy Domácí: J. Sedláček (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), Kucsera – Navrátil, J. Knotek (A), Olesz – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Hosté: Godla (Zajíček) – Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Demel, D. Zeman, Strejček – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), Jarůšek – Pospíšil, Gerhát, Latta – M. Havelka, J. Jícha, P. Svoboda. Rozhodčí Šír, Svoboda – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 637 diváků

Hradec otočil s Vítkovicemi a je druhý

Vítkovice ve středu prohrály v Pardubicích 0:6 a do Hradce nedorazily v nejlepším rozpoložení. Nebylo to však ani trochu vidět. Vlastně ani to, že domácí měli za sebou čtyři vyhraná utkání.

Od začátku vládli hosté. Ve druhé minutě jel sám na hradeckou branku Fridrich, Lukeš však prokázal znamenitou formu. O dvě minuty později uspěl v podobné situaci, kdy se na něj valil matador Svačina.

Ani královéhradecký brankář ale nemohl odolat. Potvrdilo se to v dalších momentech. V osmé minutě ho nenápadnou - ale velmi přesnou - ranou překonal Bernovský. O další dvě minuty nato chybovali domácí v rozehrávce a Kalus střílel po rychlé kombinaci do prázdné branky, i skvěle chytající Lukeš zůstal bezmocný.

Favorit byl nejen v defenzivě neopatrný, ale také v ofenzivě bezzubý. V první dvacetiminutovce měl jednu možnost, do níž se dostal Pilař. O stoprocentní gólovku však nešlo. I proto neuspěl.

SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 4:2. Hradec otočil vývoj a slaví pátou výhru v řadě

Druhá třetina však byla o něčem jiném. Hradec Králové rozjel zběsilé tempo, útok za útokem se valily se na hostující branku. První možnost ještě Dolejš zvládl, obránce Gaspar, který se objevil sám před ním, na gólmana nevyzrál. Pak ale přišel úsek, kdy Hradečtí snad dvě minuty nepustili soupeře z pásma. Například kapitán Polák už toho měl viditelně plné zuby, vystřídat však nemohl, na střídačku to měl daleko. Vše završil Fin Oksanen a ranou do horního rohu snížil.

Nápor neustával, Koukal a Kelly Klíma příležitosti nevyužili. Východočechům nakonec pomohla přesilovka - ta vůbec první v utkání. Domácí ji využili bleskově, když po 17 sekundách tečoval Smoleňák Jerglovu prudkou přihrávku naprosto precizně. Vítkovičtí se sice zvedli, ale jen mírně. Hradec dál dominoval, což potvrdil ve 37. minutě druhým zásahem Oksanen. Obrat byl v tu chvíli dokonán.

Třetí část navíc na začátku vypadala podobě jako druhá. Východočeši soka mačkali, šli si za čtvrtou brankou. Také se jim zadařilo. Ve 42. minutě se ve velké šanci neprosadil Kelly Klíma, ale puk se odrazil k Jerglovi, který tvrdou ranou zvýšil na rozdíl dvou gólů. Hosté se ještě snažili o zvrat, vyrovnali hru, ale na srovnání skóre už neměli.

Hlasy trenérů:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Měli jsme špatný vstup do utkání, respektive Vítkovice hrály výborně. Potrestaly naše chyby, byly lepší. Nevím, proč to tak bylo, určitě to nebyl náš plán, ale rozjezd jsme měli pomalejší. Myslím si, že jsme se do toho postupně dostávali, už v závěru první třetiny jsme vyrovnali hru. Druhá třetina se nám vyvedla gólově. Zlepšili jsme pohyb, hru na kotouči, zápas jsme si vzali zpátky. Tato část zápasu rozhodla. Samozřejmě si výsledku vážíme, ale musíme dál pracovat s pokorou.“

Radek Philipp (Vítkovice): „V první třetině to byl z naší strany parádní hokej. Vytvořili jsme si šance, šli jsme do vedení. Navíc jsme měli další, mohli jsme ho navýšit. Druhá část byla z naší strany špatná, Hradec Králové začal tlačit, dělal nám problémy a postupně začal umazávat ztrátu. Třetí byla podobná, byl tam tlak od soupeře. Ale rozhodla ta druhá.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:36. Oksanen, 26:39. Smoleňák, 36:28. Oksanen, 41:48. Jergl Hosté: 07:12. Bernovský, 09:59. M. Kalus Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Kalina, Šalda – Oksanen, Cingel, Smoleňák (C) – Orsava, Lalancette, Lev (A) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Koukal, R. Pilař. Hosté: Dolejš (Stezka) – R. Polák (C), Plášil, Gewiese, Galvinš, Machů, P. Koch, L. Kovář – Roberts Bukarts, Marosz, L. Krenželok (A) – Svačina, J. Hruška (A), Fridrich – M. Kalus, Dej, R. Bondra – J. Krejsa, Chlán, Bernovský. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Gebauer, Hlavatý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 587 diváků