Říčka je kauf léta. Dvěma góly zmátl sudí, z Třince veze pečenou výslužku

Z Třince si Robert Říčka kromě dvou vybojovaných bodů odvážel také papírovou tašku s nášupem pečených dobrot. Při odchodu k týmovému autobusu ji dostal od Jarmily Ciencialové. Maminka pardubického útočníka Davida se totiž tentokrát svého syna po zápase nedočkala. Ráno ho skolily střevní problémy, stejně jako Jana Košťálka.

„Dám to Robertovi a klidně si v autobuse může taky zobnout,“ usmívala se paní Jarmila. „Hraje opravdu dobře, za ty góly si to zaslouží.“

Říčka přišel v létě do Pardubic ze Sparty. Po čtyřech sezonách změnil dres a jde mu to náramně k duhu. Nasázel už jedenáct gólů, ještě před koncem první čtvrtiny základní části už atakuje své dosavadní extraligové maximum. V sezoně 2015/16 nasázel ve zlínském dresu 18 branek.

„Lepí mi to a užívám si to,“ líčil s úsměvem po parádní bitvě s třineckými Oceláři. „Mám skvělé spoluhráče, trenéři mi věří. Jsem rád, že můžu týmu takhle pomáhat.“

Přitom se jeho „moravskoslezská“ formace neustále lehce mění. Sotva se do ní vrátil ostravský rodák Ondřej Roman, který po smolné srážce se spoluhráčem hraje s celoobličejovým krytem, vypadl z ní bývalý třinecký útočník David Cienciala. „Jo, Činči nám chyběl, stejně jako Honza Košťálek,“ přitakal Říčka. „Dnes byly góly spíš takové šťastné. Žádné hezké akce, jako některé předchozí góly, co jsme dali. I takové se ale počítají.“

Obě Říčkovy trefy v Třinci jen potvrdily, že se ho aktuálně střelecké štěstí i sebevědomí drží. Při první brance se mu puk odrazil od brusle, při druhé si jeho střelu srazil do vlastní brány Martin Marinčin. „Ano, první byla teč od brusle,“ popsal Říčka. „Juraj Mikuš mi to tam pěkně dal, obránce mi zablokoval hokejku a šlo to od brusle. Druhý byl taky tečovaný. Střílel jsem a od třineckého obránce, od holeně, se to odrazilo do branky. Byly to dva takové šťastné góly.“

Zmátl i rozhodčí. Ani jednu trefu mu v první chvíli nepřipsali. „Říkal jsem si, že budu muset dát ještě třetí, aby se konečně zkusili trefit,“ usmíval se. „Pak to opravili. Vím, že špatně hlásili i asistenci, tak jsem jim pak jen na trestné říkal, že tam mají špatně i asistence. Když se mě na to pán ptal.“

Pohotového střelce, který měl v ochozech hodně kamarádů, přátel a rodinných příslušníků z nedalekého Havířova, ocenil i třinecký útočník Roman Szturc. V jednom týmu se sice potkali jen krátce ve Vítkovicích, ale znají se dobře. „Říčana znám od mládeže, potkávali jsme se ve stejných kategoriích, střelu i zakončení má výborné,“ ocenil rodák z Karviné. „Přišel ze Sparty, kde tolik nehrál, a lepí mu to. Dneska měl docela i štěstí, ale to se ke střelcům naklání. Vždycky byl technický, šikovný hráč s výbornou střelou a dobrým pohybem. Výborný hráč.“

Vydařenou posilu si pochopitelně chválí i pardubičtí trenéři. „Lepí mu to,“ zopakoval asistent trenéra David Havíř. „Nebyly to úplně čisté vyložené šance a přesto mu to tam padlo. Každý hráč, který tomu jde naproti, tak se gólu jako třešničky na dortu dočká.“

