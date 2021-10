Není Šťastný, nejsou góly. Za Boleslav hrál i obrovitý Fin, ale sucho trvá

Není Šťastný, nejsou góly. Mladá Boleslav se musí na nějakou dobu obejít bez své největší hvězdy a je to znát. Nenastoupil do druhého utkání a Bruslaři v ani jednom z nich nedokázali vstřelit branku, ve čtvrteční předehrávce 16. kola Tipsport extraligy nestačili na Olomouc. Padli 0:2, do prázdné branky skóroval David Krejčí. „Šance tam byly, chyběl nám větší klid ve střeleckém prostoru,“ viděl příčinu porážky boleslavský trenér Pavel Patera.

Do utkání proti Olomouci už naskočila nejnovější posila BK. Obrovitý finský bek Alex Lintuniemi (192 cm, 105 kg) se připojil k týmu ve středu. „Zatím se tu cítím příjemně, hezky mě tu přivítali, jsou tu milí lidí. Užívám si to,“ řekl po zápase, do kterého naskočil jako sedmý obránce. I když půl roku nehrál, rozhodně se neztratil. Často se snažil podporovat útok, ale ani jeho snaha Mladé Boleslavi nepomohla.

Bruslařům už druhý týden schází David Šťastný. Nejproduktivnější útočník týmu v minulé sezoně je mimo hru zřejmě vinou otřesu mozku po ostrém zákroku kladenského obránce Marka Baránka. Důvod jeho absence klub nicméně nespecifikoval, každopádně si vyžádá několikatýdenní léčbu.

Na výsledcích je to zatím znát. V neděli Boleslav padla v Třinci 0:5, ve čtvrtek nedokázala vstřelit gól ani na domácím ledě proti Olomouci. „Šest třetin bez gólu… Asi bychom na tom měli zapracovat,“ hledal po utkání slova útočník Tomáš Fořt. Frustrace z výsledku z něj byla cítit.

Právě Fořt mohl poslat utkání zcela jiným směrem. V první třetině se dostal do čtyř slibných šancí, z toho dvou tutových. „To rozhodlo. Kdybychom vedli po první třetině 2:0, tak by to Olomouc musela otevřít a nehrála by ten svůj poctivý defenzivní hokej. V tom jsou výborní, zachytal jim gólman a my jsme prostě nedali gól,“ hodnotil utkání bývalý kapitán Zlína.

Zachytal jim gólman… Ano, hrdina duelu byl jasný. Olomoucký brankář Jan Lukáš pochytal všech 27 boleslavských střel. „Podal výborný výkon. Díky tomu si vezeme tři body,“ těšilo trenéra Jana Tomajka.

Utkání rozhodla jediná akce. V polovině zápasu měla Mora k dispozici svou jedinou přesilovku. Ačkoliv v nich v dosavadním průběhu sezony nijak nezáří, Jan Knotek vymyslel famózní akci. Přesná přihrávka od mantinelu napříč celým pásmem našla volného Jana Káňu, který poslal puk pod břevno Krošeljovy branky.

Inkasovaná branka Boleslav ještě více nabudila. Nasazení a snaha o vstřelení branky se Bruslařům rozhodně nedaly vytknout. Jenže to prostě nelepí…

Chytrá teč Najmana skončila na tyči, následně v přesilovce střílel do odkryté branky Pavel Kousal, ale trefil jen boční síť. Tlak domácích pokračoval i v závěrečném dějství, urputná olomoucká obrana v čele s perfektním Lukášem ovšem zastavila všechny puky. Tečku za zápasem dal 18 vteřin před koncem střelou přes celé kluziště David Krejčí, který těsně předtím neproměnil trestné střílení.

„Bez gólu se nedá vyhrát, ale klukům se dá těžko něco vytknout. Celý zápas jsme se tlačili do branky, ale asi to bylo málo,“ zhodnotil zápas Patera. Jeho tým teď čeká náročná zkouška v podobě dvou venkovních utkání v Pardubicích a Brně.

20 let od rekordu, stovka nepadla

Mohlo to být hodně stylové. Včera uplynulo přesně dvacet let od první extraligové trefy Rostislava Olesze. V říjnu 2001 se ve věku 16 let a 11 dnů stal historicky nejmladším střelcem, když se v dresu Vítkovic prosadil při prohře 4:6 na ledě Slavie. Tehdy překonal brankáře Lukáše Hronka, v Mladé Boleslavi se při svém 489. startu v Tipsport extralize neprosadil. Kdyby ano, šlo by o jeho stou trefu v české nejvyšší soutěži včetně play off…