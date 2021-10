Musí to vyjít, opakoval si Lukáš a zničil Boleslav. Jak vnímá Sedláčka?

Dneska to musí vyjít, musí to vyjít! Přesně to si olomoucký brankář Jan Lukáš přeříkával během čtvrteční předehrávky 16. kola Tipsport extraligy na ledě Mladé Boleslavi. Vyšlo to, pochytal všech 27 střel, u výhry 2:0 přidal ještě asistenci u pečetící trefy Davida Krejčího při powerplay. „Za poslední roky jsme pověstní tím, že dáváme strašně gólů,“ hodnotil s úsměvem slabší produktivitu svého týmu. Hanákům to zatím vadit nemusí, se 30 vstřelenými brankami drží tempo s předními týmy.

Jak jste viděl zápas v Mladé Boleslavi?

„Za tři body jsme rádi, navíc s nulou. Když dáváme tolik gólů, co dáváme, tak musíme hrát hodně do obrany. Věděli jsme, že Boleslav je střelecky hodně aktivní a že musíme hrát hodně do obrany, což se nám dařilo. Od toho se to odvíjelo, zablokovali jsme hromadu střel, dali jsme jim málo přečíslení. V tom je Bolka silná, to jsme si pohlídali a to byl klíč ke třem bodům.“

Pochytal jste 27 střel, měl jste i trochu štěstí. Kdy vám bylo nejhůř?

„Štěstí taky, stoprocentně. Trefilo mě iks věcí, které jsem ani neviděl. To k tomu ale zaplaťpánbůh patří. V každé třetině přišla pasáž, kdy Bolka byla aktivní a v pohybu, zamkla nás. Naštěstí jsme to všemi způsoby blokovali. I hlavami jako Honza Švrček. Doufám, že bude brzy v pohodě.“

Jaké je hrát téměř pokaždé zápas na jeden, dva góly?

„Je to super, no! (usměje se) Člověk musí furt valit, docela je to vyčerpávající. Přeci jen když vedete, tak se i trošku uklidníte, ale my jsme za poslední roky pověstní tím, že dáváme strašně gólů… Zatím nám to nelepí, naštěstí Honza Káňa má formu, jakou má. Ten nás vždycky nějakým způsobem zvedne, my mu to oplácíme věcmi dozadu.“

Jakub Sedláček vychytal v posledních třech zápasech dvě čistá konta, tak jste se chtěl taky vytáhnout?

(usměje se) „Samozřejmě! Kuba je přeci jen zkušený gólman, měl tam dva zápasy po sobě. Tak jsem si říkal: ‚Ty brďo, tak kdy jindy, když ne dneska?‘ Trefovalo mě to, ani jsem kolikrát nevěděl co a jak. V hlavě jsem si pořád říkal, že dneska to musí vyjít, dneska to musí vyjít. A naštěstí to vyšlo.“

Jak vnímáte konkurenci v jeho osobě?

„Je to spolupráce i konkurence. Posouváme se dál, Braňovi (Konrádovi) se stalo to, co se stalo. Není tady a v extralize se nedají chytat všechny zápasy. Takže jsem rád, že jsem si teď tři zápasy odpočinul, trošku dobil baterky. A hned čisté konto, tak doufám, že takhle budeme hrát a vyhrávat dál. Teď nás čeká Sparta, což je těžký soupeř. Doufám, že se na ni nachystáme minimálně stejně jako na Boleslav.“

