Liberec se topí v krizi, Hradec v euforii. Novým oblíbencem gólman

Čtvrtina soutěže za námi. Bitva Hradce s Libercem byla ideální příležitostí zhodnotit vývoj ligy. Když se na počátku září oba celky střetly na severu Čech, domácí zvítězili 1:0 brankou Ladislava Šmída. „Jednoznačně očekávám od určitých jednotlivců lepší individuální výkony,“ hořekoval tehdy trenér Mountfieldu Ladislav Čihák. Rozčilovaly ho i zbytečné hrubky a propady v obraně.

Střih do 16. kola. Zatímco lvi z Hradce baví soutěž parádním, aktivním hokejem, Liberec si vyhloubil zatraceně hlubokou jámu, ze které se marně snaží dostat. Z posledních jedenácti duelů vyhrál jediný a krčí se na 13. pozici. Z pozice vicemistra do pater, kde se bojuje o holé přežití. A druhé setkání v sezoně tohle rozložení sil nemohlo více umocnit. Bílí Tygři neměli šanci, pod domácími v červených dresech hořel led. Nápaditostí, agresivitou a nápady předčili svého protivníka.

„Chtěl bych tým pochválit, že to dneska odpracoval proti silnému soupeři. Nedívali jsme se na tabulku, je to tým, se kterým se musí počítat. A já jsem rád, že jsme to dneska zvládli,“ pochvaloval si nyní trenér Čihák. Jaký rozdíl, oproti prvnímu kolu. „Bylo vidět, v jakém rozpoložení obě mužstva hrají. Domácím to šlape, jsou na koni. My se trápíme, bylo to vidět. Bojovali jsme, hráči chytli začátek. Bohužel, to, co jsme soupeři nabídli na stříbrném podnose tým jako Hradec využije,“ kroutil naopak hlavou liberecký kouč Patrik Augusta. „Já se omlouvám, ale já nevím, co na to říct. Vážně ne, omlouvám se,“ smutně trenéra doplnil Tomáš Filippi po další prohře svého týmu. Obrovské rozčarování z něj šlo přímo vyčíst.

Naopak na druhé straně se křepčilo. Hlavní hrdinové hradecké euforie? Dvougólový Aleš Jergl a hlavně finský brankář Henri Kiviaho, jenž se do klece Mountfieldu postavil teprve podruhé a skvělým výkonem vychytal první výhru v kariéře. Ocenili to i diváci. Skandování „Kivi, Kivi,“ se v průběhu utkání ozvalo hned několikrát. „Při přípravě mě na to upozornili novináři. Já si toho nevšiml, protože se vždycky úplně koncentruji na utkání. Když nyní volají mé jméno, je to pro mě jako, ok, asi si odvedl dobrou práci. I proto jsem jim pokynul,“ smál se sedmadvacetiletý blonďák po utkání.

Skandování jména maskovaného muže však po utkáni nebylo jediným. Hráči tancovali před kotlem, objeli čestné kolečko, kapitán Radek Smoleňák dělal své tradiční opičky. Jakub Orsava dokonce na ledě kroužil se svým dítětem v náručí. To vše za zpěvu narvaného kotle. Město na řece Orlici tuší, že se rodí něco parádního. Tým funguje, má sílu. Navíc utkání vyhrává hokejem, která opravdu baví. Výhry nejsou žádné náhody. „Jsme spokojení,“ prohodil s úsměvem dvougólový hrdina Jergl.

Dlouhá, osmizápasová série, při které Liberec vždy Hradec porazil, tak skončila. Její konec našel oba soupeře v kompletně rozdílné situaci a bude nesmírně zajímavé, jak se jejich cesty nadále vyvinou. Mountfield atakuje první místo, Liberec bojuje o 12. příčku. Inu, jen hokej dovede rozložení sil změnit tak rychle.

Mountfield HK - Liberec: Perret se podepsal na úvodní brance ve vlastním oslabení, 1:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:43. Perret, 14:08. Jergl, 38:42. Jergl, 55:18. Smoleňák Hosté: 20:51. Filippi Sestavy Domácí: Kiviaho (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Kalina, Jank – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, R. Pilař – Orsava, Koukal, Jan Veselý. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – Melancon, Vitásek, M. Ivan, M. Rosandić, Štibingr, Derner – Klepiš, Filippi, M. Zachar – Gríger, A. Najman, Birner (A) – Ordoš, P. Jelínek (C), J. Vlach – Klapka, J. Šír, A. Dlouhý – Faško-Rudáš. Rozhodčí Šír, Ondráček – Pešek, Malý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 141 diváků

