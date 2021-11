Otázky pro Spartu: kde jsou lídři, koho koupit a zůstane Jandač?

Právě lídři jako on do toho musí v klíčových chvílích šlápnout, ukázat, proč mají právě oni takovou porci minut na ledě i odpovídající gáži. Není to o slovech v kabině, ale o osobním příkladu mezi mantinely. Nastalá krize musí každého hráče štvát, místo toho však z některých jedinců máte pocit, že je jim to tak trochu jedno. Že doutnající požár nijak výrazně neprožívají. Z hlavních person z šedi vyskakuje zejména Erik Thorell. Trenér Josef Jandač už dřív přiznal, že když potřebuje nějakou lajnu pozvednout, dá do ní na pár zápasů švédského dravce. Teď by Sparta potřebovala takové Thorelly ještě tři. Minimálně.

Nikdo to nevezme na sebe, nezklidní tým. Zejména v závěrech zápasů. Během posledních šesti duelů, které Sparta prohrála, pokaždé vedla. V prvních čtyřech případech dokonce ještě během třetí třetiny. Brutální kolaps předvedla zejména v Olomouci. „Předešlé zápasy jsme hráli dobře, ale ztratili jsme je v koncovkách. Hlavně my starší musíme taková utkání uhrát,“ pravil po nedělním debaklu 3:6 s Plzní jeden z nejzkušenějších borců, útočník Roman Horák.

Velký zásah Spartu poznamenal. Zároveň je však nutné dodat, že výkony všech indisponovaných útočníků zůstávají zatím za očekáváním. Vedení Pražanů by chtě nechtě mělo začít být aktivní. Několik zajímavých jmen by k možnému obchodu jistě bylo. Nabízí se třeba liberecký Dávid Gríger nebo Adam Musil či Robert Kousal z Pardubic. V nabité sezoně Sparta honí víc zajíců, než může pochytat. Extraliga, Liga mistrů, Spengler Cup. Na takovou nálož potřebujete široký kádr, pořádnou základnu. Tu rudí nemají.

Brankoviště: co třeba Kovář?

Nemůžete říct, že by za sérii proher nesli hlavní odpovědnost brankáři. Hodit to na ně, šmahem je odsoudit. Zároveň ani nejdete do kolen z toho, že by Spartu v krizi nějak zázračně drželi. Alexander Salák byl pouze u prvního krachu s Kladnem před dvěma týdny, pak se doma opařil a se zraněním je mimo. Zpátky se vrátí nejdříve po reprezentační pauze, tedy v polovině listopadu. Jeho místo zaujala dvojka Jakub Neužil. K výhře tým ani jednou nedovedl. Zejména proti Pardubicím předvedl skvělý výkon, i tak ale pomohl jen k bodu. Jinak? Spíše bída. Neukázal, že by byl tím, kdo v posledních minutách zavře branku na zámek. Že chytí cosi navíc, jak se říká.

V osmnácti odehraných kolech už Sparta inkasovala šedesát gólů! V minulé sezoně se na kopu branek ve své síti dostala až den před Silvestrem ve 27. utkání ročníku. Na to, kolik vedení klubu nasypalo financí do zbytku mančaftu, bylo hazardem jít do sezony s duem Salák-Neužil. Mohli podepsat třeba Dominika Furcha, který byl na startu sezony k mání. Neudělali to. Na dočasnou výpomoc teď přivedli jihlavského Rusa Maxima Žukova a jako trefa to zatím nevypadá. Co teď? Ve hře by mohl být příchod Jakuba Kováře, který v září ze zdravotních důvodů skončil v Jekatěrinburgu, případně návrat Matěje Machovského z Rigy. I ten je však aktuálně zraněný.