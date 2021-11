Musil s emocemi u ledu: Že dělám malé věci dobře? To si myslíte vy

Je to příběh pardubické sezony. Těžko můžete Adamu Musilovi vyčítat pracovní morálku nebo zápal. Neodflákne střídání, jenže jedna z největších extraligových posil se souží v koncovce. Při výhře 4:2 nad Litvínovem se trefil, od hattricku Zlínu uplynul měsíc. Nepůsobil ale, že by měl radost. „Máme tři body. Už se k zápasu vracet ale nechci,“ pravil. Byla to jedna z jeho delších odpovědí.

Na papíře tohle spojení vypadá hodně silně, mozek a pán nahrávek Robert Kousal, střelec Anthony Camara, buldok, tvrďák a defenzivní rafan Adam Musil. Realita tak divoká ale není. Vedle sebe nastoupili k několika zápasům, a že by trhali sítě? Ne. Takže občas je kouč Richard Král roztrhne, po čase je zkusí zase spolu. Pro zápas s Litvínovem je zase slepil.

Výhru 4:2 odstartovali prvním gólem, který měl na svědomí Musil. Sice dal čtvrtý gól, ale po hattricku Zlínu byla bitva s Litvínovem druhým zápasem, kdy se v sezoně prosadil. „Kousy s Camem se zvedli, měli už v minulých zápasech slušný pohyb. Jen tam chyběl hráč na masce, takže jsme k nim dali Adama, který tohle umí. Kolem branky je silný, s Litvínovem jim to sedlo, celkem si vyhověli. Doufáme, že to tak bude pokračovat dál,“ přeje si pardubický kouč.

Nejde o ten jeden gól, víc je u nich projev. Věděli jste o nich, byli silní, nebezpeční. Musil další dvě velké šance nedal, celkově hrál výborně. Zásadní u celého tria byla dominance, která dřív vidět nebyla. Letní liberecký export ovšem není v pohodě, to poznáte rychle.

Když dojde řeč na jeho statistiky a gólové soužení, nehodlá si moc povídat: „To mě nijak netrápí. Asi jsou jiný faktory, které mě víc...,“ odmlčel se. „No, vadí. Statistiky přijdou pak prací a malými věcmi, které musím dělat víc.“ Když padl dotaz, co mu tedy vadí víc, nemrknul. Jen vypálil: „Malý věci.“

SESTŘIH: Pardubice - Litvínov 4:2. Dynamo během tří minut otočilo vývoj zápasu ve svůj prospěch

Přitom při detailech vypadá dobře. S důrazem nemá problém, vždycky se vrátí dozadu, při napadání je hodně urputný. Sám ale o tom, že malé věci nevypadají zrovna bídně, slyšet nechce: „To si myslíte vy. Já si myslím něco jiného, takže tak.“

Při pozápasovém rozhovoru se díval do prázdna, mimiku tváře úplně vypnul. Vlastně na ledě vypadal podobně. Když srovnával na 1:1, žádné skákání po mantinelu. Prostě zatnul pěst. Gól. To je tak všechno. Jako kdyby říkal, že není co slavit. „Jsem rád, že mi to tam padlo a máme tři body. Nevím, co k tomu říct, možná tak vypadám. Ale jede se dál, k zápasu se vracet už moc nechci,“ procedil.

Ani byste neřekli, že posloucháte hráče třetího týmu tabulky. Spíš z něj cítíte, že by chtěl odevzdávat víc. Daleko víc. Teď to není Adam Musil, který řádil vedle Michala Birnera v Liberci a řekl si o dres pro poslední MS v Rize. Teď spíš připomíná Adama Musila z první liberecké sezony, kdy pracuje sice hodně, ale nedovede to prodat.

Na litvínovské straně pochopitelně panovalo rozčarování. Dvakrát v Pardubicích vést, pak ale za 2 minuty a 7 sekund dostat tři góly a padnout? To naštve. „Bylo to skoro jako každý zápas, měli jsme chaos v obranném pásmu, prohrávali souboje. Oni měli větší sebevědomí, když dali slepené góly a trochu nás tlačili. Je to pořád dokola u nás,“ mrzelo beka Marka Hrbase.

