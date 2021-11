Říčka skončil v krvi, rozhodčí trestali chybně. Co atak na Kloučka?

Rozhodčí Roman Mrkva a Adam Kika poslali vítkovického obránce Patrika Kocha za zásah ramenem do hlavy a krku do sprch (5 plus do konce). Chybně. Říčka při pokusu o kličku a střelu narazil nosem nešťastně do Kochovy helmy, žádný hit ramenem do obličeje. Ve 44. minutě tak Pardubice dostaly za stavu 2:1 pro domácí pětiminutovou přesilovku. Sporné bylo i posouzení rozhodčích první branky Vítkovic, kdy Marek Kalus na hranici brankoviště nohou podrazil brankáře Milana Kloučka.

První sporný moment nastal už v 7. minutě. Vítkovický útočník Marek Kalus se tlačil do předbrankového prostoru, byl v souboji s obráncem Janem Kolářem. Na hranici brankoviště zavadil nohou o Milana Kloučka. Ten upadl, chytat nemohl a střela obránce Jakuba Stehlíka se po lehké teči od Marka Kaluse dostala do brány.

Klouček měl hned jasno, dožadoval se revize u videa. Ta od trenérského štábu přišla. Rozhodčí gól i tak po delším prohlížení uznali a jako „trest“ přišla vítkovická přesilovka. Pardubický brankář situaci se sudími probíral i po zápase.

„Jsem si jistý, že byl v brankovišti,“ trval si na svém Klouček. „Z mého pohledu to bylo tak, že do mě vjel, podsekl mi nohu, držel vyrážečku. Byl tam i náš hráč, nemohl jsem hýbat vyrážečkou. Takové góly ale padají, měli jsme dost času odpovědět.“

Chybně posouzena byla ostrá srážka Patrika Kocha s Robertem Říčkou ze 44. minuty. Faktem je, že to sudí měli v reálu velmi těžké. Zdálo se, že Koch trefil Říčku do obličeje ramenem. Až zpomalené záběry ukázaly, že Říčka narazil nosem do Kochovy helmy. Vítkovický bek nevyskočil, nedal ruce ani rameno nahoru, šel do těla. Ostře, ale čistě.

Říčka skončil v krvi, musel na ošetření. Po chvíli se vrátil. Koch byl vyloučený na pět minut plus do konce. Ostravané se ubránili, pomohla jim i nedisciplinovanost soupeře. Patrik Poulíček (vysoká hůl) a Matej Paulovič (podrážení) faulovali a z klíčové situace nebylo nic.

„Tahali jsme za kratší konec, ale když jsem chytil trestné střílení, věřil jsem, že to zlomíme,“ přitakal pardubický brankář Milan Klouček, který za stavu 2:0 čelil nájezdu Vladimíra Svačiny. „Dali jsme gól do šatny, pak to bylo bušení do vrat, oni dobře bránili. My jsme toho tolik neměli, pak tam spadl třetí gól a bylo po zápase...“

