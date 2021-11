Kometa vsadila na Klimeše a čeká na Sedláčka: Budeme bojovat ve třech

Sedmadvacetiletý Lukáš Klimeš přeskočil v gólmanské hierarchii Mateje Tomka a vyčkává, co bude. Očekávaný Sedláčkův příchod bude znamenat další přesuny. Vypadá to, že jeden ze stávajícího dua odejde na hostování. Nejspíš Tomek, od něhož se čekalo víc. Je to citlivá věc. „Asi budeme ve třech bojovat o pozici. Chytat bude nejspíš ten s nejlepší formou,“ uvažoval Klimeš.

Je jasné, že zkušený Sedláček, jenž do neděle pomáhá Olomouci, nemá být výplní na soupisce. Nepochybně si řekne o místo prvního brankáře. „S Kubou se osobně neznám, ale nikdy jsem neměl s nikým žádný problém. Věřím, že spolu budeme normálně vycházet,“ přál si.

Konkrétně jméno Sedláček nikdo z klubu nevyslovil. Podle zdrojů Sportu je však smlouva podepsána s platností od příštího týdne. „Nedokážu k tomu nic říct. Vím, že čísla jsme s Matejem neměli úplně optimální,“ uvědomoval si Klimeš, jehož za šedesát minut překonal pouze plzeňský Václav Adamec. Devatenáctiletý útočník se prosadil na konci druhé třetiny dorážkou do odkryté branky, když domácí první pětka nestihla komplet dostřídat a pořádně si přetáhla pobyt na ledě. Mueller, Krištof či Ďaloga už neměli síly na pokrytí dalšího útoku. Mladík Adamec si tak zapsal při svém prvním startu premiérový extraligový gól.

Jinak byl Klimeš neprůstřelný. „Hrozně mi pomohl zápas s Boleslaví, kdy jsem nastoupil po delší době. Kluci dali šest branek. To se chytá parádně,“ lebedil si. „Od té doby jsem v bráně zůstal a nějaké body jsme posbírali. Jsem za to rád,“ dodal. Svůj tým hodně podržel také Dominik Pavlát, na něhož vyzrál jen po úniku a rychlé střele k tyči Petr Holík .

Při závěrečném rozstřelu přelstil brněnského gólmana pouze šikula Tomáš Mertl . Zamíchal pukem, naznačil doprava a jeho rychlé ruce za moment zasouvaly do odkryté klece na druhé straně. Klimeš však ihned protestoval. „Do puku jsem mu sáhl hokejkou, ještě než ho dostal do brány,“ popisoval. Střídačka Komety si zavolala k sobě sudí a žádala vysvětlení. „Brankář nás na to upozornil, ale rozhodčí branku uznali,“ pokrčil rameny Kalous . „Nevím, jak přesně znějí pravidla. Do krve bych se za to nehádal,“ ustoupil nakonec Klimeš, který vyčapal Thorella a Přikryla. „Ráno jsme se dívali na video, jak Plzeňští jezdí nájezdy. Někteří udělali to, co jsme čekali. Naopak Mertl úplný opak než to, co jsme viděli.“

Předtím se v prodloužení stala nevídaná věc. Hosté čtyři minuty prakticky nepůjčili soupeři kotouč. Jezdili po ledě, vytvářeli si bloky, neriskovali. „Hráli to zkušeně,“ ocenil gólman. „Výborně bruslili a byli silní na kotouči. Sehráli to výborně,“ pronesl uznale Kalous. Plzeňští chtěli za každou cenu rozhodnout, neboť jim nájezdy nejdou. „Je to naše noční můra,“ hořekoval kouč Václav Baďouček. „Bylo vidět, že si na ně Kometa věří. My nemáme hráče, který by je suverénně proměňoval.“

Odhad obou soků byl správný. Domácí proměnili hned tři sóla (Horký, Mueller, Vincour ) a sebrali bonusový bod. V neděli je v „Rondu“ na programu šlágr se Spartou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:11. P. Holík, . P. Mueller Hosté: 37:33. Adamec Sestavy Domácí: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), D. Mikyska, Bartejs – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, Ostřížek, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Vincour. Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), Kremláček – F. Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Kantner, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Rozhodčí Horák, Hejduk – Gebauer, Hlavatý Stadion Winning Group Arena Návštěva 5652 diváků

