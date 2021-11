SESTŘIHY: Hradec válí! Olomouc s Krejčím smetl 5:1. Kometa - Plzeň 2:1sn

Rytíři trápili mistra, zlomila je však chyba v přesilovce

První větší možnost měl v šesté minutě Pitule, ale Mazanec jeho šanci kryl. Záhy se na druhé straně vyznamenal i jeho protějšek Bow, když vychytal Draveckého. Nedlouho před první přestávkou se kanadský brankář zaskvěl znovu, když zakončoval z dobré pozice Nestrašil.

Ve druhé třetině měli k vedoucímu gólu blízko Kristo a na straně domácích Chmielewski, jenže oba brankáři zůstávali neprůstřelní. I proto, že Mazancovi pomohla při zakončení amerického útočníka tyčka.

Středočeši nakonec drželi krok s velkým favoritem přes polovinu zápasu. Ve 32. minutě však využil Růžička přesilovku po Strandově faulu a zápas se začal odvíjet očekávaným směrem. Pojistka ale dlouho nepřicházela. Bow chytil šanci Jaroměřského, vzápětí na druhé straně nenašel na Mazance recept Plekanec.

Zkraje třetí části se o slovo přihlásila i druhá legenda v kladenském dresu Jágr. Mazanec však pro dnešek uzamkl branku a dál držel těsné vedení Slezanů. V 52. minutě domácí poprvé v utkání faulovali. Musil však nejenže pykal celé dvě minuty, ale z trestné lavice mohl navíc sledovat úspěšně zakončený únik v podání Hrehorčáka. Power play Rytířů už na výsledku nic nezměnila.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Do utkání jsme vstoupili se záměrem dát jeden dva rychlé góly a soupeře zlomit, nebo ho alespoň načít. To se nepovedlo. Hráči Kladna hodně bruslí. Dlouho nás drželi na tom stavu 1:0 a věděli jsme, že každá střela může být nebezpečná. Musím však říct, že jsme to dobře odbojovali. Dali jsme branku v přesilovce, pak také ve vlastním oslabení. Jsme hrozně rádi, že jsme po té prohře s Hradcem zase vyhráli a máme tři body do tabulky. Kluci odvedli své, utkání odmakali.“

David Čermák (Kladno): „Dnes nemůžu našemu týmu nic vytknout, kromě koncovky. Myslím, že právě tohle rozhodlo. Šance byly na obou stranách. Třinec využil přesilovku, což rozhodlo celý zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:11. Martin Růžička, 52:45. Hrehorčák Hosté: Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Zahradníček, Jaroměřský, J. Michálek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, A. Nestrašil, O. Šedivý – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), R. Szturc, Chmielewski. Hosté: Bow (Stahl) – Dotchin (A), J. Suchánek (A), Ticháček, K. Wood, Baránek, Zajíc – Jágr, Plekanec (C), J. Strnad – Dvořáček, A. Kubík, M. Beran – Kristo, Filip, Ciampini – Routa, Pitule, Melka. Rozhodčí Šír, Kubičík – Lučan, Kis Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 314 diváků

Obrat za necelou minutu dokonal Blümel

Oba celky byly od úvodu střelecky aktivní. Na straně domácích mohli otevřít skóre Holec, Karabáček, Bučko nebo Hanzl, neuspěli však stejně jako na druhé straně Koffer a Paulovič. Brankáři Hrachovina a Klouček chytali pozorně.

Dramatický moment na začátku druhé části nastal před vypršením trestu domácího Janduse, jenž nastoupil poprvé po příchodu ze Sparty. Hostům unikl Vondrka a za faul na něho rozhodčí nařídil trestné střílení, které však Hanzl neproměnil.

Na defenzivu Východočechů nedlouho před polovinou zápasu vyzrál Abdul, jenž nejprve minul branku, ale v pokračující akci si najel mezi kruhy a chytrou střelou po ledě překonal Kloučka.

Vyrovnat mohl Košťálek, Hrachovinu ale nepřelstil. Skórovat se podařilo až ve 39. minutě Kousalovi, ale domácí ještě ve druhé části získali vedení zpět na svou stranu. V čase 39:37 propadla za Kloučka střela Gulaše, která se odrazila od bruslí hráčů před brankou.

Při první přesilovce Budějovic v úvodu třetí části mohl zvýšit Voženílek, ale neprosadil se před Kloučkem. Na protější straně zkoušel přidat svůj druhý gól Kousal, v úniku jej však eliminoval Percy. Vyrovnání zařídil Anděl nápřahem od modré čáry, když domácí znovu nevyhodili kotouč po mantinelu. Za necelou minutu dokonal obrat Blümel, kterého neudržela obrana Motoru. Prosadil se střelou zblízka.

Vyrovnat se domácím nepodařilo ani při závěrečné power play.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Dobře rozehrané utkání proti kvalitnímu soupeři jsme si prohráli v detailech. Ke konci jsme nebyli schopni komunikovat, dostat se z obranné třetiny a hosté nás potrestali. Nebyli jsme odměnění za dobrou práci.“

Richard Král (Pardubice): „Byl to zajímavý zápas. Měli jsme velice dobrou první třetinu, v níž jsme si vytvářeli šance a měli více ze hry. Ve druhé jsme odehráli špatně přesilovky. Počínali jsme si lajdácky a byli bez pohybu. Do třetí části jsme přeházeli útoky a sklidili odměnu za aktivitu. V závěru odvedli hráči velice dobrou práci při oslabení.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:13. Abdul, 39:37. Vondrka Hosté: 38:35. R. Kousal, 48:47. O. Vála, 49:42. Blümel Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Piskáček (A), Vráblík, Štich, Bučko, M. Jandus – Holec, L. Pech (A), Gulaš (C) – T. Šoustal, M. Hanzl, Karabáček – Vondrka, J. Novotný, M. Beránek – Abdul, D. Voženílek, Valský. Hosté: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, O. Roman, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Jeřábek, Sýkora – Lederer, Rožánek Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Vyrovnání Ostravanů přišlo pozdě

Začátek zápasu se nesl spíše v opatrnějším duchu. První velkou chybu udělali ve 12. minutě hosté, Krenželok zachytil jejich rozehrávku, ale brankáře Růžičku nepřekonal. Domácí sice byli aktivnější, další výraznější možnosti ale nepřišly.

Druhá část už přinesla více vzruchu. Hned v úvodu měla první velkou příležitost i hostující Dufek, ale na Stezku nevyzrál. To se povedlo až ve 26. minutě Fořtovi, který doklepl puk za Stezkova záda a nepřehledný gólový moment potvrdil až videorozhodčí.

Hosté mohli během necelé minuty skórovat znovu, po Pláňkově ráně však Vítkovice zachránila tyčka a Středočeši nedokázali odskočit ani v přesilové hře. Po ní naopak udeřili domácí: Bernovský na brankovišti nejrychleji zareagoval na vyražený puk po Stehlíkově střele a jeho dorážka znamenala vyrovnání.

Vítkovice ožily a tlačily se za obratem, ale po jejich aktivním nástupu do třetí části se gól urodil na opačné straně. Po Kotalově přihrávce zpoza branky pokořil ve 46. minutě zblízka Stezku Claireaux. Deset minut před koncem znovu domácím zatrnulo, pohromu ovšem po Moravcově pokusu a teči před brankou zažehnala tyčka Stezkovy branky.

Vítkovice tak mohly rozvinout poslední snahu o vyrovnání, ale hlavně Kalus s Fridrichem prováhali šanci v přečíslení. V poslední minutě domácí odvolali brankáře a v power play dokázali nakonec dostat puk do Růžičkovy branky, ale stalo se tak těsně po vypršení hrací doby a gól neplatil.

Ohlasy trenérů

Radek Philipp (Vítkovice): „Vyrovnaná první třetina, z naší strany tam byl dobrý pohyb. Ve druhé třetině měla Boleslav více brankových příležitostí, ale do třetí třetiny se šlo za stavu 1:1. My se trápíme v předbrankovém prostoru, naopak Boleslav si pro to vítězství šla, protože dva góly dala právě z prostoru před brankou.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Po dlouhé cestě jsme se báli, abychom nebyli pod nějakým tlakem, ale myslím si, že jsme to docela slušně zvládli a první třetina byla vyrovnaná. Ve druhé jsme podle mě byli trošku lepší, dostali jsme se do vedení, ale v závěru Vítkovice vyrovnaly. My jsme tam v závěru začali nepochopitelně dělat věci, které dělat nechceme. Ve třetí třetině to bylo zase vyrovnané a štěstí se přiklonilo na naši stranu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:02. Bernovský Hosté: 25:48. Fořt, 45:52. Claireaux Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – R. Bondra, Dej, M. Kalus – Svačina, J. Hruška (A), Fridrich – L. Krenželok (A), Marosz, J. Krejsa – Bernovský, Chlán, Lednický. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Pospíšil – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, J. Stránský (A) – Závora, Bičevskis, Grim. Rozhodčí Pešina, Vrba – Pešek, Malý Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 356 diváků

Mladík Flek dalším gólem přispěl ke skolení Beranů

Hosté se do první šance dostali již v první minutě, kdy Habala v karlovarské brance prověřil Köhler. Neuspěl ale stejně jako následně Flynn. V domácím dresu se do výraznější příležitosti dostal Šik, skóre však otevřel až v 5. minutě Kohout, který využil zlínského zaváhání při střídání. Vyrovnání měl v 9. minutě na hokejce Kubiš, ale jeho střela jen orazítkovala tyč. V závěru první části se dostal Šik do své druhé příležitosti, který nikým nepokrytý však Hufa z mezikruží nepropálil.

Začátek druhé třetiny se nesl ve znamení nepřesností z obou stran. Vzruch do dění na ledě vnesla až 27. minuta, po úniku Fleka a jeho přihrávce nastřelil Kracík „vytrčený“ beton již ležícího zlínského brankáře. Poté, co hra ještě zhruba tři minuty pokračovala, došlo na popud videorozhodčího k přezkoumání situace a ukázalo se, že zlínský gólman puk vyrazil už za brankovou čarou.

Jihomoravané si následně vytvořili tlak, na jejich střely ale vyzrál připravený Habal. Místo snížení se tak opět prosadili domácí. Vyloučení Tršky potrestal efektně tečující Kulich.

V závěrečné části hráči Energie hlídali svůj tříbrankový náskok před dotírajícím Zlínem a díky otevřené obraně hostí si vytvářeli další brankové příležitosti. Zvýšil vedení domácích mohl zejména kapitán Vondráček.

Naději Beranům na obrat dal po přesné střele do pravého růžku Habalovy branky v 53. minutě Ferenc. Podruhé však již Zlín Habala překonat nedokázal, naopak při power play upravil na konečných 4:1 Flek.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Pro nás to byl hodně těžký zápas s houževnatým a obětavým soupeřem. Zlín bojoval od prvního do posledního střídání, což jsme samozřejmě čekali a snažili se na to připravit. Pomohla nám první branka, která nás trošičku uklidnila. Druhá, šťastně přiznaná, nám spíše trochu udělala medvědí službu. Odchýlili jsme se od toho, co jsme chtěli hrát a pustili jsme Zlín trošku do hry. Podržel nás však výborně chytající Vláďa Habal. Ve třetí třetině, i když jsme jednu branku dostali, tak jsme si náskok pohlídali obětavým a týmovým výkonem. Asi to dnes nebyl nejhezčí zápas pro diváky na koukání, ale pro nás to jsou hrozně důležité tři body.“

Luboš Rob (Zlín): „Snažili jsme se už v přípravě udělat vše, co šlo. Chtěli jsme, aby hráči byli odpočinutí a proto jsme přijeli o den dříve. Samozřejmě jsou ale tyhle zápasy pro nás těžké. Při špatném střídání jsme dostali gól, pak video uznalo druhý gól Varů. Stále se trápíme s koncovkou a hrou, kdy bojujeme, ale hrajeme bez puku. Pro nás tyhle zápasy nejsou jednoduché, útočná fáze nás brzdí. Karlovy Vary si zápas pohlídaly trpělivou hrou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:42. Kohout, 26:25. Kracík, 39:35. Jiří Kulich, 58:43. Flek Hosté: 52:22. Ferenc Sestavy Domácí: Habal (Hamalčík) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), T. Hanousek – T. Rachůnek (A), Kracík, Flek – Šik, Hladonik, Průžek – Jiří Kulich, Kohout, O. Beránek – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Huf (Kašík) – Mamčics, Gazda, Žižka, O. Němec (A), Trška, Ferenc, Suhrada – Kubiš (C), P. Sedláček, O. Flynn – Köhler (A), Honejsek, Okál – A. Zbořil, Hejcman, Vopelka – Sebera, Karafiát, Frömel. Rozhodčí Pražák, Veselý – Brejcha, Zíka Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2209 diváků

Brněnští střelci se rozpálili až při nájezdech

Plzeň přijela na jih Moravy bez svého nejproduktivnějšího hráče Blomstranda, za autora 13 branek chtěli v úvodu zaskočit Kodýtek a Graňák, ale Klimeše nenachytali. Brněnský brankář se zaskvěl i v závěru třetiny po šanci Musila.

Kometu nakopl k náporu kapitán Zaťovič, ovšem v osmé minutě při průniku po levém křídle trefil jen tyč Pavlátovy branky. Jedenadvacetiletý gólman, který vystřídal mezi tyčemi Miroslava Svobodu, vychytal i Pavlíkovu střelu zblízka.

Rychlá partie pokračovala i ve druhé třetině. Skóre neotevřela plzeňská přesilovka, ale prosadil se Holík po pasu Malleta střelou nad Pavlátovu vyrážečku. Brno dobře bránilo střední pásmo a Západočechy do větší šance nepustilo, samo hrozilo brejky. Po jednom z nich Horký nepropasíroval puk mezi betony plzeňského brankáře.

Hosté se přece jen vyrovnání dočkali. Po první větší chybě brněnské defenzívy a zmatku před Klimešem se k zakončení do prázdné branky dostal Adamec a luxusní nabídkou od Langa nepohrdl. Devatenáctiletý útočník si tak připsal první gól v extralize v kariéře.

Ve třetí části projevilo větší touhu po vedoucím gólu Brno, do dobré pozice se dostal kanonýr Mueller, na druhé straně se neprosadil Kantner. Pavlát vychytal v přesilovce i Haščáka a tak šel duel do prodloužení, v němž gól nepadl. V nájezdové loterii měli Brňané navrch, na gól Mertla postupně odpověděli Horký, Mueller a Vincour.

Ohlasy trenérů

Jiří Kalous (Kometa): „Bylo to utkání hodně založené na bruslení, Plzeň takto produkuje aktivní hokej. My jsme si vytvořili opravdu několik vyložených šancí v předbrankovém prostrou, které jsme neproměnili i zásluhou dobrého výkonu gólmana soupeře. Je škoda, že jsme zápas nezvládli ziskem tří bodů, ale nájezdy jsme zvládli a máme body dva.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Do utkání jsme vstoupili aktivně, pak se hra srovnala a celý duel probíhal ve stejném duchu. Na to, že jsme hráli venku proti silné Kometě, jsme si vypracovali dost střeleckých příležitostí, abychom dali více gólů než jeden. Pravdou je, že i Kometa měla několik výborných šancí, ale nám výborně zachytal Pavlát, který nás podržel. V prodloužení bylo znát, že si na nás Brno věří na nájezdy, což je naše noční můra.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:11. P. Holík, . P. Mueller Hosté: 37:33. Adamec Sestavy Domácí: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), D. Mikyska, Bartejs – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, Ostřížek, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Vincour. Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), Kremláček – F. Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Kantner, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Rozhodčí Horák, Hejduk – Gebauer, Hlavatý Stadion Winning Group Arena Návštěva 5652 diváků

Klidnou výhru Mountfieldu řídilli Pilař a Koukal

V první třetině v Hradci Králové velké gólové šance chyběly. Olomouc je nedovolila Mountfieldu ani při Grochově vyloučení a domácí se zase ubránily při Jankově trestu. Hradečtí hráči se ale minutu a půl před koncem radovali z vedení, když Kanaďan Lalancette využil clony před Lukášem a prostřelil jej od modré čáry.

Na přelomu první a druhé části hosté odolali při vyloučení Strapáče, který tvrdě u mantinelu atakoval Pavlíka. Při Káňově pobytu na trestné lavici v 25. minutě už se domácí dočkali druhé branky. Oksanen nabil Pavlíkovi, který tvrdou ranou nedal Lukášovi šanci zareagovat.

Vzápětí mohl snížit Tomeček, ale ztroskotal na Kiviahovi. V další šanci Hanáků trefil Krejčí horní tyč. V 28. minutě ještě Kelly Klíma v prvním šanci při přečíslení olomouckého gólmana nepřekonal, ale o několik vteřin později si kombinaci zopakovali a tentokrát už zamířil přesně.

Kiviaho držel čistý štít i při trestu Kellyho Klímy a v oslabení měl možnost zvýšit Lev. Po současném vyloučení Lampera a Blaina 73 sekund před koncem druhé částí snížil střelou z pozice mezi kruhy Káňa, ale hned za 12 sekund vrátil v oslabení domácím tříbrankový náskok Pilař.

V úvodu třetí části přišli domácí na několik minut o obránce Nedomlela, jehož zasáhl na střídačce puk a musel být ošetřen. Olomouc se ubránila při Kuskově vyloučení. V 50. minutě neuspěl z dorážky hostující Nahodil a v protiútoku měl možnost Smoleňák, ale fauloval jej Ondrušek. V 54. minutě z přečíslení dovršil výsledek po Lamperově přihrávce do odkryté branky Orsava.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Mountfield HK): „Líbil se mi přístup, který jsme k zápasu měli. Věděli jsme, že Olomouc má zkušený a fyzický tým. Líbilo se mi, že ve fyzické hře jsme dnes obstáli. V soubojích jsme byli silnější a zdatnější. Tým přepnul, protože to byl trošku jiný zápas než v Třinci. To se strašně cení. Pomohli jsme si přesilovkou a velmi dobře jsme dělali věci dozadu, ať už to bylo oslabení nebo i hra pět na pět. Byl to opravdu týmový výkon podpořený naší velmi kvalitní fyzickou hrou.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Dnes jsme byli horším týmem a Hradec nás předčil hlavně v důrazu, soubojích a zakončení. V tom jsme byli horší. Nepomohli jsme si ani přesilovkami pět na čtyři. Sice jsme proměnili pět na tři, ale potom jsme inkasovali čtvrtý gól a to nás už úplně semlelo. Pak už jsme na to nedokázali zareagovat ve třetí třetině.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:30. Lalancette, 24:06. F. Pavlík, 27:16. Kevin Klíma, 38:59. R. Pilař, 53:22. Orsava Hosté: 38:47. J. Káňa Sestavy Domácí: Kiviaho (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Šalda, McCormack, Kalina, Jank – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, R. Pilař – Orsava, Koukal, Lamper. Hosté: Lukáš (J. Sedláček) – Groch, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček – V. Tomeček, David Krejčí (A), J. Káňa – Kucsera, J. Knotek (A), Burian – Olesz, P. Kolouch, Strapáč – Klimek, Nahodil, Kusko – Kunc. Rozhodčí Kika, Stano – Frodl, Komárek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 811 diváků