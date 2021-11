Hrachovina chodí rád do práce: Hlavu mám čistou a jedu na setrvačník

Oproti letošnímu roku se loni vlastně válel, chytal spíš lelky než puky. Za celou sezonu 2020/21 se Dominik Hrachovina dostal dvacetkrát do branky, když ve finské Tappaře odchytal osmnáct duelů, dvě čárky přidal v reprezentaci. Stejnou porci má v extralize zkraje listopadu. „Rád chodím často do práce,“ říká budějovická jednička.

Jaký to je rozdíl oproti loňsku?

„Je to samozřejmě mnohem příjemnější. Život je hned jednodušší. Měl jsem to štěstí, že jsem v kariéře vždycky spíš chytal, než seděl. Jsem rád za každý zápas, beru to jako dar. Jen se v zápřahu musíte chovat trochu jinak.“

Únava se nekupí?

„Necítím ji. Únava se samozřejmě nabaluje, ale pro mě je mnohem jednodušší žít v tomhle režimu. Pokud vím, že budu chytat i následující zápas, mám jasno, vím, jak se co nejlépe připravit. A nemusím nad ničím přemýšlet a spekulovat. Takhle mám čistou hlavu a jedu na setrvačník. Je dobré být pořád v práci.“ (usmívá se)

Jak vás štve poměrně zbytečná ztráta bodů proti Pardubicím?

„Je to škoda. Ale takové zápasy jsou. Dostali jsme blbý druhý gól, respektive já, a hned na to přišel třetí.“

České Budějovice - Pardubice: Koffer přesně tečoval Válu střelu a vyrovnal, 2:2

Od začátku z vás přitom sálala jistota, předvedl jste několik výborných zákroků, které pomohly Motoru jít do vedení. Cítil jste se ve velké pohodě?

„Jo, cítil jsem se dobře. Ale jak vidno, k bodům to nevedlo. Popravdě, střelu před vyrovnávacím gólem jsem pořádně neviděl, nějak se to blbě poodráželo a dostalo do branky. Musím se na to teprve podívat. A pak přišel třetí rozhodující gól.“

Pardubice jsou dnes špičkový tým extraligy. Vnímáte ale vůbec nějaké zásadní rozdíly mezi všemi týmy?

„V extralize je jedno, proti komu hrajete. O Pardubicích se samozřejmě ví, že mají tři výborné lajny, možná čtyři. Je potřeba být neustále ve střehu, v pozoru, beci jim sjíždějí dolů od modré a mají další zajímavé věci. Ale síla všech týmů v extralize je podobná a velká. Nikdy dopředu nevíte. O to větší škoda téhle porážky. Rozhodly maličkosti. Teď jedeme do Boleslavi, od které jsme minule doma dostali latu (1:6). Budeme se snažit jim to vrátit.“

64

Tolik zápasů (48+16) Hrachovina odchytal za Tapparu Tampere v sezoně 2017/18, na konci sezony bral ligové stříbro.

Nejvytěžovanější brankáři extraligy Landon Bow (Kladno) 1197 minut Dominik Hrachovina (Č. Budějovice) 1178 minut Denis Godla (Litvínov) 992 minut Filip Novotný (Karlovy Vary) 984 minut Petr Kváča (Liberec) 972 minut Marek Mazanec (Třinec) 939 minut

