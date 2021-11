Další velký večer Kloka, dvakrát asistoval. Will u parádního obratu

Roman Will předvedl v dresu Traktoru Čeljabinsk další velký výkon • Profimedia.cz

Roman Will zasahuje proti Jekatěrinburgu • Traktor Čeljabinsk

Roman Will vychytal nájezdy • Traktor Čeljabinsk

Ruský obránce Maxim Matuškin by mohl posílit Spartu • Profimedia.cz

Jednu asistenci zaznamenal v dresu Nižněkamsku další český bek Ronald Knot. Porážku Vladivostoku zmírnil svým druhým gólem v sezoně obránce Vojtěch Mozík, který na konci první třetiny vyrovnal na 1:1.

Brankář Roman Will pomohl Čeljabinsku k vítězství 5:4 v prodloužení na ledě Barysu Nur-Sultan. Domácí vedli ještě v 54. minutě 4:2 hlavně díky hattricku Nikity Michajlise. Traktoru se ale povedlo v závěru vyrovnat a v prodloužení rozhodl Vitalij Kravcov, který tento týden přišel do Čeljabinsku na hostování z New York Rangers. Jednadvacetiletý útočník se uvedl při své premiéře dvěma brankami a přihrávkou.

KHL:

Ufa - Omsk 2:4, Barys Nur-Sultan - Čeljabinsk 4:5 v prodl. (Will výhra), Dynamo Moskva - Chabarovsk 0:1, Nižněkamsk - Vladivostok 5:2 (Klok 0+2, Knot 0+1 - Mozík 1+0), Viťaz Podolsk - CSKA Moskva 5:6 po sam. nájezdech,

18:30 Dinamo Riga - HK Soči.