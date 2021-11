Oksanenův kulomet. Hattrickem srazil Dynamo: Můžeme porazit každého

„Nakonec nám to trvalo trochu déle, než jsme doufali, ale dát dva góly při hře bez gólmana, je pro nás samozřejmě parádní,“ pousmál se Fin. Jeho Mounftield prohrával 1:3 a blížila se koncovka. Do poslední sirény zbývalo něco přes tři minuty a trenéři odvolali brankáře. Při power play se Hradec trefil dvakrát a zápas poslal do prodloužení. „Plán? Jen dávat puky co nejvíc na branku. Věděli jsme, že když jsme poprvé stáhli brankáře na střídačku, zbývalo ještě přes tři minuty času. Nebyl důvod nějak ukvapeně spěchat. Bylo to o dvou šancích. Když jsme zužitkovali tu první, měli jsme ještě dost času, abychom stihli i vyrovnat,“ popisoval Oksanen atmosféru v hradeckém táboře.

Je tady ještě jeden důležitý detail. Jeho bomby měly na výsledky velký podíl. Dostal prostor, dvakrát se opřel do puku, první dvě hradecké trefy byly jeho. Pak si připsal ještě jednu. Prosadil se ještě v prodloužení a s hattrickem se z něj stal král utkání. Byl hlavním hrdinou velkého zápasu, který sledoval desetitisícový kotel. „A víte, že vůbec nevzpomenu, kdy naposledy se mi něco takového podařilo? Mám za sebou spoustu dvougólových zápasů, ale kdy jsem dal hattrick, vážně nevím,“ lovil v paměti. „Když k tomu přičteme, že třetí gól byl vítězný, v prodloužení, ještě k tomu v derby... Neskutečný pocit,“ rozplýval se.

Věřil, že v prodloužení Hradec vyhraje: „Když se jednomu týmu podaří vyhrabat se z dvoubrankového manka, je to pro toho soupeře těžké. Věděli jsme, že na to prodloužení budou nejspíš trochu dole. A že bychom toho mohli využít.“ Celkově byl finský útočník nadšený z natřískané haly v Pardubicích. „Bylo to úžasné, derby v opravdu parádní atmosféře. A i my jsme tu měli úžasné fanoušky. Když jsme dali vítězný gól, tu euforii bych vám přál zažít.“

Hradec vyhrál posedmé za sebou. Upevnil si druhé místo a dál pronásleduje první Třinec. „Atmosféra v týmu je samozřejmě velmi dobrá. Za tenhle týden máme tři vítězství, přičemž jsme porazili i asi nejlepší tým soutěže Třinec. Víme, že máme reálnou možnost porazit úplně každého soupeře. Jen se musíme držet systému a hrát to, na co jsme zvyklí,“ je nadšený Oksanen.

Pardubice - Mountfield HK: Oksanen trefil mezírku mezi Frodlovými betony a zadělal na drama, 3:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:39. Říčka, 11:05. Camara, 35:01. Camara Hosté: 12:46. Oksanen, 57:23. Oksanen, 59:45. Lamper, 61:53. Oksanen Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Říčka, Cienciala, Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, Poulíček (A), O. Rohlík – Koffer, O. Roman, Anděl. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lamper, Koukal, Orsava. Rozhodčí Lacina, Svoboda – Šimánek, Zíka Stadion enteria arena