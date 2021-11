„Nemůžu hráčům prakticky nic vytknout - kromě produktivity,“ pokrčil rameny trenér Miloš Holaň. „Popasovali se s utkáním dobře, i když byly pasáže hry, kdy nás Třinec zavřel a kdy jsme prohrávali osobní souboje i buly. Výborným výkonem gólmana (Aleše Stezky) jsme se drželi. S trochou štěstí jsme mohli sahat po bodu, dali jsme dvě tyčky, v závěru jsme nepotrestali chybu gólmana, po které jsme netrefili prázdnou bránu. To jsou věci, kvůli kterým si neodvážíme ani bod.“

Od vyrovnání nebylo daleko. Brankář Ondřej Kacetl se po nahození puku snažil vstřelit gól do prázdné. Rychle vytřepal puk z rukavice, obloučkem ale trefil napadajícího Jana Bernovského. „Ondra to chtěl zkusit přes celé hřiště, že ano,“ komentoval třinecký bek Jan Zahradníček. „A už bych se k tomu asi nevracel, dopadlo to dobře. My jsme za to rádi.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 2:1. Oceláři uspěli i ve druhém derby, rozhodli beci

Zatrnulo parťákům třineckého gólmana? „Zatrnulo a myslím, že víc zatrnulo ještě těm nad námi,“ pousmál se Zahradníček. „Ale dopadlo to dobře, bereme tři důležité body. Takové zápasy jsou hodně náročné na hlavu, člověk se musí pohybovat v liniích, kde může jít nahrávka, všechno hlídat. Vítkovice hrály fakt dobrý hokej, my neproměnili pár šancí a tím, že to bylo o gól, bylo to náročné utkání. I fyzicky. Podle mě rozhodlo výborné střední pásmo. Plnili jsme základní taktiku, co nám trenér nadiktoval. Bylo tam i štěstí, Vítkovice měly nějaké tyčky. A Ondra (Kacetl) chytal výborně.“

Puk do brány po Kacetlově nevydařeném pokusu očima tlačil ze střídačky i vítkovický gólman Aleš Stezka. „Tlačili jsme ho tam všichni,“ pousmál se. „Pro Bernyho, to byla těžká situace. Puk ho trefil do břicha, než to vyklepe, puk se vrtí, trefit ho a pak i prázdnou bránu z úhlu... Měl to těžké. Škoda je, že jsme celkově dali jen jeden gól, měli jsme dvě tyčky. Ale musím kluky pochválit za bojovnost. I za to, že jsme se ve třetí třetině nevzdali a šli jsme za vyrovnáním po hlavě. Teď máme repre pauzu, musíme odpočinout, dobře potrénovat, připravit se a potom, doufejme, sbírat body.“