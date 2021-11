Ručinský: Růža je super tah, není to starý pán. Co jeho vztah s vedením?

Zahráli si spolu na olympiádě v Naganu, pak náramně fungovalo spojení trenér – hráč. Martin Ručinský, litvínovský patriot, vítá, že právě Vladimír Růžička se pokusí pozvednout severočeský klub. „Pořád to v sobě má. Stoprocentně. Není to žádný starý pán,“ tvrdí trojnásobný mistr světa, který ale přiznává, že je mu líto konce Vladimíra Országha… V rozhovoru pro iSport vzpomíná mimo jiné na dětství na stejném sídlišti.

Není žádným tajemstvím, že litvínovské legendy v čele s Martinem Ručinským zrovna nejuchají z toho, jakým směrem se klub jejich srdce vydává pod vedením šéfa Pavla Hynka. „Moje vazby zůstávají zpřetrhané. Ale za to, že přichází Růža, dávám palec nahoru,“ tvrdí klíčový lídr mistrovského týmu z roku 2015.

Jaký je váš dojem z trenérské výměny?

„Když už musel skončit Vlado Országh, čehož je mi upřímně líto, tak musím říct, že je super, že se podařilo získat Růžu. Určitě má Litvínovu co dát. A to nemluvím jenom z pohledu toho, že jsme kamarádi a dobře se známe, ale snažím se to brát objektivně. Růža je pořád muž na svém místě. O to jsem přesvědčený.“

I když v poslední době jeho renomé malinko uvadlo?

„Myslím si, že tomu stoprocentně má co dát, není to nějaký starý pán… To v žádném případě. Svým způsobem je to pořád mladý trenér, který je schopný mužstvu pomoct.“

Mluvíte z vlastní zkušenosti?

„Ano, jako trenéra jsem ho zažil a musím říct, že to byl jeden z nejlepších koučů v mojí kariéře. Hokejem žije, má velký cit a myslím si, že Litvínov pozvedne. Tím ale nechci říct, že bych měl něco proti Vladovi Országhovi. To v žádném případě.“

Toho také dobře znáte, že?

„Jo jo, je to rovný a přímý chlap. Je mi líto, že musel skončit, myslím si, že úplně nedostal volnou ruku, aby si mohl vybrat tým. Spíš mu to bylo přidělené. Nemyslím si, že všechno vůči němu bylo férové. Měl to hodně těžké, trochu doplatil na specifické prostředí. Takže je škoda, že musel skončit.“

K Růžičkovi ale jistě máte blíž, byli jste spolu neustále v kontaktu, že?

„Ano, hokej probíráme víceméně pořád, jsme kamarádi. Ale jak už jsem říkal – když odhlídnu od té osobní roviny, tak z profesního hlediska je dobře, že Růža přichází.“

Může mu pomoct, že prostředí dobře zná?

„Pořád ho beru za litvínovského patriota a odchovance, pochází odsud, hokej se tady naučil, i když poslední zápas za nás odehrál někdy v roce 1990. Což už je dlouhá doba. Vyrůstali jsme na jednom sídlišti, výborně se známe. I když je o osm let starší a už měl svojí partu, neustále jsme se potkávali, spoustu jsme toho zažili. A když potom jako mladej začal hrát za áčko, už jsme k němu vzhlíželi, byl pro nás modla. No a o jeho další hokejové kariéře se ani nemusíme bavit, všichni víme, co uměl a co všechno vyhrál.“

Věříte, že to pro něj bude v trenérské kariéře další impuls?

„Určitě ano. Nechci říkat, že se kruh uzavřel, protože nikdo neví, co bude dál, ale myslím si, že i pro něj hodně znamená, že se vrací domů. Tam, kde se hokej naučil. Jsem za to moc rád. Pořád je to trenér, který může klub vrátit tam, kam patří. Za mě tedy jednoznačně palec nahoru.“

Myslíte si, že jeho postava může přispět k tomu, že si klubové vedení opět najde cestu k legendám, jako jste vy?

„Pokud mám mluvit za sebe, moje vazby s vedením jsou momentálně zpřetrhané, a nevím, co by se muselo stát, aby se to napravilo. To je prostě realita. Příchod Vládi Růžičky s tím nějak nesouvisí. Dá se říct, že momentálně s klubem nemám žádný kontakt. To ale neznamená, že mu nepřeju. Naopak. Držím mu palce, ať to pod Růžou šlape.“

