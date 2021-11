Debilní třinecké střídačky? Spíš unikátní, Varaďa má video v mantinelu

Kladenská jednička Landon Bow skáče do střely, která však i tak míří do jeho brány • ČTK / Ožana Jaroslav

Tablet na střídačce a rychlý rozbor videa o přestávkách v kabině? U drtivé většiny extraligových týmů běžná věc. V organizaci třineckých Ocelářů servis pro hráče a trenéry ještě o kousek vyšperkovali. Tři obrazovky mají přímo v mantinelech před sebou na střídačce. Video tak mohou využít i během zápasů. „V NHL mají trenéři obrazovky zabudované na zemi pod sebou, my jsme to posunuli trošku dál. Aby se video dalo hned využít i pro kluky,“ říká trenér Václav Varaďa.

„V Třinci mají s odpuštěním tak debilní střídačky, že si člověk musí stoupnout na lavici, aby viděl,“ hřímal Josef Jandač poté, co v Třinci dostal do čela hokejkou a ránu mu museli několika stehy zašít. Faktem je, že třinecké střídačky, přesněji řečeno ta domácí, jsou unikátní.

S nápadem technické inovace přišel po mistrovské sezoně trenér Václav Varaďa. Tablet na střídačce využíval běžně, rychlý servis chtěl poskytnout i svým hráčům.

„V lize jsem zatím nic takového neviděl, tak jsem vznesl požadavek v našem klubu,“ popisuje Varaďa. „Není to nejlevnější a taky nebylo nejjednodušší to dát technicky dohromady. Aby vše fungovalo, bylo ideálně propojené a navazovalo na sebe. Důležité bylo i to, aby byl správný sklon obrazovek a kluci opravdu viděli dobře. Nějakou chvíli jsme to testovali, aby to bylo na sezonu připravené. Povedlo se, děkuji klubu, že do toho šel.“

Jak přesně systém funguje? Varaďovi se do tabletu nahrává celý zápas z několika různých kamer. Po každém přerušení hry se nahrávání automaticky zastaví, udělá se značka. „Trenér si může danou situaci označit, hned uložit a pak rovnou i spustit hráčům,“ popisuje videotrenér Dalibor Pail, který si z ochozů pro změnu připravuje rozbor pro přestávku. „Do budoucna chceme systémy propojit, aby měl trenér k ruce všechno hned.“

S obrazovkami v mantinelech je zatím propojený jen trenérův tablet. „Když je potřeba týmu něco říct, předat, ukázat, tak to spustíme,“ líčí Varaďa. „Z tabletu jsem schopen každou obrazovku rozjet zvlášť, podle toho, komu chci situaci ukázat. Jestli obráncům na jedné straně střídačky, nebo útočníkům. Pak je to i o koordinaci s kolegy. Rychle to probereme a hned si to i ukážeme.“

Varaďa upřesňuje, že rozhodně nechce hráče videem a sestřihy zahltit. „Nepoužíváme to každé utkání,“ říká kouč, který si své borce k obrazovkám v mantinelech zatím svolal jenom jednou. „Je mi jasné, že někdy je videa už moc, a necítím, že by to kluci měli hned vidět. Navíc je občas v zápase tolik emocí, že ani v reklamních pauzách není prostor si něco hned ukazovat. Lepší je povzbudit, říct si pár vět a konkrétní situace u videa prezentovat o třetině. Pro nás je to upgrade, možnost navíc i pomoc hráčům. A pro mě plus v trenérské práci.“

Podobně to vnímá i Pail. „Je to krok dopředu. Video ke sportu patří a bude patřit víc a víc, nejenom v hokeji. Přijdou zápasy, kdy trenér bude chtít hráčům hned něco ukázat, a ne s tím čekat až na přestávku. Časem to bude na více zimácích.“

Jak reagují hráči? Ne všichni jsou z detailních rozborů nadšeni, to si Varaďa uvědomuje. „Věřím, že to nevnímají negativně,“ přemítá kouč. „Aby si říkali – ty jo, další video, já už se na to nechci ani dívat. Musí se to dávkovat, každý to neskousne hned. Je jasné, že ne každý je schopný se o chybě po těžkém střídání hned bavit a ještě se na ni i dívat. Je to o znalosti svých hráčů, je třeba vědět, jak kdo reaguje.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 2:1. Oceláři uspěli i ve druhém derby, rozhodli beci

I Pail zaznamenal reakce typu, že videa a rozborů mají hráči už tak dost. O přestávkách, po zápase. Mít ještě další i během utkání? „Každý to vnímá individuálně, rozhodně si ale nemyslím, že by to mělo záporný efekt. To ne. Jsou hráči, kteří v tom vidí vizi a krok dopředu.“ Pochopitelně došlo i na fórky. „Jo, kluci říkali, ať jim tam během zápasů pustím Ulici, že prý už dávno běží,“ usmívá se Pail.

Varaďa je přesvědčený, že správné dávkování obrazového materiálu může hráčům i týmu v konečném důsledku pomoct. „Přál bych si to. A když se teď neoprávněná trenérská challenge trestá dvěma minutami, není na škodu mít systém a možnosti co nejlépe propracované.“

Nestrašil: Tohle nemají v NHL ani v KHL

Obrazovky zabudované v mantinelu Andrej Nestrašil neviděl v zámořské NHL ani v bohaté KHL. „Je to bonus,“ tvrdí o technické novince útočník, který hrával za Detroit, Carolinu, Nižněkamsk nebo Magnitogorsk.

Co na vychytávku z pohledu hráče říkáte?

„Je to super pro trenéry, je dobré mít tuhle možnost na systémové věci, které si můžeme ukázat hned během zápasu. V NHL jsem zažil, že trenéři mají televizní obrazovky pod nohama. Všechny situace sledují pod sebou, tohle jsem zahlédnul i v Rusku. Ale v mantinelu jsem to ještě neviděl. Vím, že v NHL mají kluci poslední dobou na střídačkách iPady, že se mohou zpětně jako lajna podívat na nějaké střídání. Když to ovládá trenér, je to asi lepší. V každém střídání se totiž stane, že jeden myslel tohle, druhý tamto... A kdybychom si to chtěli u obrazovky vysvětlovat sami mezi sebou jako hráči, tak bychom se asi pořád jen koukali na iPad. A nesledovali hru.“

Kolikrát jste novinku v sezoně využili?

„Přímo během zápasu zatím jenom jednou. Pátý, nebo šestý domácí zápas. Systémová věc, která nám v zápase nevycházela. Tak nám ji trenér hned ukázal a pomohlo to.“

Má hráč vůbec šanci video pokyny během krátké pauzy při střídání vnímat?

„Stoprocentně má. Na druhou stranu – hráč, který je na ledě, moc dobře ví, co udělal špatně. Nebo že měl být v danou chvíli jinde. To si mezi sebou řekneme sami. Ne, že bychom po sobě řvali, ale snažíme se jeden druhému pomoct, aby se to příště neopakovalo. Když se to hned ukáže i na videu, tak to stihnete pobrat. Navíc to není tak, že bychom si to ukazovali po každém střídání. Tys měl jet tam, ty tam... To už stejně nic nevyřeší. Podrobnosti si můžeme ukázat druhý den v klidu na zimáku.“

Čili techniku využíváte jen občas, aby se hlava nezavařila?

„Jasný, je to benefit hlavně pro trenéry. Hodněkrát se stane, že je v zápase nepřehledná situace, faul před gólem. Trenér koukne na iPad, hned se může na akci podívat, a ví, jestli má třeba na rozhodčího křičet nebo co mu vlastně říkat. Otočí se, podívá a ví. I pro tým je to plus.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE