Rozbor krize Sparty: Zamrzlý útok i požár v obraně. Selhání lídrů? Omyl

Tragédie o osmi dílech. Takhle dlouhou sérii do černé kroniky své knihovny napsali nedávno hokejisté Sparty. Kde byl během šňůry proher největší problém z pohledu analytických statistik? Útok nebyl nebezpečný jako dřív, chyběla podpora obránců. Zkušený tým taky dusila panika posledních pěti minut. Deník Sport na základě dat modulu Hockey Logic sestavil rozbor pěti problémů, které stály za porážkami Pražanů.

1. Útok nebyl nebezpečný Bylo to slyšet často. Z úst trenérů, hráčů i novinářů. Sparta není (nebyla) v herní krizi, ale pouze výsledkové. Výkony naoko nebyly často špatné, body ale pluly jinam. Data popisující číselně obrannou činnost, přechody do útočného pásma nebo také počty střel… To všechno měla Sparta často i ve ztracených duelech solidní. Zásadní problém? V útočném pásmu nebyla nebezpečná. Skvěle to vykreslují přiložené heatmapy střel. Ty udávají, odkud rudá mašina pálila na soupeřovy gólmany. Čím je místo červenější, tím víc nebezpečných střel z daného území vystřelila. Mapa osmi prohraných utkání je většinou studeně modrá. Zvlášť kolem brankoviště. Když se naopak podíváme na mapu dvanáct duelů před krizí, vidíme přesný opak. Brutální sílu ve slotu, tlak do branky. Během osmi prohraných utkání Sparta při hře pět na pět vypálila celkem 272 puků. Pouze 21 z nich však analyticky splňovalo kritérium vysoké nebezpečnosti a tedy mělo velkou pravděpodobnost, že střela skončí v brance. V dvanácti zápasech předtím se přitom dostali Pražené na 73 nebezpečných ran! Rozdíl je obrovský. Přímou úměrou tedy klesla i hodnota xG, která udává očekávané góly týmu.

2. Defenzivní jistoty pohořely Překvapivá data ukazuje analytická metrika Corsi, která počítá střely v době, kdy je daný hráč na ledě. Pro tým i proti jeho týmu. Dobře tak ukazuje, s jakým hráčem mužstvo nebezpečně útočí a s kým je naopak pod palbou zamčeno v obranném pásmu. Pokud si vyfiltrujeme data pouze ze hry pět na pět, abychom neznevýhodnili borce, kteří chodí na oslabení, dostaneme jasné vítěze a poražené. Ve Spartě je tím nejhorším během osmi zápasů proher obránce Milan Jurčina. S ním na ledě vyslali Pražané 73 střel, sami naopak čelili 129 pokusům. Mizerně je na tom také z pohledu Corsi další defenzivní štít Tomáš Dvořák. Jeho statistiky byly přitom stabilně v tomto směru skvělé. Když se zaměříme na posledních pět minut zápasů, zjistíme, že Jurčina byl výrazně pod tlakem. Vstřelené versus inkasované góly v tomto období? 1:4. S Dvořákem navíc v závěrech duelů nezblokovali podle statistik ani jednu střelu. CF%

(podíl střel týmu ze součtu střel pro a proti týmu při hře pět na pět) Milan Jurčina 36,2 %

Petr Hašek 39,1 %

Tomáš Dvořák 39,6 %

Patrik Prymula 39,2 %

Jakub Konečný 40,9 %

3. Neužil si závěry neužil Jak už deník Sport informoval, do Sparty má namířeno brankář Matěj Machovský, který zabalil angažmá v Rize. Pokud projde v Praze zdravotní prohlídkou a odsouhlasí podmínky smlouvy, stane se už pátým brankářem, který v sezoně obleče rudý dres. Ze hry s největší pravděpodobností půjde Jakub Neužil. Talentovaný a pracovitý gólman odnese krizi, která Spartu dusila v minulých týdnech. Z osmi prohraných duelů jich Neužil odchytal při zranění Alexandera Saláka pět. Podpis pod nimi je jasný, ne však úplně zasloužený. Neužil rozhodně nebyl tím, na koho by se daly porážky svalit. Faktem však je, že čísla nijak oslnivá neměl. Úspěšnost zákroků ukazuje necelých 89 procent. Pokud se však zaměříme na statistiky od 55. do 60. minuty oněch osmi zápasů, jeho čísla rapidně klesnou. V posledních pětiminutovkách měl úspěšnost chycení puku pouze na 74 procentech. Kdyby se naopak hrálo pouze do 55. minuty, úspěšnost by měl přes 91 %. statistiky brankářů Sparty v osmi prohraných zápasech Jakub Neužil zápasy 5

průměr 2,6

úspěšnost zákroků 88,9 % Maxim Žukov zápasy 2

průměr 5,0

úspěšnost zákroků 82,1 % Alexander Salák zápasy 1

průměr 2,8

úspěšnost zákroků 90,4 % Oldřich Cichoň zápasy 1

průměr 3,1

úspěšnost zákroků 88,9 % SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 6:3. Šestá prohra hostů v řadě, Žukov nedochytal

4. Tragédie posledních pěti minut Samostatnou kapitolou je sparťanský zmar posledních pěti minut. Kvůli zhroucení v závěrech Pražané ztratili na startu černé série několik utkání. S Kladnem, Pardubicemi a Olomoucí. Sama zvládla v minutách před třetí sirénou vstřelit dva góly, inkasovala jich sedm. Žádný jiný extraligový klub na tom v daném období nebyl hůře. Zajímavé je podívat se, koho trenér Josef Jandač na klíčové chvíle na led posílal. Logicky převažovala nejzvučnější jména, která měla dodat klid a zvládnout duely dohrát. Nejvíc minut dostal kapitán Michal Řepík, u něj je však pozoruhodné, že nebyl u žádného z inkasovaných gólů. Totéž platí o Romanu Horákovi nebo Tomáši Pavelkovi. U pěti ze sedmi inkasovaných gólů byl na ledě útočník Filip Chlapík. U čtyř byl bek Milan Jurčina. 55. až 60. minuta v osmi prohraných duelech skóre 2:7

střelecké pokusy 36:39

střely na branku 15:25 kdo na závěrečné minuty chodil nejčastěji na led? Michal Řepík 20:43

Filip Chlapík 18:45

Michal Moravčík 18:35

Erik Thorell 17:17

Tomáš Pavelka 13:32 kdo byl u kolika inkasovaných gólů

(55. až 60. minuta) 5 Filip Chlapík

4 Milan Jurčina

3 Jan Buchtele, Tomáš Dvořák, Michal Moravčík, Ondřej Mikliš, Zdeněk Doležal